Gerontofobia musical

Son varios los debates que, a lo largo del tiempo, se mantienen inmutables en las artes escénicas y musicales: la pertinaz crisis del teatro y el envejecimiento del público que asiste a los conciertos de música patrimonial o a la lírica, por citar dos de los más recurrentes. Cuatro décadas atrás ya se discutía con fuerza sobre ambos y, sin embargo, se puede afirmar que parte de aquel público, entonces ya de edad provecta, no está, por razones biológicas obvias, en las salas de conciertos, lo cual nos indica que ha sido sustituido por otro que también tiene la costumbre de cumplir años cada temporada que pasa.

Llevamos décadas de experimentación en todo el mundo buscando la tecla que provoque un aluvión de nuevos asistentes. Se ha intentado de todo: formatos variopintos, nuevos enfoques y conciertos de formato gigante en lugares inusuales, hasta en campos de fútbol y plazas de toros, una incesante búsqueda del intérprete más famoso, adoptando esquemas del mundo del pop, la transversalidad en la interacción con otras artes.

Son fórmulas testadas una y mil veces de manera recurrente. Y el resultado ha sido muy desigual y la realidad acaba por imponerse. La mayoría de estos proyectos han sido un fracaso y supusieron un verdadero despilfarro para las arcas públicas. De hecho, el efecto tractor de determinadas iniciativas ha sido y es nulo.

Es estupendo hacer un concierto con una espumadera a modo de batuta, troceando pasajes populares del repertorio, pero después, cuando hay que dirigir una sinfonía de Mahler, por ejemplo, la cosa ya se pone más seria. Quizá muchas veces lo que falta es la confianza en el repertorio y existe la idea equivocada de que añadir capas de cebolla de otras cosas puede favorecer la asistencia. Otras veces, la falta de calidad se camufla con aditamentos para distraer la atención del público. El resultado final de este tipo de estrategias no pasa de una chapuza con lazo envuelto a modo de regalo envenenado.

Lo que mejor ha funcionado, y ha se ha instalado ya en los circuitos, son los conciertos que aprovechan marcos históricos y singulares. Son especialmente adecuados en los formatos de festivales –aunque, a causa del clima, no tanto en la temporada invernal– y generan expectación, precisamente por lo inusual del marco en el que se realizan.

De forma paralela a estas búsquedas tan frustrantes en su mayoría, se está acrecentando una continua gerontofobia que afecta al público que asiste. "Es que a esa actividad sólo va gente mayor", se escucha con determinada frecuencia en diversos ámbitos. Como si esto fuera un demérito o algo de inferior categoría que cualquier otro evento en el que la juventud predomine (y, además, con este discurso se alienta el estigma de que la música patrimonial no es, por sí mismo, un formato para las nuevas generaciones). En Europa, y muy especialmente en España –no digamos nada en Asturias– no es precisamente mayoritaria la parte más joven de la población. Una vista a las pirámides demográficas regresivas de nuestro entorno es elocuente al respecto.

La verdadera solución al problema no es otra que la educación. No hay más

Lo peor es cuando ese discurso que va contra los asistentes de más edad se alienta desde las propias instituciones. Ahí es cuando adquiere tintes sombríos esa obsesión convulsa por una renovación del público que más que tal parece que consistiese en echar a los que ya están.

La verdadera solución al problema no es otra que la educación. No hay más. Las otras iniciativas son complementos, muy interesantes algunos, pero al fin y al cabo parches que no solucionan globalmente el asunto que nos ocupa. Y no es nuestro país un adalid en la educación musical. Todo lo contrario, está empeñado en destruir la poca formación humanística que quedaba.

También hay otra fórmula para ganar público: que el precio de las localidades de los espectáculos sea asequible y no discrimine económicamente, y más aún en los periodos de crisis, en los que el poder adquisitivo encoge para la gran mayoría. Es un mandato constitucional que no se cumple tantas veces como sería necesario. Educación y facilidad de acceso: sólo con estos dos parámetros la situación cambiaría y añadiría público más joven al ya existente, que, por otra parte, defiende este sector cultural con un nivel de compromiso admirable que se debería reconocer con el mismo entusiasmo con que ellos expresan su fidelidad.