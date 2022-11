Una casa de muñecas romana

"El cuaderno prohibido", publicado y ambientado en la Roma de inicios de los 1950, participa de todos los resortes literarios que fueron configurando a las mujeres como entes individuales con capacidad para pensar autónomamente e iniciar la ruta de la actancia. Desde el título mismo, la novela nos remite a una obra ya claramente feminista, "El cuaderno dorado", de Doris Lessing, que no será publicado hasta 1962, en el que la narradora escribe sus cuadernos ya a plena luz del día, consciente de que no hay nada prohibido ni pecaminoso en que una mujer se exprese sin tapujos consigo misma.

La Valeria que escribe el cuaderno prohibido lo hace con un fuerte sentimiento de culpa, pues todo el tiempo que dedica a entenderse, que se dedica a sí misma, es tiempo que deduce de la ética del cuidado en que fue estrictamente educada por sus padres y mantenida luego por su marido y sus hijos. Escribir requiere pensar, al menos para poner cierto orden en las palabras que van apareciendo en la página, porque, por su misma naturaleza, escribir es indicio de que ese texto quiere ser leído; incluso cuando se trata de un diario, más aún, de un diario prohibido, se mantiene la voluntad de interlocución, más tarde, con una misma. Por eso Valeria escribe, muy pronto, que "este cuaderno me atrae y al mismo tiempo me espanta […] porque me hace ver que es la primera vez en veintitrés años de matrimonio que me concedo un poco de tiempo para mí".

Este despertar del ser no es una tarea fácil, como bien explicó Kate Chopin en su novela homónima de 1899; darse cuenta de haber llevado una vida privada de cualquier decisión personal implica enfrentarse a muchas rupturas con ideales entendidos hasta ese momento como fundamentales. Valeria reconoce en sí misma contradicciones que le quitan el sueño, como querer desviar a su hija de la vida independiente que ha iniciado y que la propia Valeria querría para sí. Por eso concluye que para vivir tranquila es mejor no reflexionar. Pero el cuaderno la reclama una y otra vez, y poco a poco la conciencia de la falta de tiempo personal va extendiéndose a la falta de espacio donde poder aislarse con los pensamientos propios. "Sueño con tener una habitación propia" surge de la pluma de Valeria a poco más de un mes de sentarse a escribir. La narradora ya ha alcanzado a Virginia Woolf, pero no lo ha hecho su familia, que sigue ignorando la existencia del cuaderno y cree que el cambio de humor de la madre se debe al cansancio.

Hijos y marido prosiguen con sus vidas, ajenos al proceso que se está fraguando en la de Valeria, y que puede abocar a grandes cambios en la rutina familiar. La narradora se da cuenta de que su vida transcurre en una casa de muñecas de posguerra y de estrecheces económicas, y medita cómo encontrar una salida satisfactoria de entre unos barrotes "difíciles de derribar, porque no están fuera, sino dentro" de cada cual.

Alba de Céspedes, hija de cubano y de italiana, estuvo en el punto de mira del fascismo por defender un modelo de mujer que no se plegaba al mandato sumiso y virginal de los próceres de la nación. Muy amiga del editor Arnoldo Mondadori, fundó la revista "Mercurio" en 1944, desde donde trató con Natalia Ginzburg, Elsa Morante y Alberto Moravia. Comprometida hasta el final con las mujeres y con la lucha contra la sociedad de consumo, murió en París en 1997.