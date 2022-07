Arte en movimiento

Hasta el 18 septiembre puede verse en el Museo Guggenheim de Bilbao la exposición "Motion", comisariada por la Fundación de Norman Foster (con la aportación de 11 automóviles de la colección privada del arquitecto). Foster va a ampliar el maravilloso Museo de Bellas Artes de Bilbao y, con este gesto, agradece el encargo en el otro gran espacio del arte bilbaíno. Hace años, cuando este mismo museo hizo una exposición de motos, parecía realmente fuera de lugar. Pero el otro día, viendo las formas brillantes, los carenados de aquellas berlinas, uno no pudo más que pensar que forman, per se, parte del arte del siglo XX.

Aunque parece que el comisario no lo cree así, ya que para investirlos de esa aura artística, en las salas, casi diría que molestando, o para justificar que la exposición se realice en un museo y no en el Salón de Otoño de París, se encuentran las figuras de bulto redondo. Obras tan importantes como el pájaro en el espacio de Brancusi, el soldado de Boccioni, icono del futurismo, un enorme colgante de Calder, una figura yacente de Henry Moore..., comparando de esta forma esos hitos de la escultura con los acabados de los coches. Aunque un gran carenado brillante podría haber sido el Anish Kapoor del Millennium Park de Chicago. También añade una obra de John Chamberlain que es un homenaje a las chatarras y pienso en el museo de Vostell en Malpartida con sus coches embebidos, estrellados, confinados.

Entre los automóviles que más me han impresionado, el Bugatti Type 35, el Delahaye Type 165, que parecía uno de esos peces rojos de ojos abultados, los Firebird, el Cadillac El Dorado, el Lancia Stratos, el Ferrari 250 GTO, el Alfa Romeo Bat, los coches de James Bond, Bentley, Aston Martin… Alucinante es el Pegaso Z-102 Cúpula, que no volvía a España desde que en 1952 se hizo este prototipo. Otras veces, junto al modelo, aquel Porsche primero, por ejemplo, aparecen imágenes de arquitectura moderna que las contienen (de Koenig en las Case Study Houses), pero otras veces, como cuando ves el maravilloso "Tiburón", cumbre de Citroën, esperas las fotos de los Smithson y no están.

Vemos, además, varios diseños de automóviles que debemos a arquitectos, como el ancestro del 2 CV, el "voiture mínimum" proyectado por Le Corbusier (maqueta de madera a partir de los dibujos del arquitecto). Y también está el Dymaxion, el coche o miniautobús diseñado por Buckminster Fuller, el americano a quien tanto admiró sir Norman, y que acabó trabajando en su estudio. Echo de menos otra pieza exquisita, y es el prototipo de Carlo Mollino, arquitecto turinés, precisamente del movimiento “bolidista”, que es precioso en su asimetría.

Luego se establecen comparativas entre los diseños y acabados de coches con arquitectos, que en no pocos casos acaban siendo diseños de Foster. Por ejemplo el diseño realizado para Ferrari, o también las naves para Renault. También compara el acabado de la furgoneta Citroën con otros edificios suyos. Otros arquitectos representados son César Pelli, con su torre Pirelli de Milán (y hay aquí otro guiño a Bilbao, que tiene la torre de Abando del fallecido e ilustrísimo argentino). También aparece Archigram, el equipo de arquitectos inglés que diseñaba móviles que nunca se construyeron.

Pero les puedo decir, porque lo he visitado, que el Museo del Automóvil de Turín, con un hall impresionante realizado por Cino Zucchi, tiene gran interés y no está. Y echo de menos también en Turín, el edificio FIAT, la fábrica Lingotto, con su techo recorrido por los bólidos, y con su museo de la increíble colección de arte de Agnelli (Canaletto, Picasso, Renoir, Manet, Mattise, Balla, Modigliani…), realizado por Renzo Piano y con la que me parece bien cerrar el círculo del arte, del automovilismo y de la arquitectura, de otra manera, de otra de las muchas posibles.