El espejo y la ventana

Desde hace tiempo Iñaki Domingo viene reflexionando y ahondando en torno al acto de mirar, algo intrínseco al ser humano, pero también a las artes plásticas y visuales. Su formación como fotógrafo se encuentra en la raíz de sus indagaciones, aunque es desde una visión multidisciplinar, desde las distintas facetas creativas en las que se involucra, donde su trabajo toma forma y nos interpela. Muchas de sus propuestas poseen gran flexibilidad formal, con capacidad de adaptación a lugares diversos. Se trata de proyectos site specific como el que ahora podemos valorar en las salas de ATM.

Es por eso que la muestra "Miradores / Miraderos" se integra a la perfección en este espacio expositivo. La singularidad y belleza del lugar, en Deva, no muy lejos de LABoral Centro de Arte de Gijón, se corresponde con la propia filosofía de ATM como plataforma artística que desborda su definición como galería de arte. Explica Diego Suárez, su director, que "ATM alberga proyectos que se salen del formato tradicional de exhibición, trabajando con programas de residencia y diferentes colaboraciones, y comprometiéndose con la investigación de nuevas realidades estéticas que estén fuertemente conectadas con los contextos presentes. En definitiva, ambicionar formar parte de los procesos de construcción del arte del futuro".

Es en este contexto donde debemos enmarcar "Miradores / Miraderos" de Iñaki Domingo, un proyecto abierto y dúctil que cuenta con fotografías, esculturas murales e intervenciones en el espacio, obras con las que el artista provoca y estimula al espectador incitándolo a reflexionar sobre las implicaciones que el acto de mirar posee y que me llevan hasta el escritor y crítico de arte inglés John Berger, que, en libros como "Mirar" o "Modos de ver", profundiza en la importancia del sentido de la vista en la configuración de nuestros mundos: "La vista llega antes que la palabra. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; explicamos este mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él". Las obras de esta exposición reclaman esa mirada escrutadora que, como herramienta, provoca preguntas e intenta hallar respuestas ante un mundo saturado de imágenes en el que es difícil discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es, entre lo que es real y ficticio. Instalaciones creadas a partir de tiras de espejos biseladas, como "Sin título (biselado v.3)" o "Doble pirámide especular vertical" (de la serie "Mirrorworks"), requieren de nuestra participación activa, provocando un fragmentado y deformante juego especular que no solo dialoga con quien las contempla, también con el espacio circundante, favoreciendo el encuentro entre dos de los elementos / conceptos cruciales en la configuración de nuestra mirada: el espejo, como reflejo de un instante fugaz, y las ventanas del propio edificio, que, cómplices de la propuesta, incorporan el hermoso entorno natural.

En estas piezas de cristal biselado se advierten algunas reminiscencias estilísticas: las formas y composiciones geométricas llevan la impronta de la abstracción pospictórica de artistas como Frank Stella, pero la gran sensibilidad que se intuye, ese aura que desprende cada pieza, se acerca a la emoción contenida en las pinturas de Agnes Martin, pintora de referencia para el artista y en cuyo esencialismo estético está inmerso.

El díptico de la serie "Color vaciado" tiene una importante presencia en esta exposición, dos fotografías tomadas desde un punto de vista cenital que muestran la inmensidad del mar. Desde la oscuridad de sus profundidades y con su gran formato, nos traslada al mundo romántico de lo sublime, de aquello que es capaz de atraernos e inquietarnos al mismo tiempo. El tratamiento lumínico y un tanto escultórico de la superficie marina añade una cierta ambigüedad formal, resultando difícil discernir si nos hallamos ante una imagen fotográfica o pictórica, ante la captación de un instante o de una fantasía. Una cierta imprecisión suscita también la instalación "Bajo las sombras", 45 fotografías de pequeño formato tomadas desde el mismo punto de vista y del mismo motivo durante los días del confinamiento. Unidas, forman un conjunto de gran atractivo compositivo, cromático y lumínico. Al contemplarlas aisladamente, el carácter secuencial se ve interrumpido por suaves –o bruscas– variaciones provocadas por los cambios lumínicos o por leves vibraciones. Es sorprendente cómo desde una cámara fija se pueden registrar una diversidad de imágenes que se mueven entre la realidad velada y la abstracción absoluta. "Miradores / Miraderos" de Iñaki Domingo es un proyecto interesante y reflexivo que habla de los infinitos engranajes que mueven el mundo de la percepción visual y de la relación que existe entre la mirada y la captación de una imagen, real o imaginada.