El gran año del cine español, este 2022 plagado de estupendos títulos y renovadoras miradas, lo es también, por supuesto, del cine catalán, y así lo acredita la rutilante lista de nominaciones de la 15ª edición de los Premis Gaudí que organiza la Acadèmia del Cinema Català. Atendiendo al número de candidaturas, ‘Alcarràs’, de Carla Simón, y ‘Un año, una noche’, de Isaki Lacuesta, apuntan a grandes favoritas, pues suman 14 cada una, seguidas de la absurdamente olvidada en los Goya, ‘Pacifiction’, de Albert Serra, con 11, ‘Suro’, de Mikel Gurrea, con 10, y ‘Los renglones torcidos de Dios’, de Oriol Paulo, con 8. La gala de entrega de los Gaudí tendrá lugar el domingo 22 de enero en la Sala Oval del MNAC.

En los Gaudí, como sabrán, el galardón de más valor se bifurca en dos: uno para la mejor película en catalán y otro para la mejor película en lengua no catalana. Así pues, en la primera categoría, ‘Alcarràs’, la sensible reflexión de Simón sobre un estilo de vida y una relación con el mundo rural que se desvanece, competirá con ‘El fred que crema’, de Santi Trullenque, ‘Nosaltres no matarem amb pistoles’, de Maria Ripoll’, y la citada ‘Suro’. Y en la segunda categoría, ‘Un año, una noche’, el imponente acercamiento al trauma de los atentados de la sala Bataclan de París a cargo de Isaki Lacuesta, se enfrentará a ‘La maternal’, de Pilar Palomero’, ‘Mantícora’, de Carlos Vermut, y la también citada ‘Pacifiction’.

Mejor dirección

Otro de los premios gordos de la noche, el de mejor dirección, también apunta muy alto, pues reúne nada menos que a Carla Simón, Pilar Palomero, Isaki Lacuesta y Albert Serra. Por su parte, el siempre estimulante galardón a mejor dirección novel tendrá como contendientes a Avelina Prat por ‘Vasil’, Carlota González-Adrio por ‘La casa entre los cactus’, Laura Sisteró por ‘Tolyatti adrift’ y el citado Mikel Gurrea.

No es fácil prever quién se llevará a casa el Gaudí a las mejores interpretaciones, pues el listado es sencillamente formidable. En categoría femenina, las nominadas son Anna Castillo por ‘Girasoles silvestres’, Bárbara Lennie por ‘Los renglones torcidos de Dios’, Noémie Merlant por ‘Un año, una noche’, y Vicky Luengo por ‘Suro’. En categoría masculina, los candidatos con Benoît Magimel por ‘Pacifiction’, Nahuel Pérez Biscayart por ‘Un año, una noche’, Oriol Pla por ‘Girasoles silvestres’ y Pol López por ‘Suro’. En cuanto a la mejor interpretación novel, la única en la que no hay división por género, los nominados son Albert Bosch y Xènia Roset por ‘Alcarràs’, Carla Quílez por ‘La maternal’, y Zoe Stein por ‘Mantícora’.