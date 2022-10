Philo Vance, el detective olvidado

S. S. Van Dine fue el seudónimo que se dio el novelista norteamericano Willard Huntington Wright (1888-1939). Huntington estudió en Múnich y París y se convirtió en crítico de arte para "Los Angeles Times" y en editor de la revista "The Smart Set". Escribió varias novelas –"The Man of Promise" fue la primera– y algunos relatos cortos, pero en 1923 enfermó por su adicción a la cocaína, contraída para mantener el ritmo desenfrenado de trabajo, y le obligaron a guardar reposo. En ese momento comenzó la lectura de novelas de ficción criminal. El resultado será el volumen "Las más grandes historias de detectives del mundo", las famosas "20 reglas para escribir novela policial", publicadas en "American Magazine", y la creación del personaje del detective Philo Vance, que hará su primera aparición en "El crimen de Benson", donde un agente de Wall Street es asesinado y el investigador pone su capacidad analítica al servicio de su amigo, el fiscal John Markham. Luego le seguirían otras once novelas entre 1926 y 1939: "El crimen de la Canario", sobre el asesinato en Broadway de una actriz de variedades conocida por La Canario; después, "El asesino fantasma", "Los crímenes del Obispo" y "Escarabajo sagrado", publicadas antes de "The Kennel Murder Case", que en España vio la luz como "Matando en la sombra" y la editorial Reino de Cordelia la ha rescatado con el título de "El caso del asesinato del criadero de perros".

Philo Vance fue un personaje que se trasladó a la radio y al cine en el periodo de entreguerras. En un primer lugar, para la Paramount en 1929, con William Powell de protagonista en "The Canary Murder Case" y "The Green Murder Case". En 1930, la Metro-Goldwyn-Mayer se hizo cargo del personaje y Basil Rathbone –diez años más tarde interpretaría a Sherlock Holmes– dio vida a Philo Vance, el detective sofisticado, pedante, arrogante, seductor, inteligente y, en ocasiones, justiciero por las calles de Manhattan. "El caso del asesinato del criadero de perros" fue llevada al cine en 1933 para la Warner Bros. por el húngaro Michael Curtiz –director de las inmortales "Casablanca" y "La carga de la Brigada Ligera"–, con William Powell de nuevo en el papel de Philo Vance. Hasta ahora, las publicaciones en español de las novelas de S. S. Van Dine se habían realizado eliminando toda la erudición que exhibe su protagonista, así como las profusas anotaciones que realizaba para demostrar su saber sobre ciertos temas o para ayudar al lector en la comprensión de la trama. La razón de este proceder no se conoce muy bien; posiblemente fuera para acelerar el ritmo narrativo o para ahorrarse la dificultad que entraña traducir textos cultos, propios de Oxford o Harvard. En esta edición, cuya traducción corre a cargo de Susana Carral, se han recuperado esas anotaciones y los planos y gráficos que ilustraron la edición original. El detective resuelve el caso con sus conocimientos de la cría de perros y la porcelana china En la novela, el viejo Archer Coe es hallado muerto con un balazo en la sien dentro de su propia habitación, cerrada por dentro a cal y canto. Todo apunta a un suicidio, según las primeras apariencias observadas por el fiscal John Markham y el sargento de policía Ernest Heath. Sin embargo, Philo Vance no es de esa opinión y el primer indicio que le hace sospechar es que el fallecido se encuentre con bata y con pesados zapatos de calle, en vez de zapatillas, como sería lógico. Cuestión que confirmará el forense Emanuel Doremus cuando examina de muy mal humor el cuerpo de la víctima, pues le habían interrumpido cuando comía su plato favorito: salchichas. Al final, el detective neoyorquino resuelve el caso basándose en sus conocimientos de la cría de perros, la porcelana china y los crímenes notables del pasado, de las que hará un despliegue de erudición. Y, como radiación de fondo, la atmósfera del New York en los años del periodo de entreguerras, donde la alta burguesía comía en grandes salones, tomaba copas en los clubes de moda de la Gran Manzana, rendía culto al dolce far niente y a la que apenas tocaron las miserias del Crack del 29. El caso del asesinato del criadero de perros S. S. Van Dine Traducción de Susana Carral Reino de Cordelia, 312 páginas, 20,95 euros