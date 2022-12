La necesidad de una red

La pasada semana en Cangas de Narcea se celebró un festival de música durante varias jornadas en las que el Ayuntamiento del municipio ha sabido mantener la continuidad de una apuesta que ya alcanza la sexta edición. En contra de lo que pudiésemos pensar, no abundan en Asturias este tipo de ciclos de calidad fuera de las grandes ciudades, por eso adquiere especial valor la iniciativa que se aborda desde el Suroccidente.

Asturias es una región especialmente desestructurada musicalmente. Es una potencia nacional que irradia desde el núcleo central, con epicentro en Oviedo, pero que según se avanza hacia las alas va perdiendo fuerza hasta convertirse en algo testimonial. El Principado habilita unos circuitos para los profesionales de la región, pero es una estructura que no acaba de dar los resultados esperados y es muy irregular en cuanto a su difusión.

Desde hace muchos años falta una reflexión seria y profesional sobre la estructura musical de la región, más allá de repartir subvenciones o de hacer algún ciclo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) que no descuida su labor regional con conciertos y giras anuales en diferentes villas. Pero una región bien articulada culturalmente merece más en un ámbito en el que está, por derecho propio, en la élite nacional.

Los artistas asturianos que trabajan en el ámbito de la música patrimonial tienen presencia de primer rango en los circuitos internacionales; podemos citar al pianista Martín García, uno de los intérpretes más solicitados del momento, por poner un ejemplo que pueda servir de símbolo para muchos de ellos. Solistas, agrupaciones –Forma Antiqva es otro buen exponente, o nuestras orquestas profesionales– son vehículos formidables con los que trabajar en el sentido de extender la música por toda la región facilitando su permeabilidad a todas las clases sociales y sin barreras ni económicas ni de desplazamientos desde los lugares con peores comunicaciones.

Falta una política musical desde instancias regionales que regule de manera ordenada una labor que, en otras comunidades autónomas sí está bien resuelta. Lo bueno es que no hace falta inventar nada, sino mejorar lo que en otros territorios se está haciendo. Además, con la ventaja añadida de que Asturias cuenta con músicos de primera fila y hay interés en sus conciertos, algo que no sucede en todos los territorios.

Dentro de esa política que conlleva también elementos educativos no estaría mal un trabajo de acercamiento de la población con dificultades de acceso a los centros musicales de mayor peso en el trabajo musical. Quiero decir, una ópera o una zarzuela en el Campoamor, un concierto en el Jovellanos o en el Auditorio ovetense requieren, por sus características, de ese tipo de infraestructura para salir adelante con la exigencia artística precisa. ¿Por qué no se pueden articular mecanismos de acercamiento desde otros municipios, fletando, por ejemplo, un transporte que pueda facilitar la ida y el retorno? Además, también se debería fomentar el trabajo educativo de aquellos interesados a través de los diferentes ayuntamientos e implicar a las escuelas de música y conservatorios que aglutinan a cientos de alumnos. En nuestra región existen los recursos y, por tanto, no se deben desaprovechar las fortalezas culturales que son quizá más evidentes fuera que dentro. Una labor desde el Principado de coordinación, con un enfoque claro y preciso, puede aportar y mucho al conjunto de la población. Ni la Consejería de Educación ni la de Cultura debieran ser ajenas a este trabajo. Que las iniciativas locales no sean algo aislado, que se fortalezcan las redes, es un elemento básico y esencial para conseguir objetivos ambiciosos a corto y medio plazo en la defensa del derecho constitucional de acceso sin trabas a la cultura.