Lo viejo y lo nuevo

Cuando una obra poética ya ha adquirido suficiente peso y consistencia, es esperable y hasta conveniente que su autor –autora en este caso– asuma la tarea de cribarla y reordenarla. En la antología "La caída de Ícaro", Olvido García Valdés (Santianes de Pravia, 1950) hace las dos cosas: criba muy severamente su primera producción –la de los libros "El tercer jardín" (1986) y "Exposición" (1990)– y sitúa al frente de todo el conjunto la selección del poemario "Lo solo del animal" (2012), hurtándolo de su lugar en la línea crono-bibliográfica, entre "Y todos estábamos vivos" (2006) y "confía en la gracia" (2020). Y aún hace algo más llamativo: pone al volumen el título de uno de los dos únicos poemas que salva de su masacrada etapa inicial, confirmando otra vez la importancia de un texto que, con anterioridad, ella misma ha juzgado decisivo para su posterior desempeño poético, pero ahora dándole perfil capitular, de cabecera. Cabe ver en esta decisión el indicador de un "despliegue cíclico", como dice Amelia Gamoneda en su espléndido estudio introductorio; lo primero, casi lo único rescatado de lo primero, elevado al rango de lema –y resumen– de cuatro décadas de escritura; solo que esta vez –anomalía– el compendio no viene encabezado por el tramo inaugural de su poesía, sino por un libro escrito treinta años después, cuyo nuevo emplazamiento, unido a la elección del título, invita a pensar en una reordenación de la obra con sabor a obra distinta, alternativa; una antología que aspira, como dice Gamoneda, "a ser poemario".

No es novedad que García Valdés reduzca a la mínima expresión la muestra que ofrece de sus primeros logros –lo hizo ya en la antología "dentro del animal la voz" (Cátedra, 2020)–; tampoco que presente el conjunto de su trabajo en esa época bajo el membrete de "La caída de Ícaro": así ocurría ya en su poesía reunida, "Esa polilla que delante de mí revolotea" (Galaxia Gutenberg, 2008); claro que entonces la sección era mucho más extensa y además estaba dividida en tres segmentos ("Del jardín", "Exposición", "La caída de Ícaro"), cuyos títulos remitían a los poemarios originales o bien avanzaban decisiones futuras. Sin embargo, sí es una novedad que la poeta altere la secuencia de publicación de sus libros con vistas a una antología, y más cuando el título que le da coincide con el de una de sus partes pero esa parte no abre el volumen. ¿Por qué lo hace? Con carácter general: para que una producción constituida principalmente por poemas cortos, que funcionan como organismos vivos que establecen rápidas y mudables relaciones con sus congéneres, siga realimentándose con los cambios; o lo que viene a ser lo mismo: para fomentar nuevas lecturas sin ceder a la tentación de componer una obra nueva, cuando el justo deseo de actualizar lo publicado tiempo atrás, para adaptarlo a un pensamiento y una escritura que inevitablemente se han modificado, se impone con ansiosa persistencia.

Para lo particular, aventuro dos hipótesis: a) "La caída de Ícaro" es un emblema de la muerte –como ya lo era la polilla de "Esa polilla que delante de mí revolotea"–, pero no deja de ser, también, una alegoría sobre la propia poesía, sobre el lugar que ocupa en el mundo o que el mundo le concede; y b) el nuevo emplazamiento de "Lo solo del animal", desgajado de la cadena que forma con "Y todos estábamos vivos" y "confía en la gracia", la serie de poemarios donde García Valdés establece el predominio de lo que ella llama "lo benigno" (lo que calma aunque no llegue nunca a consolarnos por completo del deterioro y de la muerte), permite a la autora dar paso a una relectura de su obra en la que, por así decir, lo que serena quiere prevalecer sobre lo que agita, lo que une anteceder a lo que aísla; una relectura donde, si bien no puede hablarse de más esperanza o de vulgar resignación, se da una aceptación del progresivo acabamiento de la vida y se reafirman los dones (la naturaleza, los vínculos con los seres más próximos, la escritura) que pueden aliviar el peso con que nos gravan la soledad, la enfermedad y la cercanía de la muerte.

Coronando esa relectura está además el título, que solo en apariencia contradice el sentido último que García Valdés quiere imprimirle a las páginas que siguen, pues la muerte de Ícaro (por ascender demasiado alto) significa también el final de su vuelo, y ya sabemos por el cuadro de Brueghel el Viejo que ilustra la portada del libro que el mundo ha asistido a su temeraria aventura con absoluta indiferencia, más o menos lo que ocurre con casi todas las osadías, poéticas o de otra clase. Nadie lo ha explicado mejor que la poeta asturiana, cuando dice que ve en el óleo del pintor neerlandés una representación perfecta de "todo lo que pasa en el mundo"; un mundo que "ni se entera de la caída de Ícaro", donde "cada uno está a lo suyo". Quizá no haya mejor forma de plasmar la conformidad con la muerte, ni de aludir sin rencor, sino casi con alivio, al pequeño espacio que la sociedad reserva ya al oficio de poeta.