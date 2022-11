El infatigable apego por la vida

Alejandro Palomas desveló hace diez meses que había sido víctima de abusos sexuales por un religioso, fallecido hace días. Reflexiona sobre ello en "Esto no se dice" y lo explica a LA NUEVA ESPAÑA: "Esta es la historia real de muchos años de silencio, un largo camino de supervivencia, reparación, enfermedad, lucha diaria y daño. Pero es, por encima de todo, el testimonio de un infatigable apego a la vida. Todo lo que hasta ahora ha habido de memoria oscura, de fragilidad y de miedo a contar, lo ha habido también de ganas de conocer el otro lado, de curiosidad por la mecánica del corazón –de todos los corazones–, del salvador disfrute de la escritura y del eco de las voces amigas y cómplices que me han acompañado gracias a la lectura. Yo soy un niño que decidió vivir –sigo siéndolo aún–, un adolescente que no decidió morir y un hombre que vive para contar". Este relato es, en suma, "la oculta base del iceberg no siempre blanco cuya punta quedó tímidamente a la vista hace unos meses en las ondas de una noche de enero. Esa noche conté, pero conté solo lo que se dice. Dejé a la vista una mínima parte de la osamenta, obviando el músculo, las venas, las arterias y el oxígeno. Faltó lo que no se vio: años construidos sobre cimientos endebles, emocionalmente discapacitado para confiar en mis iguales, con la muerte de la mano. Años de luces y de muchas sombras, intentando aprender a ser otro Alejandro, un hombre con pasado distinto, libre de esa mancha que no se iba nunca, que había que disimular para no quedar definitivamente fuera".

Las luces y las sombras: "He alimentado las luces con mi imaginación, sobreviviendo a los horrores que salpicaron mi infancia gracias a la lectura y, más adelante, a la escritura. Con la palabra he dado vida a mundos paralelos en los que la violencia contra el vulnerable encuentra siempre remedio, universos de personajes que son familia porque son inmunes a la maldad que habita fuera. Soy un hombre habitado por personas (humanas y no humanas) con las que convivo como quien vive en comunidad. Ellas están, creadas a mi medida, y me ayudan a proyectar en el exterior la luz que baña este libro. La ficción me ha dado la posibilidad única de llegar allí donde lo real no alcanzaba, regalándome así la esperanza en lo que estaba por venir".

Expone su biografía para que "quienes se avergüenzan de la suya puedan animarse también a decir. Que cuenten, que hablen, que usen la voz para que el aire les ocupe los pulmones y no solo haya pena y miedo. Me comparto para que quienes quisieron contar y no pudieron vuelvan a intentarlo. Y para que padres y madres, hombres y mujeres, mayores y no tanto, sepan que del horror se sale si se cuenta, si se trabaja, si se acompaña, si se mima. Si no se juzga. Lo que no se dice está aquí escrito. La verdad, la mía, es esta. Ahora es de todos. Soy de todos".