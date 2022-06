Mavis Staples, 58 minutos de éxtasis soul en el Primavera Sound

Afrontar el concierto de Mavis Staples con el ánimo de quien va a ver, más que a escuchar, a una venerable leyenda de la música afroamericana es errar completamente el tiro. Por supuesto, ella es esa mujer de 82 años a la que un día cortejó Bob Dylan y que lo ha hecho absolutamente todo en el universo del góspel, el rhythm & blues, el soul y el funk, única superviviente de los monumentales Staple Singers y figura de referencia absoluta de la cultura popular estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Pero es que además, a día de hoy, Mavis Staples sigue siendo una artista con un directo arrollador.

Así lo reconoció el público del Auditori puesto en pie después de 58 minutos de éxtasis: atronadora ovación cuando la última gran dama de la era dorada del soul se retiró del escenario mientras su fenomenal banda, comandada por el finísimo guitarrista Rick Holmstrom, remataba los últimos compases de la mayestática ‘I’ll take you there’.

Atrás quedaba un concierto (otro) para la historia del festival en el que la cantante de Chicago, que conserva mucho más que vestigios de su fenomenal voz y se mostró como una intérprete de enorme generosidad, hizo honor a su promesa de regalar al público una dosis de amor, alegría, inspiración y “vibraciones positivas”. Lo hizo de la mano de una docena de clásicos de su repertorio, que incluyó versiones de Funkadelic (‘Can you get to that’) y Buffalo Springfield (‘For what it’s worth’), y con el brillo y la autoridad de una estrella que nunca se apaga. Grandioso.