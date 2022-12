Varry Brava: "La música nos ha llevado a sitios espectaculares, pero llegar a Italia es una pasada"

Varry Brava dan el salto a Italia. Su Raffaella les está haciendo volar y cumplir sus sueños. Soñar con llegar a Eurovisión ha hecho posible que lleguen a más público y conquisten otros mercados. De hecho, acaban de estrenar una nueva versión del single con la colaboración del carismático Cristiano Malgioglio que la cadena pública italiana RAI ha escogido como cabecera de su programa Mi casa es tu casa (presentado en anteriores temporadas por la propia Carrà).

De este modo, el nuevo año arrancará con más fuerza que nunca para los murcianos, que ayer volaban a Roma, donde han sido muy bien acogidos. Además, para la próxima temporada tienen confirmados un buen número de festivales y en este momento se encuentran preparando un renovado show en vivo lleno de hedonismo, locura y con la diversión garantizada; un directo más electrónico en el que se podrán escuchar por primera vez en vivo las canciones de su nuevo trabajo y los grandes éxitos de la banda. Óscar Ferrer, su cantante, nos contagia su entusiasmo por cómo viven estos momentos.

Pronto, Raffaella!, digo Óscar.

Ciao bambino.

Últimamente habláis mucho en Italiano.

Sí. Estamos echando muchos viajes hacia allá últimamente porque nos están pasando cosas muy chulas y muy sorprendentes en Italia.

Raffaella, la canción con la que os presentasteis al Benidorm Fest, ha traspasado fronteras.

Sí. Acabamos de grabar la cabecera del programa de televisión Mi casa es tu casa y estamos flipando. Nos llevaron a tocar en mitad de la campiña italiana, en Roma. Claro, echamos la vista atrás y nos acordamos de esas tardes interminables de local de ensayo en Murcia y de cómo la música nos ha llevado a un montón de sitios espectaculares, pero esto es una pasada.

Lo de Raffaella ha sido talismánico.

Mira que es una figura que nosotros siempre hemos tenido muy presente (por lo que ella, su carrera y su manera de entender la música significa), pero lo que nos está trayendo esta canción está siendo brutal. Insisto: estamos flipando.

¿Cómo surgió todo esto? Supongo que a raíz de vuestro paso por el Benidorm Fest.

Sí. Cristiano Malgioglio, que es el cantante que ha colaborado en esta nueva versión de Rafaella, es un gran seguidor de Eurovisión; tanto que siguió el Benidorm Fest, donde descubrió nuestro tema. El era amigo de Raffaella, trabajó en muchas ocasiones con ella, compuso para ella, y nuestra canción le gustó, entendió el homenaje que hicimos con todo el cariño del mundo hacia su figura, así que nos llamó para ver si queríamos cantar la canción con él y para ver si podíamos hacer más cosas juntos. Así vino, a través de él.

Y os fuisteis hasta Italia.

Bueno, sí. Se armó todo antes de ir para allá, en realidad. Nos propuso grabar la cabecera del programa que él presenta, así que fuimos a conocerlo, a cenar con él, a hacer piña con todo su equipo..., y a grabar. Nos han tratado de maravilla.

Esa cabecera ya está funcionando, el programa está en antena en la RAI 2. ¿Lohabéis visto?

Sí, nos pasaron el vídeo de la cabecera, y muy guay. Es que se queda también como un recuerdo para nosotros de aquellos días que estuvimos por allí grabando y conociendo un montón de gente. Es que además Italia para nosotros… Quien nos conoce sabe que es una cultura que nos fascina, que nos enamora; especialmente en lo musical. Porque es la música que siempre hemos escuchado en el coche de nuestros padres de camino a la playa, a casa de nuestros abuelos… Es muy especial, un círculo que se cierra.

Y vuestro nombre venía un poco también por Mina, la tigresa de Cremona.

Exacto. Así es.

¿Cómo ha sido el choque emocional de este viaje?

Las cosas van surgiendo poco a poco. No es como cuando te toca la lotería (imagino, nunca me ha tocado). Pero imagino que en ese tipo de situaciones pasas de cero a cien en un segundo; esto es otra cosa, algo que se va armando poco a poco. Primero viene el mail de que hay interés por la canción, y así, hasta que al final te encuentras allí, y es cuando te paras un momento en el hotel, o paseando por Roma, cuando piensas en cómo has llegado hasta allí y flipas.

Supongo que con Cristiano Malgioglio, que tan bien conocía a Raffaella, habréis tenido la oportunidad de intercambiar anécdotas, historias.

Sí. Cuando cenamos con él estuvimos hablando de ella, pero también de Mina, de Lucio Battisti, de Battiato…, de la música italiana, en general. Fue un momento muy especial. Además, por suerte hablan perfectamente castellano. Lo pasamos muy bien.

¿Qué cambios ha tenido la canción?

Musicalmente, la versión es la misma. La única novedad es una frase en italiano que aparece al final del tema. Bueno, y Cristiano cantando el estribillo con nosotros.

¿Se lo aprendió a la primera?

No lo sé, a nosotros nos mandó las voces grabadas. Pero sí te puedo contar que hicimos varias versiones de la canción –incluso una adaptación completa en italiano– y que él fue quien decidió que sonaba mejor en castellano. De hecho, nosotros estábamos abiertos a cualquier cosa; queríamos que fuera Cristiano quien capitaneara esta versión.

¿Así que tenéis también una versión en italiano? Podríais publicarla como un bonus track...

No creo. Eso se va a quedar..., no sé, para la familia, para escucharlo en casa con los colegas. Yo creo que está bien así. Además, lo dijo Cristiano: las palabras suenan mejor en castellano. Él es el experto. Lleva muchísimos años componiendo para grandes artistas que nosotros admiramos. Así se queda.

¿Y en qué estáis trabajando ahora? Recientemente hablamos con vuestro teclista, Aarön Sáez, de su proyecto Carey, y nos comentaba que habían estado también en Italia. Parece que os estáis moviendo mucho por allí últimamente y que puede ser un mercado interesante para Varry Brava...

Sí, creo que es importante que esto no se quede solo en salir en un programa de televisión. Aunque el mero hecho de aparecer ahí nos traerá cosas (porque no es cualquier programa de televisión, es en la RAI, la televisión nacional italiana), nosotros intentamos mover todo esto por nuestra parte para ver si conseguimos hacer que las cosas se hagan grandes. Estaría muy bien hacer alguna colaboración más, empezar a hacer algún conciertillo por allí... Si es que al final se trata de eso: a nosotros lo que nos hace felices es que la gente cante y baile nuestras canciones.

Y vuestro paso por el Benidorm Fest os ha dado un impulso arrollador. Os ha acercado a otros públicos, a mucho más público. ¿Lo habéis notado en vuestros conciertos?

Sí, ha sido un chute fuerte, y más fuerte todavía sabiendo que veníamos de un periodo de dos años de pandemia muy inestables en los que no sabíamos qué iba a pasar. Pero es que la tele te acerca inevitablemente a nuevos públicos, y por eso siempre hemos pedido más espacios en antena para la música; y no solo en directo, que también, sino en general (en playback, en half playback...). La cuestión es que las canciones que hacemos suenen en la tele, que es nuestro espacio, el de todos. Nosotros lo sentimos así.

Este ha debido de ser el mejor año para Varry Brava. ¿Qué balance hacéis de 2022?

El balance, buenísimo, pero el mejor año es cada año que va pasando. Hay que poner las cosas en su contexto. El primer año de la banda, cuando sacamos la maqueta y venían cuarenta personas a vernos, ya el balance era muy positivo. De no tener nada a tener un grupo, canciones y un público, ya es un salto grande. Todo es positivo cuando se va creciendo.

¿Cuándo paráis para hacer nuevo disco? Vuestro último concierto fue hace unos días en Huesca...

Pues ahora estamos con algunas cosas de promo, de tele, que estamos terminando de grabar. Estas navidades nos vais a ver en más de un lado..., nos vamos a comer los polvorones juntos, en Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Y para enero o febrero ya saldremos con noticias nuevas. Lo del disco lo tenemos en mente, pero nos han ido surgiendo las canciones poco a poco a lo largo de 2022, las hemos lanzado y han ido funcionando bien, así que de momento vamos a seguir trabajando así; nos apetece mucho hacer un álbum, pero no sabemos cuándo será el momento, si 2023, 2024... No sé. Vamos a dejar fluir las cosas, nos va muy bien así.

Al menos algún single sí saldrá en 2023. ¿O hay alguna sorpresa más antes de que termine el año?

No, antes de que termine el año no; pero para cuando comience el ‘23, sí. Para enero o febrero tenemos una cosilla por ahí que ya os contaremos (que si no me cargo todo el trabajo de promo que se está haciendo).

Y algunos conciertos.

Sí, hay un montón de fechas cerradas ya: el SanSan festival en Benicassim, el Warm Up, el Pirata Beat en Gandía, el Granada Sound...

Y creo que vais a empezar ahora con un nuevo espectáculo, un directo más electrónico.

Sí. Siempre intentamos añadir alguna cosa nueva y transformar un poquito las canciones que igual se han quedado un poquito atrás en producción (no porque suenen peor, sino porque ya son cinco discos, cada uno suena de una manera y hay que tener cierto empaque cuando saltas al escenario). Y en esas estamos: retocando, actualizando..., y experimentando con sonidos nuevos. Lo que hemos hecho siempre, vaya.

Siempre se ha reivindicado a Varry Brava como un grupo murciano, pero parece que ahora vuestra ciudad también se ha volcado con la banda; incluso el Orihuela CF os dio una sorpresa...

Sí, nos pusieron en mitad del campo y saludamos a toda la afición. Cuando éramos pequeños íbamos a ver los partidos y nos hizo mucha ilusión poder estar allí y que la gente de Orihuela se acuerde de nosotros. También la tele nos ha acercado un poco más a la gente de allí, que nos para por la calle con una sonrisa, nos dicen que nos votaron por Eurovisión y que digamos que somos oriolanos [Risas]. Pero, desde antes de empezar la banda, siempre hemos dicho que nosotros somos de Orihuela, que nuestra familia es de allí y que nuestros colegas de la infancia están allí, pero la banda se formó en Murcia, y aquí hicimos nuestros primeros conciertos y aquí fue donde la gente (también vosotros, los medios) empezó a hablar de Varry Brava. Así que es de ley reconocerlo, y creo que pueden convivir ambas cosas.