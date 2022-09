La colección Calume que dirixe Rafael R. Valdés ta acabante sacar traducción de "Cándidu o l’optimismu" (Trabe, xunetu, 2022), el famosu clásicu de Voltaire. El términu calume significa’l caláu de la mar, que connota la profundidá qu’arrexunta les obres de la colección. Al Cándidu de Voltaire sóbra-y mar de fondu. El curtiu pero intensu rellatu ye xuguetón, escandalosu, sensual y prestosu. Y amás tien de fondu el popular tópicu filosóficu de si tamos, o non, nel meyor de los mundos posibles. De si hai que ser optimistes o non. Y en tou casu de qué ye lo que convién que faiga l’individuu racional nesi mundu inseguru.

Poco dempués del terremotu de Lisboa, qu’espelurció a Europa, l’escritor y filósofu Voltaire discurrió’l personaxe y les aventures de Cándidu y publicóles en 1759 col pseudónimu de doctor Ralph, como si foren traducción d’un llibru alemán d’esi supuestu autor. El nome del mocín del cuentu, Cándidu, vien d’una raíz que significa brillante y pasa dempués al sentíu peyorativu de persona crédula. El tutor de Cándidu llámase Panglós, o seya, que sabe toles llingües o que ye llinguateru. Panglós representa na obra la sátira de Voltaire escontra la doctrina de "l’armonía prestablecida", propia de la filosofía de Leibniz.

Tovía resiste nel sieglu XVIII la potencia hexemónica d’España, pero Inglaterra y Francia medren y riñen en territorios ultramarinos. Esi ye’l ámbitu nel que Voltaire, nel so "Cándidu", echa contra too y contra toos con una midida francesa. Diz que los de la xente del este, xermana y eslava, mátense ente sí como fuerces destructives de la natura. A los ingleses tiénlos por tochos pero nun los toca muncho polo lo bien que lo pasara en Londres durante’l so exiliu, (hasta facese anglófilu sinceru). De París diz pestes y búrllase d’enemigos suyos con nome y apellíos auténticos. Con quien más se mete ye col Imperiu Hispanu d’América. Había un sieglu que Francis Bacon lu allabanciara dalguna vegada.Voltaire ataca lo mesmo al imperiu oficial que a los xesuítes de les conflictives misiones guaraníes; va de broma pero nun estrema la maldá hispano-portuguesa de la maldá cínica de los xesuítes. Solo llibra del sarcasmu y de la crítica negativa’l magníficu episodiu d’ Eldorado, el país perfeutu y pacíficu.

Cándidu va alcontrándose con una riestra de personaxes pícaros –menos Cunegonda, la chica protagonista– que sufren y gocien desgracies tremendes seguíes de inesperaes ganancies. Panglós esapaez nel capítulu VI quemáu pola Inquisición y reaparez milagrosamente nel capítulu XXVII salváu por Cándidu y los sos amigos camín de Constantinopla. Ehí va finar el cuentu con un mensaxe d’autor que contién ún de los mantras más notables de la filosofía volteriana.

Un repasu a les traducciones de Cándidu va llevanos a esi mensaxe. Les primeres tornes al castellán son de dos perconocíos afrancesaos decimonónicos: Marchena y Leandro Fernández de Moratín. Anguaño tenemos tornes al gallegu y al catalán (una del llinguista y filósofu Jordi Llovet) y a la fin tenemos la nuestra, de Javier Martínez Concheso, que vive y enseña en Francia. La traducción asturiana ye a definise pola cabera frase del Cándidu. El grupu de persones cansa de percorrer esta tierra que nun paez el meyor de los mundos y vuélvese ecolóxicu. Vivirá del campu y caún perfecionaráse nuna xera concreta y granible. Ehí ta l’enseñu de Voltaire, que nun ye nin optimista nin pesimista, sinon práuticu: "Il faut cultiver notre jardin". N’asturianu: "Tenemos que trabayar la güerta".

Cándidu o l’optimismu Voltaire Traducción de Javier Martínez Concheso Trabe, 132 páxines, 15,50 euros