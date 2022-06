Himno a la noche

Es un pequeño gran acontecimiento que un pintor como Dis Berlin exponga en la sala As Quintas de La Caridad. El complejo cultural franquino, sostenido por su Asociación de Amigos con el apoyo municipal y de numerosos colaboradores, bajo el consejo del escultor Herminio, ya es un lugar de referencia para los artistas nacionales e incluso internacionales, que no han dudado en prestar su consentimiento a un proyecto que va mucho más allá de sus confines locales, en un apartado rincón del occidente asturiano. Gente como Carlos Cruz-Diez, Martín Chirino y, por supuesto, los más destacados artistas asturianos están mostrando su obra allí, creando un entramado que repercute en el desarrollo rural y beneficia a la comunidad. El próximo en exponer será el más joven David Magán.

Dis Berlin, cuyo verdadero nombre es Mariano Carrera Blázquez (Ciria, Soria, 1959), fue atraído por el también pintor Javier Victorero, que conoce lo reconfortante que resulta realizar allí una exposición. Su nombre artístico proviene de Lou Reed y de su interés por David Bowie y Roxy Music, en unos años, los de la movida madrileña, en los que configuró su fama y su relación profesional con el director de cine Pedro Almodóvar. Ahora vive apartado en Aranjuez (Madrid), donde prosigue, al margen de las modas, su trabajo como pintor figurativo, escultor abstracto y fotógrafo misceláneo, muy anclado en aquellos tiempos. Con un repertorio de imágenes sacado de catálogos de los cuarenta, cincuenta y sesenta, recompone un caleidoscópico museo de apariencia inmóvil, siempre alrededor de unos pocos temas que se repiten como leitmotiv visual y pictórico.

Estas constantes le han permitido agrupar la exposición en torno a un motivo inspirador de muchas de sus obras: la noche. No sólo porque en su juventud era su momento creador e incluso ahora, cuando necesita concentrarse, procura trabajar mientras el mundo duerme, sino porque le interesa en su propia dimensión metafísica, como cosmos estrellado y lugar “donde la soledad y el misterio se funden con la danza del Universo”, según explica él mismo en el catálogo, que se acompaña de una selección de poemas y prosas dedicados a consagrar la noche de escritores como Jules Laforgue, George Trakl, Juan Ramón Jiménez o Novalis. Uno de los cuadros se titula precisamente “I am the Cosmos” y está dedicado a Chris Bell, de la misma manera que otros lo hacen a los también músicos Pete Dello, Scott Walker y Nick Drake, a películas como “Cara de ángel” o a personajes literarios como Robinson Crusoe o Peter Pan, epítomes de aislamiento, buscado o no.

Son cuadros pintados entre 2008 y 2021, prestados básicamente por dos de las galerías con las que trabaja, la gijonesa Cornión y la madrileña Guillermo de Osma. También está un gran cuadro, “Vanitas en el museo”, de 2010, que fue adquirido por el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en un certamen de pintura convocado entonces y que no ganó. Este memento mori no produce inquietud, en su serenidad metafísica, algo que sí generan otras obras de la exposición, algunas de las cuales tienen un toque mitómano y fetichista, en las que los objetos, las personas y los animales están tratados con una fantasía sobredimensional, aquella que sólo puede producirse en el entresueño. Los colores fluorescentes, muy matizados por un pintor que cada vez se preocupa más del acabado de sus cuadros, remiten por supuesto a los clubes nocturnos, al tiempo que lo distinguen de los pintores contemporáneos con los que más tendría que ver, como el fallecido Sigfrido Martín Begué, de tonalidades mucho más clásicas, o Guillermo Pérez Villalta.

Sus bodegones de refulgencia cósmica y dionisíaca, realizados siempre al óleo sobre lino o algodón, como su amigo Miguel Galano, son los que mejor permiten apreciar la extremada pulcritud con que están hechos sus cuadros, capa sobre capa o a veces también empleando técnicas extractivas. La delicadeza y el cuidado a la hora de preparar sus pinturas, y su defensa de las posibilidades de un arte que mantiene su vigencia, pero al que algunos se empeñan en cancelar e ignorar sin sentido, le acercan a un pintor al que admira, el ovetense Luis Fernández, del que el año que viene se cumple el cincuentenario de su fallecimiento en París y al que busca homenajear con un encuentro que demuestre su influencia en generaciones posteriores e incluso actuales, en un proyecto hecho sin nocturnidad ni alevosía que bien merecería tener buena acogida.