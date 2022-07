Las 5 series que no te puedes perder este agosto

Después de una larga espera, el universo de 'Juego de tronos' revivirá este agosto de 2022 de la mano de 'La Casa del Dragón' ('House of the Dragon'), la gran serie de la temporada de HBO Max. Más universos fantásticos (pero sin dragones, las 'mascotas' de los Targaryen) los proponen títulos destacados del mes como 'Alma' y 'Sandman' (Netflix) y 'Andor' y 'She-Hulk: abogada Hulka' (Disney+).

SANDMAN

Día 5. Netflix

Adaptación de los cómics góticos de Neil Gaiman, un experto en transitar mundos fantásticos ('Coraline', 'American Gods', 'Good Omens'...) que ha tardado décadas en aceptar que una de sus historias más populares llegara a la pantalla. Morfeo, el rey de los sueños (Tom Sturridge), consigue liberarse del secuestro del que ha sido víctima durante más de un siglo e intenta reparar las faltas y errores que ha provocado su larga ausencia a través de un viaje por diferentes eras y mundos. David Thewlis ('Harry Potter'), Boyd Holbrook, Patton Oswalt, John Cameron Mitchell, Jenna Coleman, Joely Richardson y dos actores de 'Juego de tronos' como Gwendoline Christie y Charles Dance forman parte del elenco.

SHE-HULK: ABOGADA HULKA

Día 17. Disney+

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) sigue dando nuevas series, como esta mezcla de comedia y superhéroes protagonizada por Tatiana Maslany. Da vida a Jennifer Walters, una eficaz abogada prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), el hombre que se transforma en el increíble Hulk. Debido a una lesión, este debe hacerle una transfusión de sangre, con lo que le traspasa sus poderes y la convierte en La Masa en versión femenina. Después de que Bruce le haga de mentor para adaptarse a su nueva vida, la fichan para un bufete especializado en casos de humanos excéntricos con superpoderes.

ALMA

Día 19. Netflix

Sergio G. Sánchez, director de 'El secreto de Marrowbone' y guionista de 'El orfanato' y 'Lo imposible', explora el lado más místico de su Asturias natal en esta serie de corte sobrenatural y misterio con un elenco joven al frente (Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Milena Smit...). Tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros de clase, Alma se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente ni de su pasado. Poco a poco irá atando las piezas del rompecabezas, aunque unas extrañas visiones le pondrán las cosas difíciles al principio.

LA CASA DEL DRAGÓN

Día 22. HBO Max

La casa Targaryen, esa saga de reyes de cabellos dorados que tenían a dragones como 'mascotas' y que tanta salsa puso a 'Juego de tronos' gracias a Daenerys, revive en esta precuela de la exitosa serie basada en los libros de George R. R. Martin. Inspirada en la novela 'Fuego y sangre' del mismo autor, está ambientada 200 años atrás, con Viserys Targaryen (Paddy Considine), un hombre cálido y decente, elegido para suceder al Viejo Rey. Pero algunos consideran que le falta la garra de la que sí hace gala su hermano, Daemon Targaryen (Matt Smith), o su hija, la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), que podrían ser los próximos que se disputen el codiciado Trono de Hierro. La primera temporada tendrá 10 episodios, con el propio R. R. Martin como productor ejecutivo y Ryan Condal y Miguel Sapochnik (que dirigió algunos de los capítulos más épicos de 'Juego de tronos') como 'showrunners'.

ANDOR

Día 31. Disney

El universo 'Star Wars' parece no tener fin. Después de 'The Mandalorian', 'El libro de Boba Fett' y 'Obi Wan Kenobi', es la hora de que Cassian Andor, uno de los personajes más resultones de 'Rogue One', cuente con serie propia. Tony Gilroy, guionista de 'Rogue One' y de la saga Bourne, ejerce como 'showrunner' de las aventuras del espía rebelde interpretado por el mexicano Diego Luna durante sus años de formación en la Rebelión, y sigue sus misiones secretas contra el Imperio.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

JUEGO DE TRONOS. Día 1. HBO Max. La plataforma recupera este gran éxito en calidad de imagen 4K y audio Dolby Atmos.

PENNYWORTH. Día 1. HBO Max. Temporadas 1 y 2. La historia de Alfred Pennyworth, un antiguo miembro de las fuerzas especiales londinenses que se encarga de trabajar para el padre de Bruce Wayne.

FORTITUDE. Día 1. HBO Max. Temporada 1-3. Fortitude es un lugar extraordinario que presenta la belleza salvaje del paisaje polar. Además, se trata de una de las ciudades más seguras del mundo, pues allí nunca ha habido un crimen.

INDUSTRY. Día 2. HBO Max. Temporada 2. Harper, Yasmin y Robert, los jóvenes banqueros, deben impulsar nuevos negocios y renovar alianzas dentro y fuera de la oficina del importante banco internacional en el que se ambienta la serie.

LOS EMIGRANTES. Día 2. Filmin. Miniserie de tres episodios que adapta la novela homónima de Vilhelm Moberg y relata la odisea de una familia sueca que, a mediados del siglo XIX, emigra a Estados Unidos persiguiendo un sueño de prosperidad.

WU-TANG: AN AMERICAN SAGA. Día 3. Disney+. Temporada 2

TUCA & BERTIE. Día 3. HBO Max. Temporada 3

KAKEGURUI TWIN. Día 4. Netflix. Adaptación de un popular anime. Mary Saotome, una chica de clase media con buen expediente, entra en la Academia Privada Hyakkao, donde estudian muchas jóvenes de la élite política y financiera. Lo que no sabe es que el centro tiene un sistema jerárquico muy estricto basado en el juego. Aquí los logros académicos o deportivos no valen nada: lo que importa es la habilidad en los juegos de azar.

HERMANOS ROBOTS SUPERGIGANTES. Día 4. Netflix. Shiny y Thunder, los hermanos robots, y su avispada inventora deben defender la Tierra de unos monstruos espaciales.

BENDITA PACIENCIA (BREEDERS). Día 5. HBO Max. Temporada 3

LA PROFESORA. Día 9. Filmin. La historia de una profesora de instituto que es acusada por uno de sus alumnos de haber mantenido relaciones sexuales con él. La maestra no recuerda nada de aquella noche, lo que no hará más que retorcer las cosas.

SCHOOL TALES. LA SERIE. Día 10. Netflix. Antología de historias de fantasmas dirigidas por veteranos cineastas de filmes de terror tailandeses.

LOCKE & KEY. Día 10. Netflix. Temporada 3 (última). Carlton Cuse ('Perdidos', 'Bates Motel') y Meredith Averill ('La maldición de Hill House') siguen sacando partido de los cómics superventas de Joe Hill (el hijo de Stephen King) y Gabriel Rodríguez publicados por IDW Entertainment, que entremezclan fantasía, aventuras y terror. Mientras la familia Locke descubre más magia en la siempre intrigante mansión Key House, una nueva amenaza se cierne sobre la ciudad de Matheson y tiene planes propios para las asombrosas llaves.

YO SOY GROOT. Día 10. Disney+. 'Spin-off' de dibujos animados del arbolito de 'Guardianes de la galaxia', al que le pone voz (en su versión original) Vin Diesel.

MOONHAVEN. Día 11. AMC+. Dominic Monaghan, Emma McDonald y Joe Manganiello protagonizan este 'thriller' de suspense ambientado en una comunidad utópica construida en la Luna.

PARA SIEMPRE. Día 11. Sundance TV. Serie italiana sobre la separación de Anna (Greta Scarano) y Enrico (Simone Liberati). Su hogar se ha convertido en una prisión, y su ruptura, lejos de ser pacífica, genera una guerra destructiva donde la custodia de su hijo Pietro se convierte en la batalla principal.

SHERLOCK. Día 11. HBO Max. Serie completa. Una moderna actualización del mito de Sherlock Holmes, ambientado en el Londres del siglo XXI.

ALL YOU NEED. Día 12. Filmin. Ambientada en Berlín en la era Grindr, trata sobre cuatro hombres homosexuales y sus desafíos en la vida y en el amor.

YO NUNCA. Día 12. Netflix. Temporada 3. La adolescente estadounidense de origen indio Devi (Maitreyi Ramakrishnan) sigue lidiando con las presiones cotidianas del instituto y los dramas domésticos mientras se ve envuelta en nuevas relaciones sentimentales. Mindy Kaling es la creadora y productora ejecutiva, con Lang Fisher como 'showrunner'.

UNA FAMILIA MODÉLICA. Día 12. Netflix. 'Thriller' policiaco protagonizado por Don-ha, un tipo normal y corriente cuya familia pasa por problemas económicos y cuyo matrimonio está al borde del divorcio. Pero cuando descubre un montón de dinero relacionado con un asesinato, acaba viéndose implicado en una organización criminal.

A LEAGUE OF THEIR OWN. Día 12. Amazon Prime Video. 'Remake' de la película 'Ellas dan el golpe', sobre una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional.

DESPUÉS DEL HURACÁN. Día 12. Apple+. Miniserie de ocho episodios basada en hechos reales, que adaptada el libro de la periodista ganadora del Premio Pulitzer Sheri Fink. Narra el impacto del huracán Katrina y sus secuelas en un hospital de la zona afectada. Cuando subieron las aguas, se cortó la electricidad y el calor se disparó, los exhaustos trabajadores de un hospital de Nueva Orleans se vieron obligados a tomar decisiones que después los perseguirían durante muchos años.

MISFITS. Día 13. HBO Max. Serie completa. Tras una extraña tormenta, un grupo de jóvenes delincuentes e inadaptados sociales consiguen superpoderes.

POWER BOOK III: RAISING KANAN. Día 14. Starzplay. Ambientada en los primeros años de la década de los 90, la tercera serie del Universo 'Power' cuenta el origen del personaje de Kanan Stark y su entrada en el mundo criminal a través de su madre, que dirige despiadadamente el imperio de la droga de la familia.

THE OFFICE (US). Día 15. HBO Max. Serie completa.

TRACES. Día 16. Filmin. Temporada 2. Una serie de atentados mortales traen de cabeza al Instituto Escocés de Ciencias Forenses y Anatomía, mientras Emma y Daniel buscan darle forma a su relación.

DONDE HUBO FUEGO. Día 17. Netflix. Telenovela mexicana a cargo del autor de la exitosa '¿Quién mató a Sara?' Poncho se infiltra en un parque de bomberos vinculado a la muerte de su hermano para seguir investigando. Allí encuentra amor, familia... y a un asesino en serie.

NADA SOSPECHOSOS. Día 17. Netflix. Timadas por el mismo donjuán, tres mujeres y sus familiares llegan a su mansión en busca de respuestas, pero acaban convirtiéndose en sospechosos cuando aparece muerto.

TEKKEN: EL LINAJE. Día 18. Netflix. serie de animación basada en el exitoso juego de lucha 3D desarrollado por Bandai Namco.

THE CUPHEAD SHOW! Día 19. Netflix. Temporada 2

HERMANAS HASTA LA MUERTE. Día 19. Apple+. Comedia negra y de suspense de la creadora Sharon Horgan ('Catastrophe', 'Shining Vale'). Ambientada en la costa de Irlanda, sigue las vidas de las hermanas Garvey, unidas por la muerte prematura de sus padres y la promesa de protegerse siempre unas a otras.

LAS CHICAS DE SURFSIDE. Día 19. Apple+. Basada en la serie de novelas gráficas homónimas de la autora Kim Dwinell, sigue a las mejores amigas Sam y Jade, que resuelven misterios sobrenaturales en su tranquila ciudad costera de California.

KLEO. Día 19. Netflix. En el año 1987, poco después de liquidar a un empresario en Berlín Occidental en nombre de un comando secreto de la Stasi, Kleo, una espía de alto nivel de Alemania Oriental, es arrestada e incluso traicionada por su propio abuelo. Tras pasar dos años en prisión, es liberada cuando de pronto cae el Muro de Berlín. Pero enseguida comprende que la conspiración en su contra es mucho más compleja de lo que creía, y que una siniestra maleta roja es la clave del asunto. Entonces Kleo se embarca en una espiral de venganza que la lleva en el caso de su vida por la anárquica Berlín, clubs improvisados de música electrónica y fincas mallorquinas hasta el desierto chileno de Atacama, con Sven, un policía de Berlín Occidental, pisándole los talones.

DUALIDAD. Día 19. Netflix. Las gemelas idénticas Leni y Gina se han intercambiado los papeles en secreto durante años. Pero cuando una de ellas desaparece, sus vidas empiezan a desmoronarse.

INTUICIÓN CRIMINAL. Día 22. AXN. Temporada 7

PERNI. Día 23. Filmin. Temporada 2. Una trabajadora social debe lidiar con diversos problemas personales: su hermana ha muerto y su sobrino vive ahora con ella; su padre acaba de salir del armario; su ex es un impresentable y ella hace cinco años que no tiene sexo.

CHAD AND JT GO DEEP. Día 23. Netflix. Stoke Lords, Chad Kroeger y JT Parr sacan su activismo a las calles del sur de California para concienciar al público de varios asuntos importantes. Pero una metedura de pata hace que los marginen, y entonces recurren a su activismo para congraciarse con el mundo cultural y recuperar su confianza. Con John Parr y Tom Allen.

MO. Día 24. Netflix. Comedia creada y producida por los humoristas Mo Amer ('Mo Amer: The Vagabond', 'Black Adam') y Ramy Youssef ('Ramy', 'Mr. Robot'). Mo Najjar es un refugiado palestino a un paso del asilo en el arduo camino hacia la nacionalidad estadounidense. Vive a caballo entre dos culturas, tres idiomas y un montón de sandeces, y huye a Houston (Tejas) con su familia, formada por su fuerte y espiritual madre, su hermana y su hermano mayor. Mo le pone al mal tiempo buena cara y aprende a adaptarse a su nuevo mundo, pero todo avance en la vida se acompaña de muchos contratiempos.

OLLIE ESTÁ PERDIDO. Día 24. Netflix. Miniserie infantil basada en 'La odisea de Ollie', obra del aclamado escritor e ilustrador William Joyce. Un juguete ecorre el campo en busca del niño que lo perdió.

FATAL INJECTIONS. Día 25. AMC+. Serie danesa sobre la relación estancada de una pareja hasta que aparece en sus vidas una bella noruega.

RILAKKUMA VA AL PARQUE TEMÁTICO. Día 25. Netflix. Serie de animación. Una serie de sucesos y encuentros tienen lugar cuando Rilakkuma, Korilakkuma, Kiiroitori y Kaoru van a jugar a un parque de atracciones que va a cerrar.

HIJOS DEL KATRINA. Día 25. HBO Max. Nuevo documental que retrata las consecuencias del huracán Katrina y su impacto en la juventud de Nueva Orleans

SEE. Día 26. Apple+. Temporada 3 (última). Ha pasado casi un año desde que Baba Voss (Jason Momoa) derrotó a su hermano y némesis Edo y se despidió de su familia para vivir en el bosque. Pero cuando un científico trivantiano desarrolla una nueva y devastadora forma de armamento vidente que amenaza el futuro de la humanidad, Baba regresa a Paya para proteger a su tribu una vez más.

CITY ON A HILL. Día 30. Movistar Plus+. Temporada 3. Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Rohr (Kevin Bacon) consigue un nuevo y prestigioso trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada. Todo va bien hasta que los secretos comienzan a destaparse.

SANDITON. Día 31. Filmin. Temporada 2