Ante la indiferencia de los generales

Más depurada que la primera, pero sin grandes novedades, se presenta la segunda edición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO), organizada por la Fundación Municipal de Cultura y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, que vuelve a tener como escenario imprescindible la antigua Fábrica de Armas de Oviedo. Es la verdadera protagonista, la que le da su dimensión, pues al expandirse por varias de las espectaculares naves la convierte en algo diferente que merece ser visitado y recorrido con atención. Además se amplía a otros lugares, como por ejemplo el Seminario Metropolitano, poco frecuentado y conquistado para la ciudad, pero eso tiene menor relevancia.

La ocupación de la Fábrica de La Vega tanto en el (breve) tiempo como en el (inmenso) espacio conduce inevitablemente a que primen las instalaciones, sean éstas de cuadros, esculturas u objetos, que se distribuyen con generosidad, pero no alcanzan a llenar del todo la Nave de Cañones, el edificio de mayor interés arquitectónico, del ingeniero Sánchez del Río. Este año son menos los artistas participantes, cerca de cuarenta, pero con una mayor incidencia de invitados y residentes en el extranjero, procedentes de Polonia, México, República Dominicana, Alemania, Francia, Australia, Cuba o Ucrania, y una buena proporción entre hombres y mujeres, siendo éstas mayoría.

Por eso sobresalen las intervenciones de Iraida Macramé, Sandra Paula Fernández, Natalia Pastor, Juli About o Alice Musiol, que se conjugan a la perfección con las de Federico Granell o Adolfo Manzano, aunque es difícil resaltar ninguna en concreto, pues lo que tiene más valor es el conjunto y no tanto las aportaciones individuales. El resultado es desigual, pero no por eso dejan de reconocerse sus virtudes, como es una representación plural que abarca desde el veterano Llorenç Barber, que repite, hasta la joven Alicia Fernández Vila, recién salida del Bachillerato Artístico, pasando por la repercusión pública y la respuesta ciudadana, con impartición de conferencias como la de Concha Jerez o de distintos talleres artísticos, demostraciones y visitas guiadas, sólo lastradas por una deficiente comunicación.

Cuando se subraya que se trata de una semana “profesional” del arte se hace porque el trabajo suele estar remunerado, pero no porque sirva de apoyo al sector al completo, pues sólo repercute en artistas y galerías y no en todas. Están presentes las de Oviedo, más dos de Gijón y otras como la gallega La Doce o el estudio Los Patos. En la presentación se destacó la aspiración a que la SPAO se convierta en “la mayor galería del Norte de España”, lo que constituye un grave error de concepto, puesto que se financia con dinero público y no tiene fines comerciales explícitos, salvo la participación de la única galería extranjera. Además del de Oviedo, contribuyen otros ayuntamientos, como el de Avilés o el de Mieres, pero no el de Gijón. Tampoco está este año el Principado con su programa Asturies Cultura en Rede, aunque sí con la Escuela de Arte. Resulta inexplicable que siga sin tener cabida la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Oviedo.

La Semana del Arte de Oviedo debería servir para debatir los asuntos que más afectan a los profesionales de Asturias, como son las Buenas Prácticas (también en el ámbito privado), el reparto de los recursos públicos o el cumplimiento de los Códigos Deontológicos, en un evento afectado por los mismos problemas que tiene todo el sector de las artes visuales, como la precariedad (que casi le cuesta la salud a su directora artística, Marta Fermín) o su carácter puntual. Porque una sola noche, unos días de feria o una semana de arte no eximen de responsabilidades al Ayuntamiento de Oviedo, al que desde hace más de una década se le viene reclamando una sala municipal de exposiciones con programación anual, de la que carece la capital.

Y es que en la Fábrica de Armas sólo se está de prestado. Es una espléndida caja de resonancia para actos culturales, pero su propietario sigue siendo el Ministerio de Defensa, que no cumple con sus obligaciones en la preservación del patrimonio industrial. Allí se celebran desde 2014 actividades de la Noche Blanca de Oviedo o de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, pero éstos son los únicos que desbrozan caminos y hacen tareas mínimas de mantenimiento, por lo que el deterioro ha ido avanzando inexorablemente desde que, en 2012, se cerrara la fábrica y en cualquier momento puede caerse a pedazos, como ocurrió al día siguiente de la inauguración, cuando una tormenta arroyó por paredes y tejados inundándolo todo, ante el estoicismo general y la indiferencia de los generales (no sólo militares).