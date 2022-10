La viajera múltiple

En ocasiones, la lectura definitiva de un libro asoma unos libros más adelante. Leyendo "En el fondo la forma", una conversación entre Leila Guerriero y Ander Izaguirre a propósito de su oficio de cronistas y publicada por 5W, en un momento dado, tanto Izaguirre como Guerriero llegan a la conclusión de que lo que intentan a través del periodismo narrativo es traducir la realidad. Y fue al llegar a esta idea cuando comprendí lo que para mí era el sentido definitivo de "La impostora. Cuaderno de traducción de una escritora", obra con la que Nuria Barrios obtuvo el XIII Premio Málaga de Ensayo "José María González Ruiz". Y ese sentido que he creído encontrar trasciende incluso la intención inicial de Nuria Barrios. Todo es una traducción. Que vivir es un ejercicio constante de traducción; vivimos, al cabo, prendidas de una suerte de versiones e interpretaciones. Pero no pretendo que ninguna lectura postrera e intempestiva nos distraiga de lo verdaderamente importante: la brillantez y el don de la oportunidad de un libro como "La impostora". No es que falte bibliografía sobre el oficio de traducir, pero las páginas escritas por Barrios mantienen una conexión con el oficio muy natural, libre de retórica. "La impostora" sirve al lector medio (signifique lo que signifique eso) como referente para poner en su justa medida el papel de quien traduce: un cuaderno de reivindicación a la vez que un testimonio de la experiencia personal de Nuria Barrios. Las conversaciones sobre literatura acostumbran a olvidar a las traductoras. Su labor es tan ingrata como la de los árbitros: sólo nos acordamos de ellos cuando lo hacen mal, es decir, cuando no pitan a nuestro favor. Sería curioso preguntarnos qué significa traducir a favor del lector, pero leyendo "La impostora" comprendes enseguida que la traducción no es una actividad ni maniquea ni subsidiaria. En todo caso, se traduce a favor del texto original, sin que ello signifique ver la traducción como algo inferior en una supuesta jerarquía. Me gusta especialmente la idea de Barrios de que la traducción pudiera ser un género literario. También el hecho de afirmar que un libro traducido se escribe dos veces. O preguntarse por qué decimos "hacer una traducción" y no "escribir una traducción". En "La impostora" se dan muchas tentativas de definir traducción y traductora. Tentativas lúcidas, sabias, poéticas: "traducir es una escuela sobre los límites y recursos de la propia lengua, sobre nuestras zonas oscuras en el mundo"; "un viaje desde la punta de la lengua a su raíz"; "la traducción es una reproducción original". Y así podríamos seguir hasta agotar el espacio de este texto. Podemos leer "La impostora" como un vademécum de una ciencia vieja que parece siempre nueva.

Conviene no demorarse más en una circunstancia de Barrios que le da al libro un valor especial: el hecho de que ella sea escritora y traductora. Cómo alterna, mezcla o relaciona ambas identidades es determinante para ubicar desde dónde se afronta todo el libro. La pregunta se plantea: "¿quién escribe pues este ensayo? ¿La escritora o la traductora?" Para la autora de "Todo arde" traduciendo ha aprendido a escribir mejor. A partir de aquí tenemos las dos caras de una misma moneda; al animal anfibio. Se traduce escribiendo. Se escribe traduciendo. A Nuria Barrios hay que agradecerle que nos invite a tan maravilloso viaje. Escribir es viajar. Leer. También traducir. Sólo que para la traductora el viaje es múltiple. Y lo que sospechábamos: ninguna traducción es neutra. Tampoco ninguna reseña. La impostora Nuria Barrios Páginas de Espuma, 168 páginas, 16 euros