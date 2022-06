Contra el presente

Delicadamente editado por Newcastle ediciones; salpicado de las oportunas imágenes y fotografías, “Las desapariciones”, de Hilario J. Rodríguez, es una indagación y una pregunta; un texto que nace de variadas incertidumbres y traslada al lector una necesaria duda: ¿qué hacer, dónde están los personajes y acciones arrasados por la consensuada actualidad? Si no enemigo, al menos el escritor ha de desconfiar del presente. Rebuscar en el pasado no a modo de nostalgia. Rebuscar como una forma de rescatar la letra minúscula de la historia.

Si la ruta seguida por Sebald (citado en las páginas de “Las desapariciones”) en sus libros pone en tela de juicio la ortodoxia tradicional de las narraciones, lo mismo sucede con Rodríguez, a quien hay que agradecer la escritura de un texto cuya fuerza, en cierto modo, es la de ponerse en tela de juicio a sí mismo. La indeterminación de género y la felicidad que provoca (según a qué lectores) no ser capaces de domar el libro dentro de una clasificación supone un estímulo más.

“Las desapariciones” encuentra su hilo en la especulación sobre una serie de personajes a los que la historia evaporó y que, en muchos casos vivieron estrechamente relacionados con la audacia creadora.

Cada episodio del libro puede ser leído como un relato independiente, aunque haya una motivación común en todos. Motivación perfectamente definida en un momento dado: “Y estas cosas que os cuento, ahora que sólo son vacíos irrellenables, puede que parezcan no haber ocurrido nunca pero os juro que existirán siempre”. Rellenar vacíos, restaurar la existencia… misiones difíciles o imposibles a la que está llamada la literatura.

Anarquistas, pintores, escritores, exploradores… discurren por las páginas de “Las desapariciones”. Conscientes o no, llevan en volandas contradicciones y frustraciones que son el humus de nuestra existencia. Rodríguez maneja con pericia la simultaneidad de planos temporales distantes en la historia; y se enfrenta en una lucha desigual a las imposiciones de los grandes titulares, de las mayúsculas, porque, para mí, una de las principales virtudes de esta obra es su capacidad para unir cabos aparentemente sueltos o ser un pequeño Caballo de Troya de lo que se da por supuesto.

Es al ver la instalación “The Fabiola Project” de Francis Alÿs cuando el narrador marca definitivamente el terreno de juego: “Una obra simple tiene sentido cuando la realidad se enreda en complicaciones, y es complicada cuando la realidad simplifica demasiado las cosas. Por eso a Alÿs le interesan tanto las fronteras, líneas imaginarias donde se separan países, idiomas y culturas, trazando distancias que verdaderamente no existen o que se agrandan de manera caprichosa para aislarnos, para convencernos de que además de nosotros no hay nadie que merezca la pena o que se nos parezca”.

Saber cuándo la realidad simplifica o complica las cosas es cada vez más difícil. Con la necesaria lentitud y perspectiva, es algo que, sin duda, corresponde a los escritores hacer.

Poner en evidencia la arbitrariedad de muchas distancias y fronteras separadoras también se me antoja que sería una feliz consecuencia de la literatura. Quiero creer (y ojalá no me equivoque) que Hilario J. Rodríguez lo consigue en “Las desapariciones”.