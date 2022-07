Dos por uno

Los teatros líricos están viviendo una etapa difícil. Las consecuencias de la pandemia aún no se han superado plenamente y las múltiples estrategias comerciales para que el público regrese a los teatros están a tope con las más diversas argucias.

Todo es poco para restaurar la confianza del público, desde el reencuentro con los títulos más populares, hasta volver a conectar con las grandes figuras pasando, asimismo, por la profundización en propuestas más espectaculares, de mayor calado.

Ahora bien, hay determinadas prácticas que, a la larga, acaban volviéndose en contra. Una de ellas es el abuso de los bises, tras una romanza o una interpretación coral en el transcurso de una función.

El bis ha sido algo siempre muy excepcional en los teatros líricos. Algo así como los toros indultados en la plaza. Tienen que darse unas características únicas: la primera de ellas una interpretación fuera de serie, incuestionable desde el punto de vista técnico. La segunda, que el público lo pida de manera casi unánime, con el fervor propio de las grandes noches.

De ahí que cuando, no hace tanto tiempo, en los medios de comunicación se recogía que determinado cantante había ofrecido un bis, la noticia siempre fuese seguida de una coletilla en la que se explicaba que hacía décadas que no se producía algo similar. El mero anuncio del bis funcionaba como un resorte en la taquilla y ayudaba, de manera sustancial, a vender muchas localidades para las siguientes funciones. Ante este efecto, los teatros vieron una opción de oro para movilizar público y lo sucedido en los últimos años es lamentable.

De manera continua se suceden bises tras actuaciones que son correctas sin más, que piden dos o tres entre el público: generalmente se trata de una claque, formada por amigos o familiares que fuerzan la repetición de un pasaje de forma artificiosa. Rara es ahora la temporada en la que no se producen tres o cuatro eventos de este tipo que, por supuesto, han dejado de tener efecto sobre el público y acaban produciendo la hilaridad de los profesionales que observan cómo se modulan los efectos en función de las necesidades de taquilla a la vez que se contribuye a saciar convenientemente el ego de algunos artistas.

El resultado final es que los bises han sufrido tal devaluación que se han convertido en algo ridículo y sin el menor interés mediático, más allá de una anécdota que alimenta un breve en un periódico. Por lo tanto, ese frenesí de excelencia ha acabado convertido en una fórmula irrelevante, cuando no ridícula.

En la música patrimonial determinados efectos acaban por no funcionar si no están sustentados en bases creíbles y legítimas. Otro ejemplo: las carreras que buscan crecer exclusivamente con las técnicas que sirven para el mundo del pop acaban siendo un fiasco. Si el intérprete no puede ofrecer perfección interpretativa y todo se queda en su aspecto físico o en su capacidad de seducción, no conseguirá seguir adelante con las tremendas exigencias técnicas que el circuito clásico somete a los artistas. Son carreras de muy corto recorrido.

Hemos visto, y vemos, muchas estrellas fugaces que se apagan antes de tiempo de manera fulminante. Quizá menos fuegos artificiales y más rigor serían las recetas más adecuadas para no perder la tradición de que lo excepcional lo es de verdad y no un mero recurso de mercadotecnia barata.