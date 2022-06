Primavera Sound 2022: Beach House, un ensueño turbio y expansivo

Ondea sobre Beach House, el ya veterano proyecto (no solo) dreampop de Victoria Legrand (teclados eclesiales, voz de otro planeta) y Alex Scally (guitarra, teclados, coros), cierta imagen de grupo evanescente para coger el sueño. Pero sin querer quitar valor a sus tendencias más etéreas, ellos son otra cosa desde hace tiempo: gaseosos pero carnales, capaces de sublimar estrategias sónicas de lo más diverso, se han propuesto simplemente hacer las canciones más poderosas del mundo.

Su último disco muestra como ninguno esta amplitud de miras: 'Once twice melody', tan largo que fue desvelado al mundo en cuatro partes, es un poco su 'Tusk' (Fleetwood Mac), una colección de temas deliberadamente variada y excesiva. De este nos trajeron solo cinco temas al Parc del Fòrum: esa pieza titular de pop afrancesado, la oscura 'Pink funeral', la estelar 'Superstar', la maravillosamente mareante 'New romance' y una final 'Over and over' que muchos habríamos querido, haciendo honor a su título, escuchar en bucle hasta el amanecer.

Fueron solo tres porque, como en su anterior paso por el Primavera Sound, Beach House volvieron a ofrecer una actuación concisa, de alrededor de una hora. Solo un síndrome de Stendhal detrás de otro, sin espacio para relleno ni demasiado parlamento: Legrand nos recordó la necesidad de mantenerse hidratado y poco más. A los aciertos recientes sumaron un guiño a los días de su primera visita al festival ('Take care'), baladas épicas que son parte de la historia del pop alternativo ('Lazuli', 'Myth') o canciones que explican el respeto que la órbita hip hop siente hacia ellos (ácida 'Lemon glow'). Al final, sensación otra vez de haber asistido a algo único e imbatible.