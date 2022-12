Un mes después de ganar dos Grammy latinos, Juanjo Monserrat presenta Més que amics (Blau Produccions, 2022), un disco "muy personal", gestado en 2019, marcado por relaciones amorosas pasadas y vestido musicalmente con varios estilos, como el soul, el funk, la balada y, sobre todo, el pop. En total, once canciones, interpretadas en catalán, junto a Vic Mirallas, Magí Garcías, Tomeu Penya, L.A., Victòria Quingles, Júlia Obrador, Thony Bloom o el grupo Saxophobia, en el que ejerció de guitarrista en el pasado.

"Més que amics es un trabajo muy personal en el que narro mis vivencias, sobre todo las del 2019. Un año en el que salí de una relación muy larga, viajé a Los Ángeles por primera vez, estuve en Japón, empecé a girar con Rels B —con el que continúa actuando, como guitarrista— y comencé a grabar este disco. Fue el mejor año de mi vida”, confiesa Monserrat.

Grabado y producido entre su casa y el estudio palmesano Mono Boost, con coproducción y mezcla de Thony Bloom, el disco se abre con la canción que da título al álbum, dedicada "a una persona que finalmente eligió ni ser amigos ni más que amigos ni nada de nada, y se cierra con S’adéu més llarg del món, grabada en directo en el Teatre Ireneu de Palma. Entremedias, cortes como T’estiu, "la joya de la corona", en palabras de Monserrat, una canción hecha junto a Tomeu Penya "de temática alegre y veraniega, con un sonido muy retro pero directo"; No és suficient?, con L.A., "la banda sonora de mi vida", reconoce; o Excèlsior, tema que rescata de su primer EP, Poemari en Jo menor, publicado en 2016 y en el que puso música a textos de Maria Mercè Marçal, Joan Maragall, Joan Alcover, Pere Quart y Enric Casasses.

Un chaval de 26 años

"Es un disco que viene definido por la cotidianeidad, con canciones que narran las aventuras de un chaval que en ese momento tenía 26 años y que suceden en Palma", una ciudad que ha cambiado por Madrid, donde piensa disfrutar con sus familiares de las fiestas navideñas y, sobre todo, desconectar: "Necesito bajar revoluciones, pensar más en mí y cuidar mis relaciones personales. Quiero momentos de calma y de relax. Este último año ha sido una barbaridad. ¡He llegado a volar hasta cuatro veces a Los Ángeles", suspira.

Monserrat ha presentado este Més que amics hoy en la tienda Xocolat, semanas después de ganar dos Grammy latinos, uno por su participación en Dharma, Mejor álbum vocal pop, y el otro por su trabajo como compositor y productor de Tacones rojos, Mejor canción pop, en la que comparte autoría junto a Sebastián Yatra. "Los Grammy no me han cambiado la vida", asegura. En cualquier caso, añade, "espero que me sirvan para tener un mayor reconocimiento y que más gente se fije en mi trabajo".

Compositor del nuevo single de David Bisbal

Desde 2019, el trabajo de Juanjo Monserrat se ha multiplicado. Una de sus últimas composiciones, al margen del disco Més que amics, es el nuevo single de David Bisbal, del que también es productor, y que verá la luz próximamente de la mano de Universal. "Me encanta ser un todoterreno, meterme en cualquier estilo, producir o tocar el teclado o el otamatone [el instrumento japonés para niños con el que sorprendió el pasado mes de marzo en Got Talent]. Quiero hacer la mejor música posible. No estoy en la música por el negocio", subraya.

En los últimos tiempos Monserrat también ha actuado junto a Rels B, tres meses de gira por Latinoamérica. "Eso da muchas tablas. Él ya está en Primera División y he aprendido de su profesionalidad, de su constancia, a no darse por vencido. Siempre hay que sumar, yo me apunto a cualquier cosa. No sé qué me depara el futuro".