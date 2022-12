Hace un año, en estas páginas, se desvelaba un ‘boom’ de títulos y ventas de manga en España (también detectado en Japón, EEUU, Francia…), que respondía, entre otras causas, al interés de nuevas generaciones de jóvenes, los ya bautizados como ‘coronaotakus’, que durante la pandemia se habían volcado en la lectura de cómic japonés tras aficionarse al anime desde las plataformas de ‘streaming’. Una fiebre que este 2022 ha atraído a nuevas editoriales a participar en el pastel y que ha generado otro récord de novedades publicadas, un 30% más que en 2021. Sin embargo, la segunda oleada se está viendo ya afectada por nuevos virus: la subida de precios generalizada y la incertidumbre socioeconómica derivadas de la guerra de Ucrania. Volvemos ahora a tomar el pulso a esta mangamanía a las puertas de la 28ª edición del Manga Barcelona, una cita que sigue sumando incondicionales y que este jueves abre sus puertas hasta el domingo 11 de diciembre en el nuevo, y mayor, espacio de Fira Barcelona Gran Via, en L’Hospitalet. El salón llega además con el éxito asegurado: ha agotado ya todas las entradas en preventa, lo que implica que superará el récord de 152.000 visitantes del prepandémico 2019.

"Este 2022 terminará con más de 1.300 novedades de manga publicadas, prácticamente un tercio más que en 2021", calcula José A. Serrano, de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic), librero y creador de la web de referencia Guía del Cómic. La cifra significa superar el récord del año pasado, cuando se lanzaron algo más de mil títulos, una media de más de 80 al mes; en 2019 fueron 838. Las cifras constatan cómo las editoriales se han lanzado a satisfacer la creciente demanda de lectores, que han aupado títulos como ‘Haikyū!!’, de Haruichi Furudate, ‘My Hero Academia', de Kōhei Horikoshi (ambos en Planeta), o ‘Tokyo Revengers’, de Ken Wakui (Norma), a las listas de más vendidos, codeándose así, y, a menudo superando, a los ‘best-sellers’ novelescos, como certifican los datos de Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías) y también un informe de la FNAC del pasado marzo, que aseguraba que desde 2019 las ventas de manga en sus centros han aumentado un 184% y que las mujeres ya son el 44% de los compradores de cómic japonés.

Serrano calcula que el manga representaría este año en torno a un 29% de los cómics publicados en España (en 2021 significaron el 27,1% y en 2020, el 24,9%). Otro dato del ‘boom’ respecto a antes de la pandemia: en 2021 hubo 200.000 préstamos más de manga en la red de bibliotecas municipales de la Diputació de Barcelona.

También nuevos sellos se han apresurado a sumarse a un mercado donde 25 editoriales editan hoy manga en España. Así, el grupo Penguin Random House ha lanzado Distrito Manga, con licencias como ‘El incidente Darwin’, del que iba a ser uno de los invitados al salón de Barcelona, Shun Umezawa, baja de última hora por enfermedad; por su parte, Enciclopèdia Catalana acaba de estrenar Kaji, para editar manga exclusivamente en catalán (prevén llegar a los 60 títulos al año), y también se han presentado en sociedad Kibook Ediciones y Kimmo.

De hecho, ya en el Fórum Edita, celebrado en Barcelona en septiembre, Ignacio López, responsable de Market Intelligence de la consultora GfK, ya avanzaba el espectacular crecimiento experimentado por el manga este 2022, que calculaba en un 25%, siendo el género del sector del libro que más había aumentado, seguido a mucha distancia por la literatura infantil (4%). El dato constata cómo el cómic, y el manga en particular, ha contribuido al crecimiento global del año (que se estima en un 2%), como destaca el Gremi d’Editors de Catalunya.

El buen momento que mantiene el manga lo ratifican responsables de las editoriales que más títulos lanzan al mercado, Planeta y Norma (seguidas por Ivrea). "Veníamos de un 2021 espectacular y llevábamos un primer cuatrimestre de 2022 de récord. Pero la crisis de Ucrania ha afectado a todo el consumo y se ha dejado notar también en las librerías, con un segundo semestre no tan bueno como el de 2021. Pero el total del año quedará compensado con la muy buena primera mitad", señala Óscar Valiente, director editorial de Norma, que añade que prevén terminar 2022 con "un aumento de ventas de un 15% respecto a 2021, que ya fue excepcional". Tanto, que muchas editoriales superaron en un 50% la facturación de manga respecto a 2007, el anterior momento dulce, antes de la crisis de 2008.

Coincide en el análisis su colega David Hernando, director editorial de Planeta Cómic. "Vamos en la línea del mercado en ventas y facturación, que durante el primer semestre estaba creciendo un 25% respecto a 2021. En nuestro caso, preveemos acabar el año con un aumento de ventas cercano al 20%. En cuota de mercado y ventas de manga somos líderes: uno de cada dos mangas que se venden en España es de Planeta. Y un 65% de nuestro catálogo de novedades de cómic es manga", asegura. Pero en estos últimos meses se ha estabilizado: "Se ha notado la inflación, este 10% de gasto de más en todo se ha empezado a sentir", afirma.

¿Burbuja?

"Ese es el reto que tenemos los editores. El no poder traspasar al producto el incremento de costes tan grande que estamos soportando y que hace que el margen de los resultados haya caído muchísimo. Nadie sabe qué pasará en 2023, si la situación macroeconómica mejorará y evitaremos repercutir los costes en el precio de venta de los libros", añade Valiente. Por ahora, en Norma, con una media de 9 euros el tomo, no los han subido. Señala, sin embargo, que "lo importante es seguir trabajando para mantener el acercamiento a la lectura de manga que se ha conseguido en estos últimos años".

¿Seguirá habiendo suficiente público para tantos títulos y nuevas editoriales o hay riesgo de burbuja? En Planeta son cautos: tampoco han subido aún precios. "Hay una masa lectora que se mantendrá y hay manga para largo", opina Hernando. Porque lo que más está funcionando, coinciden ambos editores, son los títulos de acción y aventuras para chicos y chicas de entre 12 y 16 años. "Es una generación más sólida que la de los que empezamos por ejemplo con ‘Bola de drac’ o ‘Pokemon’, cuando se seguía solo una serie -sostiene Valiente-. Hoy son lectores de perfiles más diversos, que siguen series distintas y que han llegado a la lectura desde el anime, a través de la ventana del ‘streaming’. Aunque algunos crezcan y dejen de leer, en estas edades siempre hay relevo generacional. Salones como el Manga Barcelona y los nuevos animes crean un flujo constante de lectores que evitará la burbuja".

También es optimista Marc Bernabé, traductor y experto en manga. "El mercado está cada día más asentado. Cada vez hay más lectores y más interés. El aumento del IPC puede hacer que el ‘boom’ se modere, pero no porque la gente no quiera leer sino porque tendrá otras prioridades económicas".

Buscar nichos menos transitados

En cuanto al mercado, en Norma, sin haber aumentado este año significativamente el número de novedades pero sí las tiradas y reediciones de lo que funciona, apuestan por "ser más selectivos con las grandes compras y defender tu catálogo" y tener cuidado con las series muy largas, pues "si una que funciona es rentable a 9 euros el tomo, si va perdiendo lectores puede ser una guillotina para las finanzas". Cree Valiente que el crecimiento del mercado "ha sido bastante razonable y beneficia al lector y al circuito de venta, porque aún hay espacio para publicar muchos clásicos y buscar nichos menos explotados".

"Hay donde crecer"

En ello coincide Serrano. "No creo que acabe produciéndose un ‘crash’, pero me preocupa seriamente que se publiquen demasiadas novedades muy similares a títulos que ya existen y que el mercado no pueda absorberlas. Se ha crecido ampliando la oferta de aventura, fantasía o romance con propuestas muy parecidas. Algunas editoriales ya lo empiezan a hacer, pero se deberían explorar títulos más diversos y de nichos menos transitados: autobiografías, biografías, temas de no ficción o adaptaciones literarias, por ejemplo. Y nos llega poco ‘kodomo’, para el lector puramente infantil". Otra ventana a la que asomarse, como apunta Valiente, es la de los contenidos coreanos y chinos, afines a los japoneses, que tras eclosionar vía digital están siguiendo el camino del manga con animes y en papel.

Los ‘otakus’, fans del medio, siempre predican que hay un manga para cada público. Y en los últimos años las lectoras de diversas edades, así como colectivos LGTBI+, tienen una oferta creciente donde elegir. "Es esperanzador, porque están llegando títulos que buscan a un público que está más allá del incondicional. Y veo muchos adultos que están leyendo manga tras llegar a él por sus hijos o incluso sus nietos", explica el librero y divulgador, citando el caso de una abuela, y constatando que se trata de un fenómeno transgeneracional y que ha dejado de percibirse como algo marginal o meramente infantil. Y concluye: "Hay donde crecer".

El manga en catalán vuelve a asomar la cabeza

En Planeta Cómic fueron pioneros en publicar manga en catalán, desde que en 1992 lanzaron simultáneamente a la edición en castellano ‘Dragon Ball’. Y siguen haciéndolo, igual que con otras licencias de éxito como ‘Naruto’ y , este año, ‘Dr. Slump’ y ‘My Hero Academia’. En su día también publicó manga en catalán Glénat y su sucesora, la desaparecida EDT, y lo viene haciendo Ooso Cómics.

Este 2022, Norma ha empezado también a publicar a la vez en ambas lenguas algunos de sus superventas (‘Tokyo Revengers’, ‘Guardianes de la noche’, ‘Chainsaw Man’ y ‘Jujutsu Kaisen’). "De momento estamos satisfechos y la reacción es muy positiva, pero es un proyecto a medio y largo plazo, al que no le exigimos resultados inmediatos", explica Valiente. El Manga Barcelona vivirá además el estreno de Kaji Manga, nuevo sello exclusivamente en catalán del grupo Enciclopèdia Catalana.

"Con títulos como ‘Bola de drac’, con el tiempo salía a cuenta. Pero es muy de picar piedra -avisa Hernando, desde la experiencia de Planeta-. Ayudó mucho en los 90 TV-3 emitiendo tanto anime. Es clave para el manga en catalán. Y ahora vuelve con el canal SX3".