La cantante estadounidense Beyoncé ha anunciado que este martes publicará la primera canción de su nuevo disco 'Renaissance' titulada 'Break My Soul'.

Un simple cambio en la biografía de su Instagram y Twitter con el mensaje: '6.BREAK MY SOUL midnight ET'. Este ha sido el minucioso cambio que los fans han detectado al instante y que la intérprete de rhythm and blues, pop y soul ha ingeniado para anunciar el estreno.

La artista ha dado a conocer que su canción número 6 del nuevo disco verá la luz a la medianoche de este lunes -horario de la costa del este de Estados Unidos-, y a las 6 de la madrugada de este martes hora peninsular.

El jueves pasado la cantante, nacida en 1981 en Houston, había anunciado que su nuevo disco de estudio en solitario, el primero en seis años y el séptimo de su carrera, será lanzado el 29 de julio. Se trata del disco que sucederá a 'Lemonade', que apareció en 2016.

Vida y trayectoria

Beyoncé es la artista con más Premios Grammy de la historia, 48, primero como líder y vocalista del grupo 'Destiny's Child', los demás ganados en solitario.

La artista y su esposo, el músico, productor y manager Jay-Z, con el que tiene tres hijos, son considerados una de las parejas más ricas del mundo, según la revista Forbes.

Desde su último disco, de su actuación en Coachella (EEUU) en 2018 grabó el documental 'Homecoming' en homenaje a los colegios y universidades para afroamericanos en Estados Unidos, y que lanzó en 2019.

En ese tiempo también se estrenó la nueva versión del clásico animado 'The Lion King', donde la artista puso su voz al personaje de Nala, y del que se inspiró para su siguiente trabajo musical 'The Gift' (2019).

Aparte de la música, ha sido actriz en películas como 'Austin Powers en miembro de oro' (2002), "La pantera rosa" (2006) o 'Dreamgirls' (2006) con la que consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro como Mejor Actriz-Musical o Comedia y Mejor Canción Original por 'Listen'. En 2009 volvió a la gran pantalla con 'Obsesionada'.