"Volvemos en 6 minutos": l’humor como reivindicación

Que los cambios sociales causaos pola revolución tecnolóxica tán tresformando l’arte tovía nun ye un fechu perceptible pa tol mundu; quiciabes porque les formes artístiques nueves que circulen pela Rede en munchos casos tovía nun se reconocen como tales. Por eso llama l’atención l’espublizamientu d’un llibru de poesía n’asturianu –una estaya que tiende bastante al continuismu– como "Volvemos en 6 minutos", de Diego Solís. L’autor de "Y el mundu marcha" (Saltadera, 2019) ofreznos nesta ocasión una triba de poesía qu’inxerta l’anovación tecnolóxica nes canales y nos conteníos, que s’acerca a les formes comunicatives contemporánees proponiendo, al mesmu tiempu, una reflexón sobre elles.

El llibru plantégase, gracies el títulu, como una sesión de "zapping", abriendo un percorríu per distintos medios de comunicación: la TPA, les "apps" del móvil, delles plataformes de TV de pagu o los anuncios publicitarios qu’interrumpen de contino la programación de La Sexta; l’ecosistema, en definitiva, d’un autor "millenial" qu’aspira a facer de too ello materia poético. La obra, amás, inxerta’l diseñu gráficu a traviés de les ilustraciones y la cubierta d’Inés H., que se repiten nos artículos qu’acompañen el volume –camisetes, bolses, marcapáxines, taces…–, y amplifica les posibilidaes de consumu per aciu de códigos QR que remiten a audios y vídeos protagonizaos pol poeta.

El proyectu, que se financió pol procedimientu del "crowdfunding", permite a Diego Solís dar un pasu más p’allá nel so facer artísticu. Nel llibru repítense técniques qu’encontrábamos n’obres anteriores, como nel poemariu "Cállanos con esa música" (Impronta, Premiu Asturies Xoven de Poesía 2018), de reformulación de la tradición musical, cinematográfica y lliteraria y d’integración de referencies pop nel universu poéticu. Apaecen, d’esti mou, entemecíos, les alusiones al Joker y a The Smiths, a "Billy Elliot" y a "La muerte tenía un preciu", al llau d’una recreación del tópicu del "Collige, virgo, rosas" –"Subi, neña, esa "story""– y una invocación a aprovechar el momentu: "Carpe diem, No future". Les alusiones a escritores y personaxes lliterarios –Kavafis, Alicia, Fernán-Coronas– y les recreaciones poétiques –de Gil de Biedma, d’Ángel González– apaecen mezclaes con referencies cotidianes: la comida rápido, los supermercaos, el fútbol o les pastiyes pa dormir.

Esta mezcla de referentes implica una poética. Percíbese nel llibru un deséu de romper cola separación ente la poesía y la vida diaria, ente l’arte canónicu y les producciones multimedia contemporánees; vese, en fin, una voluntá de superar les xerarquíes artístiques, sustituyéndoles por un repertoriu acrónicu y horizontal. Esta nun ye la única rotura que plantega l’autor. Parte del llibru trata sobre Asturies, axuntando, a la reivindicación del país, una impugnación del discursu social y poéticu dominante que fala de perda y derrota: "El paraísu va ser lo que queramos". Nesti sen puen entendese algunes de les recreaciones lliteraries que fai de poemes asturianos, como "Historia universal de la mio cai" (n’alusión a un poema de Xuan Bello) o "La casa de mio padre" (títulu d’un poema d’Antón Gacía que se basa n’otru de Gabriel Aresti), onde diz: "La casa de mio padre foi amueblada por Ikea".

L’humor visible nesti versu ye’l rasgu de xuru más anovador. Tanto les recreaciones lliteraries, qu’ironicen sin llegar a parodiar el testu base, como les descripciones satíriques de la realidá asturiana ("Un mundu que yera gris violentu belicosu / Gritos de más con vocación de bandu") mándense del humor, un humor ácido, qu’orienta la risa hacia la crítica social, afitando, una vez más, una voluntá de rotura colo anterior.

El llibru, con too, nun fala solo d’Asturies. D’un mou que podíamos calificar de recursivu, Diego Solís fai una representación satírica de la sociedá tecnolóxica contemporánea asonsañando les sos mañes: la banalidá de les aspiraciones ("allalantrones / –muncho– / el camín del Tao"), la falta de duración de los fechos y les comunicaciones, qu’apaecen como equivalentes ("cayó "whatsapp", hai guerra, fame, / andanciu, crisis, paranoia"), el poder del capital ("la globalización fízonos iguales, / iguales a animales que consumen / cebaos, pa dar de comer al matarife"). Únicu paliativu, el sosiegu; si acasu, la belleza.