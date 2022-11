Entre la noticia de que su próximo disco se retrasará a 2023 y nuevas fechas de su gira, Joaquín Sabina se ha desnudado este martes ante los periodistas igual que lo ha hecho en 'Sintiéndolo mucho', documental sobre su figura realizado por Fernando León de Aranoa que se estrena este viernes en 192 salas.

"Ahora ya no soy tan de izquierdas, precisamente porque tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando", ha dicho por ejemplo al reconocer primero que el "fracaso feroz del comunismo" y la deriva de esta ideología en Latinoamérica le "rompieron el corazón" y celebrar segundos después el reciente triunfo de Lula en Brasil -"lo cual no está mal"- y la aparición "de un héroe extraordinario llamado Zelenski".

Frente a esos momentos pasados de "pesimismo", en parte por los efectos de la pandemia, un Sabina enfundado en unos pantalones amarillos se ha reconocido actualmente en un "estado de euforia" al que le empezó a llevar este documental que este martes ha presentado junto al director del mismo y el compositor e intérprete Leiva, cocreador de la canción del mismo nombre que le pone música.

"El comentario que más ilusión me ha hecho vino de (Javier) Bardem, que dijo que daban ganas de ser amigo mío, y el otro de mi mujer, que comentó que me había sacado el alma", ha destacado el jienense, "conmovido" por las primeras reacciones.

Todo arrancó a partir de un primer viaje en coche en el que León de Aranoa le acompañó a él y a Benjamín Prado con la cámara. Empezó así a registrar momentos de su vida durante 13 años, entre ellos, el homenaje recibido en su Úbeda natal o el último concierto en 2020 en Madrid con Serrat en el que sufrió una aparatosa caída que forzó un largo parón y que también quedó registrado.

"Mi sensación siempre fue que Joaquín se olvidaba de mí muy rápido en cuanto que la cámara no le incordiaba", ha relatado el triunfador de los últimos Goya con 'El buen patrón' sobre cómo sobrellevó Sabina ser grabado en instantes íntimos.

Sobre lo aleatorios que parecen esos momentos, el director ha explicado que buscó reflejar "la manera de contar y ver el mundo" de este, por ejemplo su proceso de composición en Rota o su vida en gira, cuando marcha a México, pero también su faceta personal, como cuando su amigo José Tomás resulta cogido por un toro en una corrida pocas horas antes de enfrentarse a una actuación.

"Diez años después ya tenía la sensación de poseer un baúl con muchos tesoros", ha señalado León de Aranoa, que comenzó todo "sin un plan", porque eso "iría contra la naturaleza de Joaquín".

En su lugar, decidió aprovecharse del "caos que lo rodea", huyendo del testimonio para que "todo estuviera vivo, que pasaran cosas". "Porque ahí es donde se ve a la gente, en una noche como la de Aguascalientes tras lo de José Tomás", ha dicho.

El disco se retrasa a 2023

Sabina ha confesado que durante la pandemia no tenía ganas de nada: "Lo que más me gusta son las tertulias fumando, bebiendo y riendo con los amigos y pensé que eso no iba a ser ya posible, lo que me ponía muy triste y me dejaba pocas ganas de escribir".

"Este documental me salvó de estar sin hacer nada", ha dicho, un comentario suscrito por Leiva sobre el papel que ha tenido como motor creativo para hacer nueva música, no solo el tema que ambos escribieron para la banda sonora de la producción, sino para el disco que los ha vuelto a unir tras "Lo niego todo" (2016).

Según han informado este martes, este verá la luz en 2023 y no estas Navidades, como se apuntó inicialmente. "Podría haber sido, porque no me gusta irme de gira sin canciones nuevas, pero esta vez hemos decidido tomarnos las cosas con calma", ha argumentado Sabina sobre el retraso.

En su lugar, ha confirmado que grabará 3 o 4 temas antes del arranque del nuevo "tour" y que será más adelante, durante el desarrollo del mismo, cuando se publique el disco completo.

13 nuevas fechas para su gira

Precisamente este martes se ha anunciado que incorpora 13 nuevas fechas en España a ese gira llamada 'Contra todo pronóstico' hasta alcanzar 29 citas por el éxito de ventas de la primera remesa.

Entre las que se suman, están Málaga (Palacio de Deportes Martín Carpena, 7 de mayo), Alicante (plaza de toros, 12 de mayo), A Coruña (Coliseum, 4 de junio), Valencia (plaza de toros, 15 de junio), Bilbao (BEC!, 25 de junio) y Murcia (plaza de toros, 29 de junio).

También se añaden "shows" en Sevilla (plaza de toros La Maestranza, 3 de septiembre), Granada (plaza de toros, 10 de septiembre), Pamplona (Navarra Arena, 17 de septiembre), Barcelona (29 de septiembre), Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, 8 de octubre) y, como remate de la gira, Madrid (Wizink Center, 18 y 20 de diciembre).

"Si no es la última, será la penúltima, pero yo desde luego no pienso anunciar nada. Lo que voy a hacer es disfrutar de ella, porque sobre todo las que pasan por Latinoamérica me curan de todas las tonterías", ha concluido.