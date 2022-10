Lupus est homo

La llectura de "Réquiem" d’Elías Veiga fízome pensar nun cuentu de Xosé Lluis García Arias tituláu "El rastru" que termina con estes palabres: "Agora sí que nun había quien lo duldar. Yera’l rastru del llobu". Tanto na obra citada como nel poemariu de Veiga, el llobu ye más qu’un simple animal. La función d’axente maléficu qu’asume na tradición cultural europea pasa al testu casi sin sentilo, convocando la llerza y el misteriu. La mención del llobu evoca, amás, el retrocesu de la naturaleza frente al avance de la civilización; anque la so presencia representa un inconveniente grave pa la ganadería, nun dexa de tar, como la propia cultura tradicional, en procesu d’estinción.

El títulu del llibru guía la llectura nesa dirección, hacia’l llugar desoláu, impensable, onde s’asitia’l que se sabe testigu de la desapaición progresiva d’una especie animal y, al mesmu tiempu, d’un mundu. El "superviviente de raza" del que se fala nel poema "Estadístiques" ("namás unu de cada diez / llobos sobrevive") solo se dexa ver a traviés del rastru que dexa, que provoca en quien lu encuentra un respetu paecíu al mieu y una sensación de falta que namás el camientu o la evocación del desaniciu puen agravar: "L’últimu llobu anduvo sin destín / hasta desapaecer en silenciu […] / ensin dexar güelga nin rastru de la so presencia". Una sensación de falta na que’l poeta paez ver un presaxu del futuru d’Asturies: "Un llugar onde pagar por ver/la difunta carne de la vida".

El cantor de la tierra que ye Veiga enllaza asina con obres anteriores, como "La tierra fonda" (2004), "Testamentu" (2014) y "La casa" (2016), onde asumía la xera de dexar testimoniu de la vida d’antes y de lo que ta pasando agora nos pueblos onde’l llobu tovía ye algo más qu’un presentimientu o una imaxinación. Cambia, sin embargu, l’usu del llinguaxe, que se vuelve más opacu, y la fechura del llibru, onde, como yá fizo en "Robinson astur" (2008), escueye una figura –nesti casu la del llobu– como símbolu central que posee distintes connotaciones y permite reflexonar sobre la naturaleza humana.

El llobu encarna la muerte violenta y inesperada ("l’aliendu escuru d’una presencia antigua / nun apartáu paraxe"), l’amenaza qu’obliga a vivir en tensión ("Basta una ñube pa tapecer el rebañu / del sol pa siempre"); ye un ser nocturnu ("Una fueya seca de carbayu pises / […] nel mio suañu esmolecíu"), sangrín ("El sabor del so sangre ye tan duce…") y despiadáu ("Garralu pel pescuezu / pone-y les pates encima…/ […] ¡Cosa más guapa nun soi a imaxinar!"); pero tamién ye víctima ("Nun hai llobu bonu, namás llobu muertu"), oxetu d’una crueldá que califica al que la exerce ("Una pata arrincada de cuayu / nel cepu inquisitorial"), lo que lleva al poeta a reformular el dichu hobbeanu nun "lupus est homo", nuna declaración más acordies coles matances entamaes, nos últimos cien años, poles partíes de caza autoritaries: "Yá se sienten los perros al algame / azuzañaos por un odiu antisemita".

Saber quién ye más cruel ye difícil, sobre too cuando l’autor inxerta, na reflexón doliosa sobre la crueldá, el xuegu paródicu y pasa a falanos d’un home llobu que saca la maldá de la so condición humana ("Tienen que saber que la mio historia / nun ye diferente a la de toos"), d’un cuentu que nunca se cumplió ("¡que vien el llobu!"), d’una Caperucita a la qu’enseñaron a temer... Estos xuegos lliterarios, ensin abandonar del too la referencia central, dispersen el sentíu esistencial de los poemes más fondos, nos que la dicotomía ente’l cazador y la víctima se presenta pura, llibre d’ambivalencia, pero intercambiable, como señalando la complementariedá ente la muerte y la vida; poemes, en definitiva, que nos recuerden que’l llobu maliñu y sangrín cuelga a veces "de la rama d’un carbayu / […]como un cristu caíu de la cruz"; que los sos aullíos güérfanos son un cantu a la nuestra soledá; qu’amás de trampes y orfandá compartimos la tierra y la fame.

Réquiem Elías Veiga Impronta, 76 páxines, 14 euros