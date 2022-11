Cantantes y compositoras, escritoras y actrices. Creadoras de aquí y de allá disparando brillantes balas al corazón de las emociones. Son la banda de las mujeres sin compasión.

Star Feminine Band, sin ir más lejos, un grupo de jóvenes intérpretes procedentes de Natitingou (Benín). Hace dos años editó su primer disco, homónimo, todo un perturbador mosaico de ritmos locales, rumba congoleña, highlife y otras especias. Ahora vuelve a la carga con 'In Paris' (Born Bad Records), un trabajo tal vez menos espontáneo que su predecesor, pero todo un soberbio colocón de polirritmias y síncopas. Músicas sin tregua para unos textos contra los matrimonios arreglados y la mutilación femenina, y en defensa de los derechos de la infancia y de la escolarización de niños y niñas. Si el mundo fuera serio, SFB debería abrir el Mundial de Catar.

La norteamericana Samara Joy también presenta su segunda apuesta musical. Ganadora del Concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan, Samara, de 22 años, posee una voz formadísima y repleta de matices. En 'Linger Awhile' (Verve / Universal) revisa piezas conocidas (por ejemplo, 'Round Midnight', de Monk, en versión con texto de Hendricks, y 'I’m Confessin’' (That I Love You), sobre un solo de Lester Young) y otras más oscuras, como la que titula el álbum, cuya primera grabación realizó Bailey’s Lucky Seven en 1923. En ocasiones Samara tira demasiado de su técnica depurada, mostrándose algo canónica; pero arrebata cuando se suelta.

Las raíces de Liraz que registra 'Roya'

Las raíces de Liraz se sitúan en Irán e Israel, y con instrumentistas de los dos países (las intérpretes iraníes no lo han tenido fácil) ha registrado 'Roya' (fantasía, en farsí), su tercer disco, editado por Glitterbeat. Está dedicado a Gordafarid, símbolo de coraje para las mujeres iraníes, una heroína del poema épico persa 'El libro de reyes', de Ferdowsi, escrito 1.000 años antes de Cristo. Estamos ante una propuesta de gozoso sabor retro, con músicas de oriente medio, psicodelia, pop, disco y funk. Y Liraz combina con talento las maneras de divas clásicas como Fairouz y Oum Khalthoum con despeines de discoteca setentera.

En ocasiones no conviene fiarse ni de la familia. Sobre todo si eres espía. Jella Haase borda el personaje principal de la serie alemana 'Kleo' (Netflix, dos temporadas), espía de una RDA en descomposición tras la caída del muro de Berlín. Humor, algo de bizarrismo (léase la señora Ceaucescu) y mucho entretenimiento marcan este buen producto teutón sin grandes pretensiones, pero muy eficaz.

Escritoras que escriben estupendamente, narrando historias, reflexiones y asuntos sobre música hecha mayoritariamente por mujeres. De eso van los ensayos que configuran 'Música Maestra' (Libros del Kultrum), cuyo contenido, afortunadamente , escapa del poco inspirado título del libro ('This Woman’s Work', en el original). Parafraseando a James Brown, este es un mundo de hombres, pero ahí están las mujeres trazando nuevas rutas literarias.

Imposible resumir en pocas líneas la brillantez de 'Una curiosa historia del sexo' (Capitán Swing), de la historiadora y profesora inglesa Kate Lister. Sabiduría, prosa rigurosa e ingeniosa, investigación a raudales, ironía... Kate no deja, valga la expresión, un solo asunto de sexo por tocar, y es así de clara: «Entender el sexo como algo profundamente ofensivo tiene su orígenes en los inicios de la Era moderna». O sea, «mucha selva, poco tigre; mucha pólvora, poco calibre». Así evolucionamos.

Periodista de 'El País' ahora retirada y escritora, Amelia Castilla hace un espléndido ejercicio de honestidad en 'La Mar de Paco' (La Fea Burguesía Ediciones), donde cuenta la vida y la obra de su paisano y amigo Paco Martín, a quien un cáncer arrebató la vida en 2018, creador del festival cartagenero La Mar de músicas e incansable agitador cultural y persona extraordinaria. En libros como este y con personas como Paco es fácil caer en la hagiografía, pero Amelia, resaltando el brillo de su biografiado, relata también con pulso sus zonas más sombrías.