La fascinante vida de Olimpia

Tras "La maestra de Sócrates", Laura Mas vuelve en "Olimpia" a aproximarse a una gran figura histórica adelantada a su tiempo y envuelta en un sudario de enigmas: la madre del conquistador Alejandro Magno, "una mujer que tuvo mucho que ver con la gloria que alcanzó su hijo. Olimpia fue otra de las muchas mujeres denostadas por la Historia debido a su gran ambición, que no conoció límites. Al descubrir su fascinante vida y todos sus logros en una época en la que las mujeres prácticamente carecían de derechos y estaban silenciadas, sentí la necesidad de escribir una novela sobre ella".

Lo que más fascina de Olimpia a la autora es "su capacidad de sobreponerse a los obstáculos. Fue una mujer que supo reaccionar siempre a tiempo, a pesar de su dolor y malestar, para llevar a buen puerto su máximo cometido: perpetuar su dinastía y conseguir así la eternidad. Asimismo, el hecho de que tuviese serpientes domesticadas y su buena relación con ellas me llamó de inmediato la atención. Su relación con estos animales que representaban al propio Zeus está muy presente en mi novela".

Olimpia vivió en una época remota, pero "como mujer he empatizado con ella y he sufrido todas las adversidades que se fue encontrando por el camino. Al meterme en su piel, salió a la luz una persona fuerte, pero también vulnerable, y creo que muchas lectoras y lectores podrán sentirse identificados con algunos de sus sentimientos. En ese aspecto, creo que la historia nos une a pesar del paso del tiempo porque, en esencia, no somos tan distintos".

Contó con "la inestimable ayuda de Juan Carlos Chirinos, que escribió el ensayo biográfico ‘La reina de los cuatro nombres’. La biografía ‘Olimpia’ de Dolores Mirón Pérez también fue fundamental durante el proceso de documentación". Olimpia fue, "por encima de todo, madre, pero también he abordado su faceta de reina con grandes aspiraciones. Estamos ante una mujer que fue hija de un rey (Neoptólemo, rey de Epiro), esposa de otro rey (Filipo, rey de Macedonia) y madre de un futuro monarca. Alejandro Magno se erigió como nuevo rey de Macedonia tras el asesinato de su padre y, con ello, Olimpia cumplió su sueño de alzar su dinastía a la gloria. A lo largo de la novela vemos también a una Olimpia que cultiva sus amistades, aunque por desgracia se encontrará con varias traiciones en una corte en la que una siempre debía estar alerta.

La mayor dificultad fue "abordar la segunda parte del libro, que da comienzo con una Olimpia desgastada y que se siente muy sola tras la partida de su hijo hacia la conquista del Imperio Persa. Plasmar esa fragilidad de la protagonista mezclada con su personalidad ambiciosa a través de una narración en primera persona, que es la que utilizo en toda la obra, fue un gran reto. He querido mostrar toda la complejidad de esta mujer cuya vida no fue nada fácil y eso requirió un gran ejercicio de empatía para meterme en su piel".