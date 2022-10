La noticia ha caído como un mazazo entre sus fieles seguidores. Por sorpresa, con nocturnidad, Second anunciaron en las redes sociales su despedida este domingo, con un comunicado introducido por una frase de Estado de alegre tristeza (oxímoron que da título a una de las canciones de Flores imposibles, el último disco del grupo murciano, publicado hace unos días.): "Nada es para siempre".

Lo dejamos. Aunque giraremos un último año a modo de despedida y agradecimiento a tod@s... ¡Gracias por permitirnos cumplir un sueño y lanzar un mensaje para todo el universo! ♥️♥️♥️♥️

Fechas conciertos: https://t.co/6woy5yUqVH pic.twitter.com/MFfbeXxIRi — Second (@secondmusic) 9 de octubre de 2022

Entrevisté poco antes de estrenar su último disco a Jorge Guirao y Nando Robles (Sean Frutos no se puso al teléfono, aunque hace unos pocos meses le había entrevistado a él), y no hubo ni el más mínimo atisbo de sospecha. De hecho, tan solo cuatro días atrás escribían en sus redes: "Nosotros ya estamos preparados para los conciertos que se vienen". Y la nueva gira, que casi empalman con la anterior, pintaba muy bien. ¿Cuáles son las razones para tomar esta decisión tras haber firmado uno de sus mejores discos y superar felizmente la pandemia? Las desconozco.

Pese a que intenté hablar con ellos, de forma unánime solo me encontré por respuesta fríos mensajes de buzón de voz, como si se los hubiera tragado la tierra. Entonces decidí hablar con Santi, de su oficina Music Republic (Second siempre han dejado sus asuntos en manos de las más prestigiosas oficinas de este país). No arrojó demasiada luz su respuesta a: "¿Qué ha pasado, Santi? Nadie se esperaba esto". No recuerdo cómo eludió responder, pero me dijo que iban a tener una reunión esa misma mañana del día después (lunes), y que dejarían reposar el comunicado un par de días para luego responder a entrevistas.

En ese momento recibió una llamada del grupo y cortamos la conversación. Transcurrió el resto de la mañana entre llamadas, mensajes y correos –de otros medios incluso–, que trataban de averiguar qué demonios había pasado, y con las redes sociales ardiendo entre mensajes de apoyo y otros más haters que decían que se habían "marcado un Izal". De todo había.

Tras intentar en vano comunicarme con Sean, Jorge, Nando o Fran, vuelvo a releer su comunicado de despedida: "Nada es para siempre..., excepto el amor que nos habéis regalado durante estos 25 años de música y vida. Ese lo llevaremos grabado en nuestras almas para toda la eternidad». No parece una decisión tomada a la ligera, sino algo deliberado. "Giraremos durante un último año a modo de despedida y agradecimiento hacia vosotros» (si hubiera algún mal rollo entre ellos, esa gira podría ser un infierno). "Vamos a poner toda la pasión y fuego en cada una de estas últimas citas. No lo entendemos de otra forma. Así nacimos y así nos iremos". Mientras, cientos de fans anónimos y bandas como Viva Suecia, Izal, Dorian, Rufus T. Firefly, Varry Brava, Niños Mutantes y Arde Bogotá, entre otras muchas, despiden a Second destacando el legado que dejan.

No se van de cualquier manera; lo hacen por la puerta grande. Flores imposibles, reciente noveno álbum de Second, será ahora –si nadie lo remedia– el último disco de estudio de la banda, que todavía tiene pendiente una última grabación en directo: la del concierto que ofrecerán en el Teatro Circo Price de Madrid el próximo 28 de enero.

El 22 de octubre la cita será en el Teatro Circo de Albacete. No hay concretada fecha en Murcia, aunque este año ya llenaron dos fechas en el Romea. En mi última entrevista con ellos, en la que el futuro se percibía despejado, les preguntaba si eso significaría que iban a estar en el Warm Up; Jorge y Nando pusieron cara de: "¿Cómo lo sabe?". Le pregunto a Santi si esa sería su despedida en Murcia, pero me sugiere que lo mismo harían algo ellos por su cuenta. La despedida nos ha cogido por sorpresa, y puede que también a su oficina, que se mueve rápido para ajustar fechas y timings.

Un soplo de aire fresco

Volviendo a Flores imposibles, del que ya ofrecieron algunos adelantos, las canciones entran como un soplo de aire fresco. El año de su vigésimo quinto aniversario, Second lo celebran así, con un álbum sobresaliente nacido en un entorno hostil. En la producción contaron con la ayuda de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), que han explorando con la banda caminos inéditos, nuevas sensaciones, y, por lo escuchado en esas nueve canciones, que muestran renovación en la madurez, han acertado de pleno. "Ha sido un proceso de creatividad donde todos hemos aprendido a explorar nuevas maneras de tocar, de expresar, y hemos hecho una piña que nos ha dejado recuerdos inolvidables", nos decían.

¿Entonces? Curiosamente, no sé por qué, después de ese primer encierro de un mes en una casa en Mazarrón, de las canciones que aportaron inicialmente, dentro del disco solo quedó una: Quiero equivocarme. Curiosamente, la elección del single provocó una pequeña disensión dentro del grupo. Mientras la apuesta de Sean, que inició hace unos meses una carrera en solitario, era esa canción, los hermanos Guirao se impusieron con Flores imposibles, considerada la columna vertebral del disco, pero fue la última que salió.

Es sabido que tanto Jorge como Sean, los dos principales compositores de Second, se complementan muy bien. Nando decía: "Solo hay dos opciones: o te hundes o intentas salir adelante. Todos hemos intentado con este disco hacer ese ejercicio de superación, de que siempre hay una salida". Y Jorge: "Hay otro tema en Flores imposibles, El contorno de tus miedos, que trata sobre el atrevimiento, lo bien que puede sentar atreverte a hacer cosas nuevas, porque al final te puede llevar a hacer cosas grandes y a caminos nuevos".

Como dicen ellos en 'Muévete y siente', "voy a ser sinceramente irritante, no soporto en el ambiente esa falta de pasión". ¿Se ha apagado la llama de la pasión en Second? No es fácil sobrevivir 25 años en esta jungla que todo lo devora. ¿Han tenido algún revés inesperado con la salida del disco?

No dejamos de preguntarnos qué ha podido suceder para que tomen una decisión tan drástica. Muchos porqués (como en su canción Ya no estamos para gilipolleces) se irán respondiendo los próximos días. La única certeza es que, desde que ganaron aquel Creajoven y publicaron Private life (2000), Second han sido honestos, elegantes, y han mostrado su grandeza. Son uno de los mejores grupos de directo, y cuentan con un formidable frontman, nuestro Richard Ashcroft patrio.

Quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Second desde sus primeros pasos, cuando daban la viva imagen de esos mocosos british cuyos grupos tanto nos gustaban, sabemos de su tesón y talento. Hasta vivimos con ellos un sueño real. Un cuento de Navidad. Ganaron en Londres, primeras horas de diciembre, la Final Mundial del BOB Award, se embolsaron cien mil dólares y se convirtieron en la Mejor Banda Revelación del Mundo.

Londres les amó, y toda España también. Fue el triunfo más espectacular desde que Massiel ganara Eurovisión. Sí, parece mentira, el tiempo pasa muy rápido. Han construido una magnífica carrera, aunque otros tuvieran mayor fortuna. Ni qué decir tiene cómo su trabajo ha señalado el camino para tantas bandas murcianas. Glasgow no sería lo mismo sin The Pastels, y nada de lo que ahora hay en Murcia sería igual sin ellos.

"Second es una familia. Después de 25 años, yo no me imaginaría la vida sin Second", nos confesaba Nando recientemente. Ahora dicen adiós después de haber publicado nueve discos oficiales, y de una trayectoria de un cuarto de siglo resuelta con elegancia desde su rincón exquisito. Venga lo que venga, han inscrito su nombre en letras de molde. Y por supuesto, quedan sus canciones. "Estamos en la brecha, y eso es lo que vale", cantan en Quiero equivocarme.