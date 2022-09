Los seres mermados

Voy a dar por hecho que Betania, el lugar donde se desarrolla la nueva novela de Pilar Adón (Madrid, 1971), es el mismo territorio donde suceden otros de sus libros, como "Las efímeras" o "Eterno amor"; incluso me aventuraría a decir lo mismo de no pocos de sus poemas. "En Betania no había teléfono", así comienza "De bestias y aves", y a partir de esa frase todo un mundo empieza abrirse bajo los pies de Coro, su protagonista; o todo un mundo empieza a comprimirse a su alrededor. La cuestión del espacio, cómo nos asfixia o cómo nos libera, es una constante en la obra de Adón. Sus personajes (por extensión, nosotras mismas) son, en cierto modo, la consecuencia de su relación con el entorno. Por eso no me parece descabellado pensar que Betania viene a ser lo que Celama para Luis Mateo Díez o Comala para Juan Rulfo. Sin tener relación alguna la escritura de la madrileña con los autores citados, sí pueden coincidir (no son los únicos) en ser arquitectos de sus propios mundos literarios.

Poder de la alegoría (concepto que aquí resulta imposible eludir): el mundo imaginado de Adón nos conecta con el mundo real sin movernos de unos parajes en los que la naturaleza tiene mucho que decir. Una naturaleza compleja y variada (nada que ver con idealizaciones ni catastrofismos). No podía dejar de pensar cuando leía "De bestias y aves" en la relación que establecen con la intemperie, desde alguna de sus obras, referentes como Margaret Atwood o Iris Murdoch. Coro, la protagonista de la novela, no se sabe si huyendo de todo, de algo, de alguien o de sí misma (tal vez todo al mismo tiempo), va a dar con sus huesos a una peculiar comunidad de mujeres cuyo concepto del bienestar es un desafío para una protagonista que llega, parece ser, de un mundo parecido al nuestro. Se dice que todas las buenas historias comienzan con alguien que aparece en un sitio donde nadie le espera. Llegamos con Coro a otro paisaje (diría también que a otro tiempo) y como suele manejarse Adón con maestría: nada es lo que parece y puede que las apariencias engañen. La poeta que escribió "La hija del cazador" hace tiempo que ha hecho suya y nos envuelve en la que yo denominaría una poética de la indefensión. "De bestias y aves" reúne a seres mermados bajo el riguroso escrutinio de la naturaleza. Coro, sus nuevas compañeras, también los lectores, somos, bajo la mirada de Adón, el resultado de una merma; la hoja o el papel que el viento agita a capricho. La literatura viene a ser la consecuencia de tal estado. Podemos, como la protagonista, abalanzarnos hacia una catarsis; hacia La Gran Epifanía. "De bestias y aves", llegadas al final de sus páginas, se puede leer como ese intento. Sea como sea el trayecto hasta dar vuelta al último recodo de la novela, lo hacemos a través de una escritura ya muy característica: donde medra la elipsis y crecen esquejes de lo simbólico. Más arriba aludí a una alegoría; en el doble fondo de un relato de tales características se nos brinda la posibilidad de especular (¿qué otra cosa es acaso leer?) sobre dónde encuentran las vidas sus sentidos. ¿Cuál es el camino correcto? En un momento de la novela se le dice a Coro: "Todo lo que tiene que hacer es dejarse lavar. Y luego dejarse vestir. En un lugar protegido como este". Así de sencillo. Así de imposible. De bestias y aves Pilar Adón Galaxia Gutenberg, 208 páginas, 18,50 euros