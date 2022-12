Anicios y alcordances

Nos años setenta del sieglu pasáu yera famosu un vascu llamáu Miguel de Echarri, que dirixía’l Festival de Cine de Donostia. En 1972 tocóme andar nel Festival por variaes circunstancies. Un día ente película y película entré a xintar nun de los munchos restaurantes de l’arrodiada y averéme a una mesa al fondu la barra, metanes la cocina. Nesi momentu una neña ventiañera abrió la puerte, llevaba mandil y una pota enforma grande y entamó a falar al altu la lleva, malpenes mirando patrás, coles collacies de dientro la cocina. ¿Pero qué diz esta muyer?, dixi pa mín, que nun-y entiendo un res. Tontu de ti, dirán ustedes llectores, falaría n’euskera, home. Sí, amigues y amigos, aquella personina falaba vasco, falaba una llingua vasca, y entós yera verdá más allá de la teoría y de la política que nel mesmu centru de San Sebastián la xente, una xente trabayaora –sentía yo con gran emoción d’aniciu– fala euskera y a ver qué pasa. Echarri y esta anéudota viaxen tovía na mesma neurona del mio celebru.

Yeren los primeros años de los ochenta del sieglu pasáu, y nun yera la primer vegada que pasara per Galicia con llabores propios de la filosofía. Poro había que visitar lo primero la mesa camilla de D. Ramón Piñeiro, en Santiago, y veríase dempués. Fízose y los periodistes más próximos avisaron: "Teníes que charrar con unos chavales que tán criando un partíu políticu nuevu, galleguista y d’esquierdes". Dixe que sí y nel puntu d’alcuentru, bastante axardináu, apaecieron tres o cuatro militantes, unu mui mozu. Ya tenía mieu yo d’alcontrame con dalgún ñiciu de disciplina revolucionaria, de táutica o d’estratexa. Pero a la fin la cosa foi de botánica. El mozu desplicó que "carballo" yera l’árbol "Quercus robur" y yo-y retruqué que n’asturianu lo mesmo, el "carbayu" yera’l mui sólidu "Quercus robur". Dalgo nun gustó a los xefes porque nel intre riñeron al chaval por enguedeyase sin permisu en discutinios filolóxicos con estraños. Quedé esteláu. Menos mal que resurdí con una empanada de xoubas sobrenatural nel bar más cercanu. Los guah.es del "roble" yeren del BNG, qu’aniciaba. Ramón Piñeiro, el nuestru amigu, yera d’aquella el galleguista númberu unu.

Nos años noventa arriméme varies veces a la ciudá de Barcelona, que naquel tiempu saliaba como un barcu esplendente que quixera ser co-capital d’un nuevu imperiu español: l’imperiu de la democracia autonomista, modelu finu pal estáu del mundu que lu necesitare. Los brindes veníen los más d’ellos de Salvador Giner, un barcelonés mui internacional amás de filósofu, sociólogu y amigu de casa. Tovía nun circulaben nin los móviles nin los powerpoint, conque nel congresu de turnu sacabes el to "paper", lleíeslu y guardabes l’artículu pa metelu nel próximu llibru. Eso sí, los actos facíense toos en rigurosu catalán, lo mesmo daba que los qu’entamaben, organizaben o financiaben fueren gobiernu, diputación, universidá o instituciones privaes. Yo fixábame más nos y nes socialistes, que pal mio asombru nun paraben de falar catalán sinon yera p’atendete, a min y a les demás congresistes. Yo creyía, yo pensaba no nuestro, la normalización y la oficialidá del asturianu. En cómo podía llograse si nun se fala nos puestos de trabayu. Y sobre too si nun se fala na Xunta Xeneral, con diputaos y diputaes que seyan quien a preparar intervenciones de los y les temes de cualisquier Conseyería. A realizales y a defendeles nun asturianu sele, claru, llimpiu, exautu. Pensábalo y creyíalo entós. Pasaren dos xeneraciones. ¿Cuántes más van facer falta?