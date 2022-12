Principios de los años 2000. En un pequeño pueblo de Cantabria, Ampuero, una chavala de unos 16 años se sube a una tarima en una famosa y mítica discoteca. Chándal blanco, playeras anchas y un top enseñando el ombligo, donde aún no le dejan ponerse un piercing. La música de fondo: oro, del bueno.

'Castles In The Sky', 'Let The Light Shine In', 'Promise', 'Kiss', 'Désenchantée'... los temazos de entonces se sucedían entre focos y luz morada, los temazos que hoy, en 2022 y desde hace 20 años, José Luis Garaña de los Cobos(Madrid, 1977), más conocido como Dj Nano, llevan pinchando por todo el mundo sin cesar.

"La música electrónica me ha dado mucho, prácticamente todo lo que tengo", dice el reconocido Dj sentado en una sala de reuniones y ataviado con gorra, vaqueros y abrigo de vestir. Dj Nano no ha parado desde que con 16 años descubriera que eran esos sonidos los que le hacían vibrar. Los mismos con los que este sábado día 10 y el próximo 17 de diciembre en Ifema (Madrid) hará también vibrar a millones de personas de todas las edades con su espectáculo 'Cuento de Navidad', en el que celebrará los 20 años de Oro Viejo, la marca con la que hace un repaso por la historia de la música electrónica.

Unos 500 metros cuadrados de pantallas led transparentes y una malla rodeando al artista y proyectando figuras 3D, como una suerte de holograma, ilustrarán un evento que se lleva celebrando muchas Navidades y que este año no ha reparado en despliegue de medios para crear una producción en la que unir a Charles Dickens y la música más cañera.

"Llevo 20 años haciendo esta fiesta y se ha ido convirtiendo en un monstruo. La gente, aparte de ver y escuchar un espectáculo musical que hace un recorrido a la historia de la música electrónica, verá un espectáculo visual con una tecnología no usada hasta ahora y una producción muy alta", señala el Dj, que ya tiene prácticamente el cartel de 'sold oout' para las dos fechas.

Y la experiencia le avala. A sus 45 años, Dj Nano ha recorrido el mundo con sus sonidos y no piensa parar. "Estaré haciendo este trabajo hasta que el cuerpo aguante", asevera, consciente de que, tras la pandemia, la gente tiene ganas de "despiporre". "Se nota que había ganas. Aunque hemos hecho espectáculos en periodos de pandemia, es el primero que hacemos con total libertad, en el momento que sacamos las entradas se vendieron muy rápido. Oro Viejo es un evento muy esperado", añade.

Drogas y rock and roll

Gente de todas las edades, "desde los 20 y pocos hasta más de los 60", e incluso padres con hijos serán los que llenen la feria de Madrid en pro de sonidos de siempre con los avances de ahora. Sin cortapisas y, al contrario de lo que piensan muchos, de forma sana y con ansias de diversión. "La gente que juzga la música electrónica es la que desconoce este trabajo y la industria. Hablar de droga en el año 87 con referencia al sector era normal... había drogas, excesos, luz y humo. Esto ya no es así. La música electrónica está en la sociedad, en las películas, anuncios o en producciones de gente como Alejandro Sanz, Muse o Coldplay. Mueve a millones de personas", explica Dj Nano.