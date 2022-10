La "Enciclopedia secreta. Lecturas en el espejo feminista" acoge artículos, ensayos y reseñas literarias que Marta Sanz ha publicado en distintos medios entre 2006 y 2019. La profesora de la Universidad de Zaragoza María Ángeles Naval ha recopilado unos textos que, explica Sanz, habitan en el marco de un proyecto "para conceder un espacio compacto al ensayo escrito por mujeres. Así que la ‘Enciclopedia’ no es idea mía, sino el fruto de la lucidez de una de esas intelectuales generosas que arraigan a las mujeres a un campo cultural que nos convierte en rara avis o flor de un día".

Naval, explica Sanz, "considera que la dispersión, en distintos medios, de los textos ensayísticos escritos por mujeres les resta posibilidades de ser leídos como obras coherentes que puedan alimentar el canon, un conglomerado de nombres y obras marcado por el gusto y la ideología dominantes. ‘Enciclopedia secreta’ es un intento de aglutinar ideas sobre la lectura y la literatura y reflejar mi curiosidad sobre libros escritos por mujeres que fueron silenciadas en tiempos adversos y hoy necesitan un altavoz especial por su intrepidez estilística y su fractura de las convenciones. Esta enciclopedia da cuenta de cómo he ido dando forma a mi conocimiento a lo largo de los años y enriqueciendo –ojalá– mi manera de leer y acercarme a la realidad a través de espejos, máscaras y ficciones".

Más que un ensayo de crítica, continúa, "Enciclopedia secreta" propone una manera –cambiante, en permanente formación, vívida– de leer que implica una visión –cambiante, en formación, vívida– de la propia literatura: una literatura que metabolizamos como un alimento que nutre, da placer o envenena nuestros órganos vitales y nuestra retina; una literatura que nunca es literal ni edificante y requiere un modo de leer, curioso y espeleológico, que contraviene la velocidad de nuestro tiempo; una literatura en la que no todo es narratividad –¡no me hagas spoiler!– y los estilos, la imaginación técnica –robo la expresión a Francis Bacon–, su peculiar manera de aproximarse a la realidad, son lo que diferencia a los textos literarios de la Historia o el periodismo; una literatura que no se separa de su radical contemporaneidad ni de esos vínculos que la conectan a otras disciplinas como el cine, la música o la pintura…"

En fin: "Enciclopedia secreta" es una "síntesis, honesta y plural, de la mirada sobre la literatura y las palabras de una mujer que se toma en serio la literatura y las palabras porque sospecha que la ficción es verdad y nos conforma como seres humanos. Un alegato sin rabia contra la sinonimia entre clientela y espacio de recepción, y contra la gentrificación de los estilos a causa del rodillo del mercado. Un argumentario para entender por qué la cancelación no sirve y el feminismo no es puritano. Leamos con intrepidez y placer, más allá del tópico y del autoritarismo, con conciencia crítica, dispuestos a despeñarnos o a volar, como quien tiende un hilo para mantener una conversación".