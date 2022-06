Después del éxito en Eurovisión, ¿qué viene? Chanel Terrero, la artista que ha conseguido colocar a España en su mejor posición desde el año 1995 en este certamen musical, se encuentra encarando, tras tres semanas desde que se produjera, todo el aluvión de sensaciones que ha generado su resultado.

Su canción 'SloMo' obtuvo el tercer puesto con 459 puntos y ahora la cantante se encuentra preparando su primera actuación desde el festival: subirá al escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para interpretar este tema durante la Gala de Elección de la Reina 2022.

Aunque haya pasado casi un mes, la artista sigue sin asimilar del todo la posición que obtuvieron ella y su equipo,al que menciona en reiteradas ocasiones, en la clasificación. "El puesto que conseguimos es muy muy fuerte", ha explicado en unas declaraciones a Efe.

De la oportunidad de ser la voz nacional en este histórico concurso, Chanel se ha llevado "una experiencia increíble y única, el haber conocido a muchas personas y la oportunidad de estar viviendo mil cosas nuevas".

Entre ellas, la posibilidad de asumir nuevos proyectos, sobre los que ha preferido ser comedida y no dar demasiada información: "Hay muchas puertas abiertas y otras entreabiertas... Ahora toca decidir cuáles escoger... Se vienen muchas cositas".

Aunque se ha hablado de diversas cuestiones, como la grabación de ocho canciones que podrían formar el que sería su disco debut o su incorporación en el reparto de "UPA Next" -la segunda parte de la reconocida serie "Un Paso Adelante"-, Chanel ha afirmado que "todavía no ha firmado nada" y que habrá que esperar porque "muchas cosas pueden suceder".

Sin embargo, el hecho de haber realizado una actuación que ya forma parte de las mejores que se recuerdan de España en Eurovisión también tiene su parte mala.

Aunque el balance general de la cantante es positivo, y se queda con "el ver cómo a la gente le brillan los ojos cuando me saluda", ha reconocido que está siendo difícil gestionar el pasar del anonimato a la total exposición pública.

"Estoy en ello, intentando sobrellevarlo, porque nadie nace aprendido y es la primera vez que me pasa... Hay muchas situaciones nuevas y eso crea también sensaciones desconocidas para mí", afirma.

Con su 'SloMo', Chanel fue la favorita del Benidorm Fest -evento previo a Eurovisión donde se eligió la representante de España-, tras competir con las Tanxugueiras y su tema 'Terra', y Rigoberta Bandini, que interpretó 'Ay mamá'.

La artista de origen cubano se llevó la máxima puntuación del jurado (cuya opinión suponía el 50% del el resultado final) y las gallegas, la más alta del voto demoscópico y televoto, con lo que el palmarés quedó de la siguiente forma: 96 puntos para Chanel frente a los 91 de Bandini y 90 de Tanxugueiras.

Esta situación desató polémica, sobre todo en redes sociales, por parte de quienes no entendían la victoria de la cantante.

"No he hecho caso antes ni lo hago ahora, mi energía no iba enfocada a eso sino a trabajar", ha expresado acerca de estas críticas, reconociendo que "no eran importantes para mí".

Tras el conocido como 'Chanelazo' ante Europa y el mundo, y su próxima participación en el Carnaval tinerfeño -sueño que la artista ha señalado tener desde pequeña-, aún le quedan "muchísimas cosas por hacer".

"Me gustaría actuar en festivales super grandes, hacer películas, colaboraciones con otros artistas...", ha manifestado.

Ante la situación de tener que poner nombres a esos duetos soñados, la vocalista ha mencionado a compañeras de profesión como Nathy Peluso, Beatriz Luengo, Lili Expósito e incluso, Beyoncé y Christina Aguilera: "Puestos a soñar, todo se puede".

Aunque la artista tiene asumido que la sangre latina corre por sus venas e impregna todo lo que hace, no descarta probar otros estilos musicales en unos años, explicando que "no sé cómo voy a estar en el futuro, por eso no me cierro a nada artísticamente. Quedan muchas cosas por hacer".