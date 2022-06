El fondo de la desdicha

Robert Bresson, que adaptó al cine esta novela de Georges Bernanos en 1967, dijo que no había encontrado en ella “ni psicología ni análisis” y que, por esta razón, “la sustancia del libro” le había parecido “utilizable”. No sorprende que el cineasta francés hallara en el texto de Bernanos, publicado en 1937, un material que “podía tamizarse”, pues la combinación de aspereza y lirismo que alimenta su prosa y el firme dibujo moral, ideológico, de su personaje principal, la indómita adolescente Mouchette, proporcionan la clase de ingredientes literarios que buscan los directores de estilo inimitable para transferir las palabras a imágenes. (El de Buñuel, en sus adaptaciones de Galdós, sería un caso asimilable.) Y no es que en “Mouchette” no haya psicología; la hay, pero trenzada por las ideas que el novelista se ha propuesto transmitir, no por las rumias que le permite a su protagonista; de hecho, el narrador omnisciente de esta espléndida nouvelle nos dice que su criatura “está tan poco familiarizada con la reflexión que no es consciente de los esfuerzos que realiza por comprender”; o que “la pobre sólo dispone de un número limitado de ideas elementales que su vocabulario, tan escaso aún, es incapaz de formular”. Sólo él, el narrador –y no hay aquí distancia alguna entre narrador y autor–, tiene las claves para comprender el comportamiento de Mouchette, los pasos que va dando en busca de la solución –la única que se le presenta– para preservar su ingobernable naturaleza, crecida bajo el signo de la miseria y la violencia.

Bernanos, simpatizante de la Acción francesa de Charles Maurras hasta 1932 y de la rebelión franquista en sus inicios –no así del Régimen de Vichy–, es el gran novelista católico del siglo XX en Francia; un jansenista para el que la salvación del alma sólo está al alcance de los bendecidos por la gracia divina desde la cuna. “Mouchette” es su obra más celebrada, junto con “Bajo el sol de Satanás” (1926) y “Diario de un cura rural (1936), ambas llevadas al cine, respectivamente, por Maurice Pialat (1987) y, de nuevo, Bresson (1951). De las tres, “Mouchette” es sin duda la más turbia y la menos doctrinal y, quizá debido a su extrema concentración, su intensidad y su lirismo, la que guarda mayor semejanza con la novela corta que hoy tanto se practica. Una novela de ideas cuya construcción (adopte el género que adopte: el noir, la distopía, la picaresca, el terror) aspira a reunir las virtudes de la ficción y el ensayo. En “Mouchette”, permea toda la narración la preocupación de Bernanos por los más débiles, aquellos que, como su heroína, no ven en su miseria más que “una sucesión de desgracias” cuyas imágenes evitan relacionar entre sí para no sentirse “abrumados”. “A los miserables les basta con la idea de la miseria: la suya no tiene rostro”, escribe en la página 20. Pero Mouchette no es sólo pobre: su padre alcohólico la golpea cuando le viene en gana; su madre, encamada y agonizante, es incapaz de mostrarle ternura, y Arsène, el joven cazador furtivo a quien ella más respeta y admira, y que despierta su sensualidad en una noche de tormenta y refugio, acaba siendo, como el narrador sentencia en memorable frase homilética, “el secuestrador de su carne”. La violación de Mouchette, que Bernanos sobrevuela con una elipsis (igual que, 46 años antes, Thomas Hardy en “Tess”), va a desencadenar el estadio final de la revuelta de la indócil y desgraciada adolescente; aniquilados su orgullo y su fiereza –cuya pérdida lamenta más que la de la virginidad– por “la desmesurada esperanza que había acariciado”, por haberse dejado embaucar no por “un hombre”, sino por “un sueño” –o eso se dice a sí misma en una de las contadas muestras de estilo indirecto libre de la novela–, Mouchette, ahora, “está dispuesta a llegar al fondo de su desdicha”. “Por primera vez en su vida”, escribe Bernanos al final del segundo capítulo, “la revuelta semiconsciente, que es la expresión misma de su naturaleza, tiene un sentido inteligible. Hoy está sola, completamente sola, y contra todos”. Trágico y conmovedor, el retrato de un carácter indomable que Bernanos traza en “Mouchette” puede ser leído también al margen de cualquier credo. El autor no dice que su criatura peque con su última acción; ni la castiga ni la perdona; la deja gozar de una fusión “jovial” con la naturaleza, y después echa el telón. Mouchette Georges Bernanos Traducción de David M. Copé Periférica, 148 páginas 17 euros