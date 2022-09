Pino Sagliocco, Productor musical y presidente de Live Nation España: "Los conciertos han de ser sostenibles, con más conciencia social"

Estrena el titulo de embajador universal de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ha producido el evento ‘One Night Only’ para la MTV en Nueva York, prepara nuevos conciertos de grandes estrellas del rock y analiza los fenómenos Rosalía y Coldplay.

Pino Sagliocco, productor musical y presidente de Live Nation España, nuevo embajador de la OMT, analiza las claves y el momento de la música en vivo tras el éxito de su evento ‘One Night Only’ para la MTV en Nueva York, los conciertos de Rosalía en España, la venta récord de entradas para Coldplay y el desafío de divertir de nuevo a la gente con la música con un mensaje positivo.

Le han nombrado embajador mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT). ¿Cómo se siente?

Más que un premio para mí, es para la música. Con la pandemia la música se ha visto muy afectada y no ha tenido el cariño que se merece. Ha sido un nombramiento muy entrañable para el gremio, espero poder colaborar con la OMT para que la música tenga la voz que necesita.

¿Cuál será su labor como embajador? ¿Qué se ha planteado?

Que se explique la importancia del sector ya que somos un pulmón muy importante de la economía. Los conciertos y festivales atraen a mucha gente que se desplaza y utiliza servicios como hoteles, restaurantes y otras infraestructuras en cada país, ciudad o pueblo. Por ello me gustaría que las entidades turísticas miraran con más cariño al sector, estén más acorde y en mejor sintonía para colaborar con los festivales y eventos que se organicen.

¿La música forma parte del turismo internacional?

Con la música y el turismo unidos se puede tener una repercusión internacional. Ojalá se den colaboraciones a nivel mundial y que los lazos se estrechen más. Y, en sitios donde la música no tenga tanta visibilidad, el turismo se la puede otorgar y si en algo puedo colaborar estaré encantado.

Ya es Cavalliere de la República italiana, embajador de Ibiza y ahora embajador mundial de turismo de la OMT. ¿Qué nombramiento le falta?

De lo que más presumo, aparte de este nombramiento, es de ser muy querido y tener el título de un gran hombre de familia. Presumo de la familia que tengo y me siento muy orgulloso de tener gran cantidad de amigos de diferentes nacionalidades. Lucharé en el futuro para que mi familia esté unida y feliz y mis hijos crezcan sanos en un mundo amable pensando en positivo, y en tener más tiempo para compartirlo con ellos. Mi meta es luchar y contribuir a que el mundo sea amable por el bien de nuestros hijos

Hay una gran reactivación de la música en vivo, parece que es como si no hubiera un mañana.

Es algo que me preocupa, lo que hay ahora es una sobredemanda y no hay tanta demanda real. Mucha gente se va a crear falsas expectativas. Hablando con TicketMaster recientemente me comentaron que se está vendiendo igual que en 2019, pero con el triple de oferta, esto no se puede sostener, por tanto hay cosas que se van a suspender y gente que va a perder dinero.

"Rosalía es una artista tenaz, ambiciosa, y tiene claro lo que quiere para su publico"

¿Es más fácil montar un concierto o un festival ahora?

Hay gente que piensa que hacer un concierto o un festival es poner unas entradas a la venta y punto, y no es solo eso. Hay un trabajo arduo, duro, meticuloso, planificado al detalle para hacer un concierto o festival con éxito. Hay que saber hacer las cosas con responsabilidad y compromiso, si no se va a quemar mucha gente. Con el tiempo todo se irá regularizando de forma orgánica y lo que tenga que quedarse permanecerá y lo que daba desaparecer no sobrevivirá.

¿Es un momento puntual, un resurgimiento debido al parón del covid?

Es un momento bueno para unos y malo para otros. En el caso de nuestra empresa es brutal porque todos los artistas están llenando sus conciertos. Todo ha sido una gran vuelta a la normalidad, pero con muchas dificultades porque ha habido un gran problema de personal, infraestructuras y servicios, ya que al salir todos los promotores a la vez a dar conciertos no hay equipos, técnicos, ni la infraestructura necesaria para todos. Ha habido un sufrimiento y un descalabro general y han subido los precios para todo muchísimo. El año que viene muchos no podrán hacerlo y empezará a haber un orden, volveremos a tener técnicos cualificados y servicios profesionales. Y esperemos que los precios se regulen también ya que los costes son enormes.

¿Hay una nueva dimensión para producir conciertos y festivales, o la base y la estructura sigue siendo la misma?

No hay pueblo o ciudad que no tenga un festival ahora, es un destino turístico habitual. La gente se traslada y se mueve para un evento así que es un gran pulmón turístico. Hay una súper oferta pero no hay tanta demanda. Poco a poco sobrevivirán los festivales que tienen una trayectoria y solera, muchos ni nacerán o incluso desaparecerán y esto es muy triste porque hay mucha gente que ha invertido mucho y se ha arriesgado. Se busca cada vez más hacer festivales encaminados hacia la sostenibilidad y la conciencia social y con más empatía por el medio ambiente.

"Coldplay es un fenómeno mundial que arrasa porque transmite la celebración de la amistad"

¿Los conciertos de los grandes grupos de rock son los de más éxito?

Las grandes estrellas siguen siendo los grandes del rock como The Rolling Stones. Este año ha sido brutal, con uno de los mejores conciertos de todos los tiempos, con casi ochenta años; Guns and Roses han estado pletóricos y Red Hot Chilly Peppers increíbles, con más fuerza y público que nunca, ya que han ido superando generaciones, del padre al hijo y al nieto. Esto es mágico y lo disfruto muchísimo. He tenido el privilegio de trabajar con los más grandes.

¿El legendario grupo The Rolling Stones se retirará algún día de verdad?

En 1990 con la gira ‘Steel Wheels/ Urgan Jungle Tour’ pensamos que era la última oportunidad de ver a los Rollings en vivo y mira dónde están en 2022, y con la fuerza que tienen todavía... ha llovido desde entonces.

¿Ha cambiado la visión y mision del productor?

La función en sí no ha cambiado tanto porque está al servicio del espectáculo y del artista, darle el trampolín y las mejores condiciones para poderse expresar y compartir todo su arte y su música, que el espectáculo tenga toda su belleza plástica, artística y musical para que llegue a todo el mundo. Quizá ha cambiado que hoy en día se premie más la tecnología y el espectáculo de la producción, más el show. ¿Qué concierto le ha gustado este año?Aprecio mucho que en el último concierto de los Stones no había tanta parafernalia sobre el escenario y había más música, era una buena banda y las grandes canciones de siempre. Depeche Mode también ha actuado así. Hay dos tendencias hoy en día, los conciertos basados en mucho show y espectáculo y otros que son más puramente musicales, y las dos propuestas son válidas. También premia cuando el espectáculo es sorprendente.

¿Cómo explica el fenómeno Rosalía?

Es una artista tenaz, ambiciosa, que cree mucho en ella misma, se mueve muy bien en las redes y tiene muy claro lo que quiere hacer. Ha sorprendido con su nuevo espectáculo, mucha gente pensaba que iba a ser flamenco y ya está, sin embargo es un show muy vanguardista, moderno, en el que ella y los bailarines sorprenden y conectan mucho con el público. Hay gente que la critica, pero nunca se puede poner en duda a un artista que tiene tanta fuerza y conecta tanto con sus fans. El público la ama y ella no defrauda, se da al 100% y llega al corazón de sus seguidores. Tiene mucho recorrido y puede ser una gran estrella a nivel mundial por muchos años.

¿Y la relevancia de Coldplay, con 200.000 entradas vendidas en tiempo récord para los cuatro conciertos de Barcelona?

Coldplay es un fenómeno mundial. Es una de las bandas mas grandes a nivel internacional de este momento, ha arrasado en Francia, Italia, Alemania, Suecia, Gran Bretaña y hasta en el ultimo rincón del planeta. La gente está con ganas de escuchar música positiva y Coldplay ha conseguido transmitir una imagen y sonido de celebración a la amistad, estar juntos y cantar. El éxito es solo de Coldplay porque han conectado con la gente con una música que traspasa todas las barreras y fronteras. Le gusta a todo el mundo, ha contactado con la juventud y puede hacer lo que quiera. Es una excepción, pero cabe recordar que en 1989 los Rolling vendieron 156.000 entradas en una mañana para el concierto ‘Urban Jungle’ y Coldplay es ahora el grupo del momento.

¿Qué nuevos conciertos prepara con Live Nation?

Se están anunciando varios y habrá incluso conciertos de despedida en 2023. Tenemos en cartel a Elton John, Michael Bublé, Roger Waters, The Weeekend, Aerosmith, Motley Crue con Def Leppard, y Ozzy Osbourne, entre otros, previstos para sacar a la venta. Los conciertos son la mejor forma de celebrar la vida juntos y convivir con alegría.

Acaba de regresar de Nueva York, donde ha producido el evento ‘One Night Only’ para la MTV. ¿Cómo surgió esta idea?

Es un evento que comenzamos hace cinco años con MTV en el Museo Guggenheim de Bilbao, luego en Sevilla y Budapest. La MTV me ha propuesto hacerlo en Estados Unidos y me lo pensé porque hacer un evento en América es entrar en un territorio que no es el mío. He hecho muchos espectáculos con artistas propios como Joaquín Cortes, Draco y otros, pero esto era distinto, ahora se trataba de una producción propia ‘One Nigth Only produced do by Pino Sagliocco’. Es un evento al que asisten los presidentes y directivos de las corporaciones mundiales de la música y el entretenimiento y normalmente no van muchos, pero en esta ocasión no se lo perdió nadie.

¿Ha sido complicado?

Mucho. Ha sido un reto y una aventura con muchas dificultades ya que en Estados Unidos están la Union y los sindicatos y plantean muchos problemas para trabajar allí, pero al final lo logramos. Me siento muy orgulloso porque ha sido un éxito espectacular, nos ha felicitado todo el mundo y, además, de todo aprendemos. Siempre me han gustado los retos y superar este ha sido uno de los logros más importantes de mi carrera. He hecho grandes cosas y me sorprendo todavía a mí mismo, este evento ha sido excepcional en todos los sentidos porque logramos una gran ovación con la gente puesta en pie al final.

Y usted se lleva a Nueva York la gastronomía y el flamenco.

Siempre me ha gustado la fusión porque mi vida es fusión. Mis grandes pasiones son la gastronomía, el buen vino y la música y me lleve las tres a Nueva York. El chef Rafa Zafra estuvo al frente del equipo culinario con Ricardo Acquista y contó con la colaboración del chef José Andrés y Nico López del restaurante Little Spain y presentaron un bufete de diferentes cocinas con escaparate gastronómico de fábula. Hicieron un trabajo excelente y espectacular. Creo que los asistentes no han comido tan bien en su vida, convirtieron la catedral de Saint John en el mejor restaurante mediterráneo en Estados Unidos. Pero sobre todo estoy satisfecho porque hemos hecho patria.

¿Qué aportó el flamenco?

Siempre he sido un defensor del flamenco como lenguaje universal. Conocí al grupo que toca con los Rollings en sus conciertos y cuando hicimos su espectáculo en Madrid les propuse hacer una fusión con flamenco para el evento en Nueva York. Son músicos legendarios como Tim Ries, Bernard Fowler, David Gilmore, Gary Versace, Jasie Ries, Darryl Jones y Jeff Tain Watts, entre otros, y quedaron sorprendidos con la idea de fusionar rock y flamenco, sobre todo porque solo teníamos dos días para ensayar en Nueva York y preparar el show entero con esa fusión musical. Afortunadamente, con mucho trabajo y esfuerzo salió todo bien, los interpretes estaban al final entusiasmados y me lo han agradecido.

El espectáculo tuvo lugar en una iglesia gótica.

En la catedral Saint John the Divine, una de las mas grandes y emblemáticas del mundo. La llenamos con miles de velas en el suelo, situamos el escenario en el altar y pusimos pequeños restaurantes con diferentes comidas en las capillas laterales, guardando la esencia de la iglesia y como una misa. Junto al grupo de rock y flamenco actuó un coro de góspel de Harlem con su obispo y su sacerdotisa, todos encapuchados. Esto fue también algo grandioso e increíble por la majestuosidad del ambiente.

¿Cómo ve Ibiza, la música actual y el espectáculo? Parece que hemos vuelto tras la pandemia otra vez a la locura del 2018.

Es algo que me da un poco de pena, quizá es lo que esperábamos todos un poco. Tengo la suerte de estar aquí y vivirlo, pero pensaba que habría un cambio. Ha habido un salto de calidad en restauración, servicios y a nivel internacional ha habido un público elitista que ha elegido Ibiza para vivir todo el año. Es aún muy mejorable, si se puede llegar a un equilibrio entre no masificarlo todo y llegar a un nivel de gran calidad. Como residente e ibicenco de adopción, ¿qué propone?La idea es ir mejorando, a nivel musical también. La idea de Rocktronic es que vengan grandes artistas y bandas a cantar aquí protegiendo también el ecosistema. Ibiza cuenta con una oferta de calidad ahora mismo y puede llegar a ser una isla paraíso porque tiene todas las herramientas para conseguirlo. Es importante también mejorar en seguridad, para que la gente pueda vivir de forma tranquila, pacífica y armoniosa. Pienso que se puede hacer más con mucho menos.