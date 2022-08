Rafa Callejo, uno de los músicos fundadores del grupo Tam Tam Go, uno de los iconos del pop español de los años 80, ha fallecido.

La noticia de la muerte fue difundida por otro de los creadores de la banda, Nacho Campillo, en sus redes sociales. Campillo le ha rendido homenaje al recordar la primera canción que aprendió a tocar en la guitarra "del tirón", 'Blackbird', y señaló que fue gracias a él "porque tocaba como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul MCartney". "·Ahí empezó todo", sentencia.

Rafa Callejo, de 65 años, hacía años que no actuaba con la banda que había contribuido a fundar, pero su huella en canciones emblemáticas y ya himno generacional como 'Manuel Raquel', publicada en 1988 y dedicada a la lucha por la transexualidad en una época en que estaba muy mal vista, 'Espaldas mojadas' y 'Atrapados en la red'.

"Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones", recuerda Nacho Campillo en Facebook, antes de despedirse con un "ojalá pudiéramos juntarnos en otra vida si la hubiera y volver a tocar en algún club 'Till there was You' o 'This boy' otra vez".

Desde su primer trabajo, Spanish Shuffle (1988), con diez temas todos en inglés, han pasado más de tres décadas.

Desde aquel año y hasta ahora, Tam Tam Go! ha publicado nueve discos, entre ellos 'Bolero incendiado', en 2009, y 'Volando sobre un tacón', con el que regresaron a los escenarios en 2019 en una gira en una trayectoria que incluye algunos descansos en el panorama musical.