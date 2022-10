Recién salía del fornu, la "Biografía de Jovellanos" (Gijón/Xixón, 2022), de José Miguel Caso González, vien de la manu de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, principal centru xovellanista que nun para de faer coses con aciertu devotu y bona organización. Alrodiu de 1975 el Rector Caso González yera yá l’autoridá que rellanzó el xovellanismu tanto en idees como en bibliografía y edición de obres del prócer de Xixón. ¿Nun ye verdá, amás, que Xovellanos ye’l más altu ciudadanu de la historia d’Asturies en importancia y significáu de vida? Asina paez acordies cola opinión d’especialistes y a xuiciu de munches persones interesaes.

El llibru del que falamos fórmenlu diez capítulos sacaos de textos clásicos de Caso mui averaos a la biografía concreta del personaxe (1744-1811) y siempres en rellación con testimonios contemporáneos y datos concretos de la época. Publicóse primero en 1998 con reedición en 2005. Poro convién desplicar el motivu d’esta nueva apaición: trátase d’una traducción del mesmu al asturianu, lo que conduz a la entruga típica: ¿prestaría-y a Don Gaspar Melchor de Xovellanos echá-y una güeyada a la obra y valorala? Cómo non, en siendo él quien abriera la dómina moderna de la llingua asturiana xunto col círculu de familiares y amistaes eminentes que lu siguieron nesa xera patriótica.

Son autores de los prólogos dos persones mui oportunes. María Teresa Caso Machicado céntrase nel prólogu a la presente edición nel tema que la xustifica: Xovellanos y "el so interés y esmolición pola llingua asturiana", como ella escribe. La fía del Rector Caso soliña’l proyeutu de l’Academia Asturiana, de la que surdiría ente otros trabayos el Diccionario del dialecto de Asturias que Xovellanos y el so grupu entamaron. De Jesús Menéndez Peláez, catedráticu de la nuestra Universidá y anterior presidente del Foro Jovellanos, son los prólogos, agora n’asturianu, de les dos ediciones en castellán. Per otru llau la obra reproduz ilustraciones, cuadros clásicos, edificios y portaes de llibros del tiempu de Xovellanos. Dempués hai qu’atender a la traducción. ¿A quién se-y encargó? A la Oficina de Normalización Llinguística del Conceyu de Xixón. Con esa torna’l llibru nun ye solo un resume biográficu sinon tamién un experimentu: el de criar un llinguaxe asturianu que suena pol lléxicu escoyíu a lo que podría ser un textu del aniciu del sieglu XIX. D’aquella’l bable amáu por Xovellanos nun medrara enforma pa llogru talu, pero l’asturianu actual ye quien a reproducir aproximao la llingua del pasáu. Esta torna, quieras que non, traduz a Xovellanos, inda poemes nomaos, lo mesmo que a Cea Bermúdez y a otros intelectuales que nun dexen de ser continuadores del xovellanismu.

Xovino, de quien el xeneral Wellington dixo que yera un home mui intelixente ("very clever"), pasó presu siete años, que dizse pronto. Y dende’l castiellu mallorquín de Bellver mandó aquelles cartes clandestines n’un bable social y traviesu que cada vegada son más reconocíes. Pa mín que ye un cumal atractivu ver al de Xixón emplegando como si ná el verbu "escarabayar", cuando diz que podría tar "escarabayando" tol día, lo que tien dos significaos: o qu’escribe a trompicones o que él mesmu ye’l qu’anda entrampiáu y vagorientu. A lo último, y tornando a díes más cercanos, revolucionarios y doliosos, nun hai qu’escaecer, como signu pa nós, que foi Emilio Robles Muñiz, o seya Pachín de Melás, quien salvó los restos de Xovellanos de la ilesia de San Pedro na víspora del día nel que la quemaren.