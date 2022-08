Sharleen Spiteri: "Texas es fiel a su espíritu"

Sharleen Spiteri nunca imaginó que a los 54 años seguiría disfrutando tanto de la música. La cantante y compositora de Texas, grupo de rock y pop escocés surgido a finales de los años 80, transmite la misma alegría que cuando era joven, con una voz que mantiene fresca. Ella, que antes de ser rockera fue peluquera, siempre ha tenido un don para llegar a la gente. Y eso se palpa en sus canciones, tanto las más clásicas, como 'I don't want a lover' , 'Black eyed boy' o 'Say what you want', como las de su último disco, 'Hi', que han conectado con un público amplio.

Le gusta ver que ahora a los conciertos de la banda acuden tanto fans de los inicios a los descendientes de estos. "Volver a los escenarios después del covid es un subidón", dice Spiteri en una conversación telefónica antes de desplazarse a Catalunya para actuar en el Forum romano de Empúries este jueves, en el marco del Festival Portalblau. La acompañan sus fieles Allie McErlaine (guitarra) y Johnnie McElhonne (bajo) -que ya estaban con ella cuando Texas se dio a conocer en 1988-, así como Eddie Campbell (teclados), Tony McGovern (guitarra) y Cat Myers (batería). El confinamiento no fue para ella un periodo fructífero desde el punto de vista creativo. La cantante y guitarrista perdió a su madre antes de quedarse encerrada en casa para cumplir con la ley cuando llegó la primera ola de covid y lo pasó mal. "He necesitado mucho tiempo para procesar su pérdida. Durante la pandemia no podía escribir porque es delicado trasladar cosas tan privadas al papel. Ha de pasar un tiempo para escribir sobre cosas que te duelen", comenta. "No podía ponerme a escribir porque me emocionaba", recuerda. Tocar, vivir, girar 'Hi', su décimo álbum de estudio, editado en 2021, ha vuelto a poner al grupo en circulación. En él participan Clare Grogan (cantante de Altered Images) y Richard Hawley (exmiembro de Pulp ya con sólida carrera en solitario). Y Wu-Tang Clan ha hecho un remix de 'Hi', el tema que abre el disco. "Siento que en Texas hemos evolucionado, pero hemos sido fieles a nuestro espíritu. Si colaboramos con alguien es porque hay una conexión. Cualquier encuentro con otro músico debe surgir de manera orgánica, ha de ser natural si quieres que funcione", afirma la líder Texas, a quien le habría gustado que el disco saliera antes. "Lo teníamos casi acabado antes del covid pero su salida se frenó. Pensamos que las canciones podrían ayudar a la gente. Pensamos que podrían servir para animarles", recuerda. Ellos también necesitaban animarse, volver a conectar con la gente tras una etapa en la que la música en directo dejó de existir en la mayoría del planeta a excepción de España, donde los teatros y auditorios reabrieron sus puertas a partir de verano de 2020. Nadie sabe el secreto para que una banda se mantenga a flote pero Spiteri apunta que estar a las duras y a las maduras es la clave para superar los vaivenes de la industria discográfica, que se ha transformado por completo en poco más de una década. "La tecnología hoy facilita mucho el trabajo y permite escuchar una enorme cantidad de música, algo que ayuda a los artistas jóvenes", resalta. "Por más máquinas que haya, un disco nunca se hace solo. Has de saber utilizar los programas y estructurar una canción. No es tan fácil". Por más máquinas que haya, un disco nunca se hace solo. Has de saber utilizar los programas y estructurar una canción Volver a salir de gira tras el cataclismo del covid ha sido fundamental. Lo necesitaba. "Me ha encantado reencontrarme con el público en festivales, sobre todo en Gran Bretaña. Desde el Brexit para las bandas ir de gira en Europa se ha vuelto muy complicado", critica Spiteri. "Cuando subo a un escenario, cada vez que canto un tema siempre pienso que hay alguien que nos está escuchando en directo por primera vez. Y cuando estoy a punto de cantar una melodía como 'Black eyed boy', que habré cantado millones de veces, también la interpreto como si fuera la primera vez". De los 10 discos del grupo los que mayor repercusión han tenido han sido 'Southside', su primera entrega, aparecido en 1989, 'White on Blonde' (1997) y 'The Hush' (1999). Spiteri también se puso a prueba con sus propios proyectos en solitario con dos albumes, 'Melody' (2008) y 'The movie songbook' (2010). Ninguno tuvo la repercusión de los discos de Texas. En concierto no suele recuperar canciones de su etapa en solitario pero sí es posible que cante alguna versión, quizá de su amado Al Green o de su otro gran ídolo, Elvis Presley. Veremos Esta gira que celebra el 30 aniversario de su primer disco también pasará por Barcelona. Texas actuará el 7 de septiembre en Razzmatazz.