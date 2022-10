Sherlock Holmes nunca muere

Si aceptamos que "cualquier verdad es mejor que la duda indefinida" (y lo aceptamos porque lo escribió Arthur Conan Doyle), no cabe duda de que se debe definir la lectura de dos travesuras literarias como "La liga de los teclistas barbudos" y "El presunto emperador de Manchuria" como dos invitaciones risueñas y altamente absorbentes a entrar en el laberinto de Sherlock Holmes sin más guía de mano que el conocimiento entusiasta que exhibe su autor por el universo holmesiano. Y su autor es Franco Torre, afortunado receptor de manuscritos inéditos que albergan aventuras hasta ahora desconocidas del gran detective y su fiel escudero, el doctor Watson.

Pero dejemos que sea el propio Torre quien nos facilite las claves del enigma a partir de un viaje en la máquina del tiempo: " Yo aún viví la época de los bolsilibros. Cuando era crío, en La Joécara (una barriada de Langreo) iba a un quiosco cada pocos días con las novelas de Marcial Lafuente Estefanía que mi padre había leído esa semana, para cambiarlas por otras. Dabas la vieja y algo de dinero, diez pesetas primero y cinco duros después, y cogías otra del montón. Yo no las leía, pero las reconocía por los títulos y las portadas".

Pasó el tiempo, pasaron las páginas.

"Muchos años después", evoca Torre, "me aficioné a algunos autores, curiosamente no Estefanía, con las reediciones que hacía Alberto López Aroca. Por eso me llamó la atención el proyecto de la editorial Orpheus, me pareció algo muy potente. En cuanto a las novelas en sí, ‘La liga de los teclistas barbudos’ lleva años escrita, fue todo a raíz de un concierto de Alfredo García y Quique González, y el inesperado parecido entre Alfredo y el teclista de Quique: ellos son los genuinos teclistas barbudos. Empezó como un juego para animar la tertulia sherlockiana en la que participo, y tiempo después planteé continuar la historia: ‘La liga de los teclistas barbudos’ plantea las preguntas, y ‘El presunto emperador de Manchuria’ da las respuestas. Pero vamos, resumiendo: los escribí como un juego, por diversión, y los publico porque quería lanzar algo que leyese mi padre. Estos libros son para él".

Para él y para cualquier lector que quiera disfrutar de una lectura tan amena como inteligente, tan sagaz en su nostalgia lectora como audaz en su deseo de convertirse en eco/espejo del espíritu de nuestros viejos amigos Watson y Holmes. Narraciones nada elementales que hacen de la brevedad una virtud encomiable, lo que se traduce en un ritmo endiablado, una construcción exacta de los personajes (a estas alturas los principales no necesitan presentación) y algunas pinceladas eróticas y anacronismos sutiles que sirven literariamente al perspicaz Torre como válvulas de escape cargadas de picardía. Las pesquisas y las soluciones están a la altura del tinglado aventurero y misterioso y Holmes tiene formidables adversarios a su altura.