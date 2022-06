Rufus T. Firefly: "Nos sorprende mucho que nos citen como un descubrimiento"

Apunten este nombre si no lo han hecho ya: Rufus T. Firefly. "Es un nombre extraño que ni nosotros mismos sabemos pronunciar", confiesa Víctor Cabezuelo, cofundador de este grupo madrileño junto a Julia Martín-Maestro, pero lo cierto es que está en boca de todos aquellos que están al día de lo que se cuece en la escena musical española. Tan humildes como brillantes con sus canciones, los de Aranjuez, uno de los grandes atractivos de la segunda jornada del Mallorca Live Festival (la del 25 de junio), aseguran que son "una banda relativamente pequeña por mucho tiempo que llevemos en esto. La verdad, nos ilusiona y nos llena de orgullo que nos citen como un descubrimiento musical, pero también nos sorprende mucho".

En el Antiguo Aquapark de Calvià, Rufus T. Firefly, que toma su nombre del personaje que encarna Groucho Marx en la película Sopa de Ganso, se subirá al escenario con un set "un poco más acorde a un concierto corto" y sabedores de que "habrá gente que no nos conozca", comenta Cabezuelo, quien en 2019 ironizó, en una entrevista con la agencia Efe, con el hecho de que sería enriquecedor que existiera una ley que prohibiera tocar en más de tres festivales al año.

"Hay muchos tipos de festivales y todo depende de la logística y el trato que uno recibe, pero somos más partidarios de los conciertos en salas donde se puede desarrollar mejor la propuesta musical aunque también es cierto que en un festival te ve mucha más gente y la energía es otra", añade.

El nombre de Rufus T. Firefly aparece en el cartel del Mallorca Live bajo los de Christina Aguilera, Franz Ferdinand, Supergrass, Jeff Mills, Cut Copy y Temples, las grandes figuras del sábado 25 de junio. Su repertorio estará centrado en su séptimo trabajo discográfico, El largo mañana, uno de los grandes trabajos del 2021, según la prensa especializada, con los teclados en primer plano y la "aceptación como tema central", apuntan.

"Hay cosas que no son como esperábamos que iban a ser, a veces te puedes estancar con cosas del pasado y la única manera de tirar hacia adelante es aceptarse", reflexiona Cabezuelo, que cita a Marvin Gaye como fuente de inspiración junto a Isaac Hayes.

"Fue en la gira anterior cuando escuchamos mucho a Marvin Gaye y el soul de los años 70, cautivados por esa manera de tocar tan suave, aterciopelada y especial", recuerda.

Formados en 2006, año en que ya sorprendieron en un concurso, el Global Battle of the Bands de Madrid, Rufus T. Firefly se estrenó con un larga duración en 2008, con My Synthetic Heart, y tres años después se probó con su primer trabajo en castellano, el EP La historia secreta de nuestra obsolescencia programada. "Somos un grupo un poco raro, con cada disco nos planteamos una historia musical diferente. Cada álbum es un aprendizaje y un viaje nuevo", afirma Cabezuelo.

Ø, Grunge, Magnolia y Loto son otros de grandes discos de la banda madrileña, que poco a poco pero sin descanso ha ido contactando con el gran público.

