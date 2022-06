Carlos Tarque: "Creo que los conciertos son ahora más efusivos y enérgicos de lo que eran antes"

En petit comité (2022) es el nuevo trabajo en directo de M-Clan. Tras salir del confinamiento, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez decidieron emprender una gira de grandes clásicos con un formato que se adaptaba mucho mejor a las distintas restricciones para los espectáculos en directo: en acústico y sin banda, solo ellos dos. Y como broche final a este tour, grabaron durante dos días de diciembre en la Sala Barts de Barcelona: sin recordings, en vivo y con todo el apoyo de un público que disfrutaba del espectáculo sentado y con mascarilla; era su forma de dejar constancia de esa extraña gira, de esos dos años que, a pesar de todo, han sido muy importantes para M-Clan.

Así, En petit comité es un ataque de nostalgia. No solo por volver a los éxitos que forman parte de muchas bandas sonoras personales, sino también por el formato. Además, el disco vendrá acompañado de un DVD con la grabación del concierto por parte de Lasdelcine. Ahora que todo parece volver a su cauce habitual, y coincidiendo con su lanzamiento, M-Clan han decidido salir a presentarlo, pero, esta vez, con toda la banda, y mientras ultiman sus respectivos nuevos discos en solitario. Tarque, que acompañó hace unos días a Fito Cabrales ante 45.000 fieles en el estadio de San Mamés, nos pone en antecedentes.

En petit comité recuerda a Sin enchufe (2001), pero el mundo es ahora muy diferente a cuando grabasteis aquel... ¿Os va bien? ¿Lo preferís (este mundo al anterior)? ¿Cómo habéis cambiado desde entonces?

Es que han pasado veinte años... y el mundo ha cambiado bastante, claro. Pero quizás en lo superficial, en cuanto a tecnología y esas cosas. La esencia sigue siendo la misma, diría, porque aunque hay algunos avances, hay guerras que no sabemos parar, hay diferencias sociales brutales que no acabamos de atajar y, en definitiva, seguimos conviviendo con las injusticias.

¿Cómo nació En petit comité? Lo que estaba previsto antes de la pandemia era un Sin enchufe 2.0 por el aniversario...

Sí, es cierto. Como tu bien dices, teníamos un disco tributo a Sin enchufe preparado, pero nos sorprendió la pandemia. Básicamente tuvimos que improvisar este formato para hacer algunos conciertos y sobrevivir, y eso fue lo que nos llevó a pensar en que quizás deberíamos grabar el disco, registrar ese momento tan especial de nuestra historia como un documento que representara el momento vivido.

Un formato que os permitía adaptaros a cualquier circunstancia, dadas las distintas restricciones, y seguir actuando. Parece que os permitió conectar sin problemas con el público. ¿Tuvisteis que hacer algún esfuerzo adicional para conseguirlo? ¿Ha habido alguna renuncia en estos nuevos tiempos?

El formato acústico a dúo permite tocar en casi cualquier escenario, y evidentemente está muy ajustado en cuanto a todo lo que es la parte económica: se viaja con muy poca gente, apenas en una sola furgoneta, y todo es más fácil. Es verdad que estás renunciando al gran sonido de una banda, pero las circunstancias y la restricciones no permitían hacerlo de otra manera, por lo menos a nosotros.

En este disco habéis incluido vuestros grandes éxitos, como Llamando a la Tierra, Miedo... ¿Os gusta complacer a vuestro público? Se puede comprobar, una vez más, que ya no sois simplemente el grupo de Carolina...

¿A quién no le gusta complacer a su público? Es verdad que llevamos treinta años –vamos a cumplirlos el año que viene– y que en todo ese tiempo hemos tenido la fortuna de poder hacer muchas canciones con cierta repercusión, lo que nos permite hacer un show divertido y ameno lleno de grandes éxitos. Pero también es verdad que en esa gira –y en ese disco– tocamos otros temas que quizá no grandes éxitos, pero que también gustan mucho a nuestro público.

¿Cuándo se os iluminó la bombilla de hacer este disco? ¿Cómo se gestó la grabación? Se hizo en dos días...

Pues mira, durante la grabación de un concierto en Galicia nos dimos cuenta de que la conexión con el público era tan grande, que el directo fue tan especial, que decidimos que teníamos que grabarlo. Y registrarlo no fue muy difícil, ya que era básicamente grabar el concierto; no hemos hecho nada especial más allá. Si acaso, preparar unas mejores luces para eso dos conciertos de Barcelona, poco más. Sobre todo queríamos registrar de la manera más exacta posible la verdad de lo que estábamos haciendo en el escenario, no algo artificial con demasiados añadidos, sino que se registrara lo austero, esquelético, puro y esencial que era nuestro concierto.

¿Qué significa para vosotros este disco? ¿Es un disco para seguir de gira mientras llega uno con nuevas canciones? ¿Cómo vais de composiciones?

De momento hemos sacado este disco y ahora estamos girando con la banda. Pero no estamos haciendo canciones nuevas.

En Maggie, despierta cuelas un par de citas: de Calamaro y de Serrat; en Quédate a dormir terminas cantando por Camarón. ¿Improvisaciones, guiños?

Son guiños que surgen en un momento dado de manera espontánea, y ya nos los quedamos, porque son graciosos... ¡y funcionan!

El finde pasado acompañaste a Fito en ‘La catedral’. Debió de ser impresionante, después de tanto tiempo de restricciones...

Fue algo descomunal en todos los sentidos, y muy, muy emocionante. Creo que hay una vuelta a los conciertos más efusiva y enérgica de lo que eran antes. Fito es un amigo muy generoso, y que de una manera natural y merecida se ha hecho gigante. El concierto fue algo nunca visto en España.

Entre los compradores del disco vais a sortear un concierto en su salón, como quien dice, para el ganador y unos pocos acompañantes. ¿Vais a ir físicamente a su casa o se lo haréis por streaming?

Iremos a su casa o a donde nos diga, y tocaremos en su salón. Esa es la idea original.

Comenzasteis en la sala Barts y terminasteis allí grabando el concierto. ¿Fue ese el mejor de la gira y por eso decidisteis volver? Lo ha grabado la productora Lasdelcine. ¿Qué se podrá ver en el vídeo? ¿Hay DVD?

Fue uno de los mejores conciertos, sin duda, y la sala reúne unas condiciones excepcionales para hacer algo así. Lasdelcine son grandes amigas y grandes profesionales; es muy cómodo trabajar con ellas. Y sí, hay DVD, y el concierto merece ser visto, porque por la interacción con el público y demás se percibe mucho mejor lo que fue aquella gira.

Sale un disco acústico, En petit comité, pero volvéis al formato eléctrico. ¿Cuál es el planteamiento de esta gira?

Tocar en directo con toda la banda y por todos lados.

¿Y tú, ya tienes listo un nuevo disco como Tarque? ¿Lo estás haciendo con Raya? ¿Qué línea llevará y para cuando sale?

Sí, ya estoy preparando un disco hace tiempo con Raya. Saldrá para 2023. Hard rock 2.0.

La sociedad de la sobreinformación nos está matando, esclavizando. ¿Qué puede hacer el rock?

El rock es una experiencia para vivir físicamente, no a través de una pantalla. Hay que ir a conciertos, hay que levantar la cabeza del móvil y moverla. Eso nos hará pensar mejor y ser más libres. Es el gimnasio de la mente y del alma.