Asturies na encruciyada

El variáu conteníu del númberu 25 de la revista “Cultures” fáime tornar a él. “Cultures” lleva saliendo más de venti años, lo que l’afita como xera mui principal de l’Academia de la Llingua. Poro nun podía dexar d’acoyer l’apaición en escena de Purificación Viyao Valdés, poco conocida hasta ayeri, pero famosa angüaño, gracies a una publicación que sigún especialistes ye la primera obra científica d’antropoloxía asturiana: “Datos antropo-etnográficos de la parte oriental de Asturias. El hombre y el medio”. Xuan F. Bas Costales y Yolanda Cerra Bada escriben sobro esti textu lliteralmente rescatáu 83 años dempués de la muerte de l’autora en 1934. Bas Costales desplícanos esto na páxina 239: “Purificación namás fixo un trabayu de calter antropolóxicu, el que presentó como memoria de fin de carrera en 1920, pero la so calidá y el métodu qu’emplegó na so ellaboración fai d’él la obra cola qu’entama l’antropoloxía n’Asturies”. Cerra Bada, que coordinó la edición más nueva cuando esa memoria cumplía un sieglu (Muséu del Pueblu d’Asturies, Xixón, 2020), esclaria más el so orixen (páxines 251-252). Nel meyor momentu de la Escuela d’Estudios Superiores del Maxisteriu de Madrid, el mui modernu profesor Luis de Hoyos acueye a Purificación y sofita’l so proyeutu. Nos años trenta Purificación quier volver a trabayar a Asturies y, tando a puntu de facelo, sále-y al pasu la parálisis progresiva que va quitá-y la vida. Agora dame la impresión de que quier facese de Viyao Valdés puntu d’alcuentru d’una encruciyada concreta: la que va de la etnografía folclorista a l’antropoloxía científica. Cerra Bada (páxina 263) pon en rellación otros estudiantes de Luis de Hoyos: Florentino Martínez Torner, mayestru de y políticu socialista –amás d’hermanu d’Eduardo, el músicu– y Don Juan Uría Ríu, el catedráticu al que nun se-y pué apear el tratamientu porque los sos pasos entovía resuenen peles cais d’Uviéu. Nótase que toes estes histories correspuenden a la idea de continuidá que tengan d’elles l’ASAPE, Asociación Asturiana d’Antropoloxía y Patrimoniu Etnolóxicu, y les demás sigles del gremiu.

La seición Faza Etnográfica de la revista contién l'artículu d'Alberto Álvarez Peña "Cuentos maraviyosos y d'encantamientos" (páxines 207-232). En siendo l'autor ún de los conocedores más competentes del tema mitolóxicu, la muestra qu'ofrez ye de lo más afayaízo pa deprender y pa que preste: datos d'informantes, precisión comparativa y análisis discretu. Valga l'avisu de Álvarez Peña sobro l'enclín del so estudiu: "Rellaciónense estos cuentos y los sos personaxes y símbolos con otros que tán presentes na tradición europea dende l'antigüedá". Seis dibuxos col poderosu estilu del autor agranden l'encantu del textu. "Los campesinos y el destín de la cultura asturiana: de la familia tradicional al futuru inseguru" ye'l títulu de Roberto González-Quevedo nesti númberu de la revista que dirixe. Mentes que la socioloxía suel ser cuantitativa y más abstracta, sucede que l'antropoloxía tira más a ciencia holística y cualitativa. Si unu llee al debalu esti textu antropolóxicu de González-Quevedo, igual piensa que los fechos que describe y les interpretaciones que propón son tópiques de lo que tol mundu asturianu ye y tola xente asturiana creye que ye. Falso. Lo que mos paez evidente resulta lo que mos diferencia de toles otres cultures, les más cercanes y vecines aína. Lo que'l autor quier son cambeos científicos de meyoramientu de la nuestra vida. Como cuando propón que les FPC, les families parcialmente campesines, seyan el centru, mediante medíes polítiques, de la necesaria síntesis campu-ciudá, en bien de la nuestra producción, la nuestra llingua y la nuestra cultura.