Jorge Blass: "La magia del siglo XXI exige que el espectador también participe"

Jorge Blass (Madrid, 1980) está de vuelta con un nuevo espectáculo de magia. "He puesto en este show mis mejores ilusiones y las más novedosas", adelanta.

¿Cómo será este nuevo espectáculo?

Va a ser muy interactivo. La gente que venga a verlo va a poder participar incluso desde la butaca. Al escenario solo salen aquellos que quieren, no obligamos a nadie, pero desde la butaca todos podrán hacer magia con sus propias manos. En un show para todos los públicos y he puesto en él mis mejores ilusiones y las más novedosas. Voy a hacer magia con teléfonos móviles, magia interactiva, números muy visuales y muy espectaculares. Voy a hacer también un poco de prestidigitación, que es una rama de la magia muy antigua pero es la esencia donde solo el mago con sus manos hace aparecer cosas del aire. Bueno, va a haber un montón de sorpresas. Sobre todo quiero decir que no es ni para niños ni para adultos, es para todos los públicos desde cuatro o cinco años hasta los 120.

¿Dónde encuentra la inspiración para actualizar sus números e incorporar novedades en un mundo que avanza tan rápido?

Sobre todo fijándome en los espectadores. El público va cambiando. Cuando yo empecé, en el año 92 o así, no era el mismo. Ahora tenemos un público más tecnológico al que le gusta descubrir otras cosas. Se nota eso en la puesta en escena y en lo que hacemos, estamos inspirándonos en las inquietudes que tenemos ahora. Antes hacíamos magia de otro tipo, ahora hemos incorporado la tecnología, una puesta en escena más novedosa y mucha interacción. Creo que en la magia del siglo XXI tiene que interactuar el espectador y ser parte de ello, no solo mirar.

¿Es más complicado captar ahora la atención del público que cuando empezó? ¿Es más complicado hacer magia?

Creo que sí. La atención es más breve ahora que cuando yo empecé, tienes que captar la atención de la gente continuamente. Imagina, es una hora y media y tienes que mantener el ritmo interesando la atención del espectador y no perderla nunca. Tienes que ser interesante, divertido y mágico. El show que voy a presentar tiene mucho ritmo y hay muchas emociones involucradas. Luego, por otro lado, el espectador tiene un acceso a la tecnología que antes no tenía. Ahora mismo pueden descubrir cualquier juego si entra en internet. Lo que pasa es que no es tan fácil pillarnos. La magia también ha evolucionado mucho y algunos de los juegos que vamos a presentar tiene una trastienda muy compleja y muy difícil de imaginar.

Un mago tendrá que estar constantemente formándose. Pero claro, no creo que a usted lo admitan ahora mismo en Hogwarts. ¿A dónde acude?

Hay muchas escuelas y sociedades mágicas. Hay un montón de reuniones que sirven para crear afición y captar a nuevos miembros, por ejemplo. Hay gente que tiene curiosidad y que puede ir a estos círculos de magia y conocer a otros magos para dejarse asesorar. La magia es un arte que funciona mucho todavía entre maestro y alumno o leyendo libros. Es un arte bastante minoritario, bastante desconocido, pero sí que hay vías para aprender y ahora con la eclosión de internet mucho más.

Como fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid también se encontrará con compañeros de todo el mundo de los que nutrirse.

Desde luego. Sobre todo descubrimos un montón de formas distintas de hacer magia. En un festival como el que hacemos en Madrid conoces cómo es la magia en Corea, Estados Unidos y en otros países de Europa. Es muy enriquecedor pero te das cuenta de que la magia española está en el top. Tenemos que estar orgullosos porque los grandes premios mundiales últimamente han sido españoles, estamos actuando por todo el mundo y los compañeros están dando de qué hablar en el mundo. Eso es para celebrarlo.

¿Se puede trasladar los principios de la magia a nuestra vida diaria?

En la magia hay una filosofía y una forma de entender el trabajo que se puede trasladar a empresas y a la vida de profesionales. Un mago, por ejemplo, tiene que estar constantemente sorprendiendo, tienes que conocer muy bien a tu público y materializar sus deseos, conseguir que lo que sueñan o imaginan se produzca en la realidad y sea tangible. Tienes que reinventarte continuamente porque no vale con hacer el mismo juego siempre. Esos principios inspiran a las empresas y sirven para que mejoren su forma de trabajar o relacionarse con los empleados.

Sin duda alguna una de las cosas más bonitas de la magia es su poder curativo. Usted lo sabe bien porque pertenece a la Fundación Abracadabra.

Eso es. Es un proyecto que iniciamos hace unos 15 años y empezamos a hacer magia en hospitales. La verdad es que ha sido un viaje increíble, lo sigue siendo, porque nos hemos dado cuenta de que la magia puede ser terapéutica. Y ya no solo hacer magia, sino enseñarles y hacer talleres donde ellos sean los magos. Eso mejora su autoestima y psicomotricidad, también mejora la comunicación.

¿Qué cualidades debe tener un mago?

Lo primero es tener mucha pasión por la magia. Esto es algo muy vocacional, no vale que alguien te obligue. Hay que trabajar mucho la comunicación, entender la magia, aprender de los libros y de los maestros del pasado para poder crear buena magia. Pero lo principal es amarla y tener pasión por ella.