Una sinfonía literaria

Manuel Aparicio Villalba compone con "Las duquelas" la segunda novela de la saga "Los tiempos del porvenir". Estructurada como una sinfonía debido a la importancia de un piano doliente en la partitura literaria, transcurre en el verano de 1898 con el trasfondo de la guerra de Cuba. "Hubo una época, tiempos de adolescencia", recuerda su autor, "que soñaba con ser escritor. No de prosa, sino de versos. Memoricé tanta poesía que jamás he tenido necesidad de releerla. Hoy solo necesito balbucearla. Años dorados en los que quería ser trovador. Las estaciones siguen su marcha, repetitivas pero imparables. Parece que nada cambia. El azahar siempre huele a primavera. Engaña nuestros sentidos para que no entendamos que quién cambiamos somos nosotros. Sería un otoño, o quizás un verano, en el que me vi transitando por la extensa literatura del realismo mágico y jamás he pretendido salir de allí".

Las estaciones "siguen su marcha, repetitivas pero rápidas, cada vez más veloces. Durante muchos inviernos y estíos, he estado trabajando como directivo del mayor hospital de Andalucía. Jornadas intensas durante 365 días de muchos y mucho años. Hasta que abandoné la alta dirección y me dediqué a aquella asignatura pendiente de la adolescencia. La única materia que he dejado para un septiembre de no sé qué año. Más cuando fui a examinarme ya no era un poeta, era un narrador de historias que se presentaba a la antigua reválida con ‘El retratista de los niños muertos’. Tras el éxito de crítica (no de ventas), mi editor me dijo que me tomara con calma la segunda novela, ya que había puesto el listón muy alto. Eso he hecho, hacerle caso. Tomármelo con la suficiente calma para escribir una novela cuyo impulso ha sido superar a la primera. El reto ha sido demostrar que puedo hacer algo diferente al ‘Retratista’, acotarla únicamente en tres meses, no en una vida, estructurarla diferente, de forma lineal y aun así, enmarcarla en la misma saga continuado con las vidas de algunos personajes contadas por distinto narrador. Mi impulso de esta novela ha sido demostrar que sé fajarme como escritor en una novela que requiere un gran trabajo de ingeniería narrativa".

El lector se encontrará "una historia bella que no le dejará indiferente. La mejor sensación que te puede dejar un libro es terminar su última frase y cerrarlo con la sensación de que has realizado un hermoso viaje que por desgracia ha finalizado. He intentado que la trayectoria de toda la novela llegue a ese punto". El mayor reto fue "documentarme. He tenido que leer tesis doctorales sobre la navegación a finales del XIX en el río Guadalquivir, ensayos sobre los duques de Montpensier, leerme muchísimos artículos de la prensa sevillana de 1898 relacionados con la guerra de Cuba y su repercusión en la ciudad. Hasta buscar revistas de moda de la época y anuncios para el vestuario de los personajes. El mayor reto ha sido la labor de atrezo que requiere una novela basada en los años decimonónicos".