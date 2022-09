La artista estadounidense Britney Spears ha compartido un post en Instagram en el que asegura que "probablemente no volverá a actuar" debido a lo traumatizante que fue el periodo que vivió bajo la tutela de su padre. Además, también ha criticado su aspecto en los videoclips y sesiones de fotos durante los últimos 13 años, sobre los que no tuvo ningún poder de decisión.

"Voy a empezar siendo honesta. En los 13 años que pasé bajo tutela, hice como 8 vídeos y solo me gusta uno", arranca Spears en el texto --que poco después eliminó-- y que acompañaba a la provocativa fotografía. En ella aparece de espaldas, completamente desnuda y con el emoticono de un corazón que le tapa el trasero para no incumplir las normas de Instagram.

"Las fotografías más ofensivas son de los LLAMADOS profesionales en cada gira. Quiero decir, al menos podrían haber hecho trampas y retocarlas...", añade. "Prefiero dejar de cagar en mi propia piscina y hacerme fotos de mí misma en los estudios antes que trabajar con la gente más ofensiva de mi vida", continúa, antes de añadir que también se encontraba muy incómoda por la cantidad de bailarines que su padre contrataba y lo 'petite' que eran.

"Estoy traumatizada de por vida, y sí, estoy cabreada de cojones y no, probablemente no volveré a actuar porque soy testadura y voy a dar mi opinión", finaliza Spears. La cantante, modelo y actriz de 40 años finalizó el pasado 21 de noviembre de 2021 (gracias en gran parte al movimiento social #FreeBritney) un período bajo la tutela de su padre que comenzó en 2008, cuando tuvo que someterse a psicoterapia, y durante el cual no tuvo control alguno sobre sus asuntos personales y finanzas. El último trabajo de Britney Spears fue el single 'Hold Me Closer' junto a Elton John, que vio la luz el pasado 26 de agosto.