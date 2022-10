Tomando un café con Óscar Tusquets

El prolífico Óscar Tusquets ha sacado nuevo libro en el que recoge algunos pensamientos ya anteriormente publicados y añade otros muchos nuevos que nos proponen, como siempre en él, maneras distintas de ver el mundo. Leer textos tan desenfadados y profundos, es decir, tan disfrazados de inmediatos, que a usted y a mí nos parecerá al leerlos que estamos tomando un café con Dalí, que estamos a la altura de Tusquets, ya que tantísimas veces pensamos igual que él. Pero hay que tener en cuenta que hemos leído ya tantos libros suyos que probablemente pensamos lo que él mismo hace tiempo pensó y nos inculcó. Somos como el Nexus de «Blade Runner».

Es sorprendente el edificio del Ayuntamiento, delante de Saint Trophime, en Arlés, viendo la bóveda de piedra que él comenta y que es la más horizontal del mundo... Diría que si usted no tiene un profundo interés por las artes, quizá no saque rendimiento a estos artículos hilvanados por fotos del autor que su mujer, Eva Blanch, le ha realizado. La perversión del mundo del arte, que nos engaña con vendedores de humo; problemas de pintor, de artista total que es, como los pliegues de la ropa al caer sobre los senos, las llamas y la luz sobre los cuerpos; pero también «Los Manolos», Issey Miyake, lo imposible de representar la pupila de un ojo en una escultura. Las aglomeraciones, los aviones, los aeropuertos, vistos de otra manera, las motos de agua que ya sabemos que detesta. Los papas, cuando podían, no salían del Vaticano y Castel Gandolfo...

La maravilla de los museos pequeños, de un solo autor. ¡Cuánto mejor un destino cercano, alcanzado en el coche, que perdernos en un avión toda la noche...! Un tema muy british, ¿por qué no la réplica de las obras? Los destinos certeros de pintores (y amigos suyos) como Antonio López, que, cuando nadie lo quería por realista, insistió en la senda figurativa. La abstracción grotesca que le infiere carcajadas sonoras en museos. La destreza fácil, insultante, que recuerda en un compañero de las clases de pintura tempranas. El intento de justificar la deriva de la Sagrada Familia, aunque se le escape, en un momento, a cuánto asciende el dinero que recauda el monumento...

El placer del diseño. Añadir al recuerdo de su maestro y amigo Dalí, la puesta en valor de Gala, no sólo del control del «artista y los medios», sino hasta de los lienzos y pinturas que compraba... La grandiosidad de un pequeño Vermeer. «Las Meninas», siempre Tusquets y el aire de «Las Meninas», de un lado, de otro... Los pavimentos de la Acrópolis de Pikionis. La maravilla que es Palladio, la maravilla que es Scarpa, la maravilla que es Canova, su colaboración con Kentridge en Nápoles. La casa Malaparte, «La Grande Belleza» de Sorrentino... Tusquets es muy italiano, muy español, muy inglés, muy catalán también. Pero no es un pagès, nos pide que leamos a Josep Pla en catalán, y también apetece; si él lo dice, lo haremos con placer.