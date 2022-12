El loco 2022 de Quevedo: el triunfo de un "tío normal"

Para Quevedo, el jovencísimo rapero canario, fenómeno musical de 2022, coautor de una canción de récord que se mantendrá ligada para siempre a un verano del que ya no queda ni rastro, un año es una unidad de tiempo demasiado grande. Le han sucedido muchísimas cosas y cada hito logrado lo podía haber soñado apenas unos pocos meses atrás.

Una vez su tema con el rey Midas de la música urbana, el productor argentino Bizarrap, se convirtió en la canción más escuchada en todo el mundo, él mismo publicó un vídeo en Instagram en el que se le podía ver junto a sus amigos y también cantantes Juseph y Sergio 'La Pantera' dando un concierto sobre una tarima humildísima. De ese modesto concierto a lograr tener una canción en el número uno del mundo había pasado tan solo 10 meses.

El tema lanzado el 6 de julio, que quedará en la memoria como 'Quédate' aunque su título sea algo tan enciclopédico como 'BZRP Music Sessions #52', ocupó el primer puesto 55 días. Numeros incontestables para ganar el título de canción del verano. Pero antes, a principios de año, en un superhit fabricado entre un puñado de artistas canarios, 'Cayó la noche remix', ya se podía intuir que uno de ellos, Pedro Luis Domínguez Quevedo –nombre completo del artista nacido en Madrid el 7 de diciembre de 2001 pero criado en Las Palmas de Gran Canaria–, podría ser, como ha sido pero a un nivel inimaginable, uno de los nombres del año.

Y el 2023 lo afronta decidido a continuar con la magia que le ha guiado hasta aquí. "El próximo año va a ser muy especial, y no solo por todo lo que ha ocurrido ya en este 2022. Va a ser el año de la primera gira potente [anunciadas están las fechas de Las Palmas, Madrid y Barcelona] y sobre todo el del lanzamiento del primer disco", comenta Quevedo con El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Será, sí, su primer disco. "Creo que hay un gran trabajo detrás de este álbum. Hemos tratado de buscar una calidad tanto musical como audiovisual, que espero que sea trascendente y deje huella en el panorama. Estoy muy contento con el disco y espero que la gente lo disfrute tanto como yo en el proceso de ‘construcción’", expone a este diario sobre el trabajo, que finalmente se publicará a principios del año que viene.

Quevedo, de 21 años recién cumplidos, empezó la universidad, la dejó, y pasó un tiempo trabajando como albañil antes de que la música que hacía –se suele mover entre el rap y el reguetón– le ofreciera la posibilidad de empezar una carrera profesional. "Es muy talentoso, tiene muy arraigado el género, el lenguaje, los ritmos... Y eso lo junta con un timbre de voz brutal", le define su colega Abhir Hathi, otro talentoso rapero de las Canarias.

"Lo vimos clarísimo"

Esas son las cualidades que vieron en él en la agencia de 'management' Taste The Floor, que trabajan con Quevedo desde junio del 2021, después de que su actual mánager les pusiera sobre su pista. "Nos enseñó un par de canciones y flipamos, lo vimos clarísimo. La idea era empezar a trabajar porque pensamos que cuando comenzara a salir su música funcionaria desde el primer momento", recuerdan fuentes de la dirección de la agencia.

"No es una persona que tenga una ambición desmedida", afirma su equipo

El último año del rapero canario ha sido vertiginoso, ha transcurrido a una velocidad endiablada y ha ido subiendo escalones de dos en dos. Según los datos de Spotify, acaba el año siendo el 87 artista más escuchado del mundo (más de 32 millones de oyentes mensuales). Y el segundo español con más reproducciones tras Rosalía. "Es un tío humilde, buena persona, con los pies en la tierra. Nos inspira su historia. Y a Pedro le sale natural, muy rápido, es muy productivo en el estudio... Y esto en una industria como la nuestra, que no hace más que pedir, hace que suceda un Quevedo", opina Abhir Hathi.

La explosión ha sido brutal, hace unos meses era un artista lejos de los focos del 'mainstream', y a cualquiera esta onda expansiva puede dejarle tocado. "No se está tomando su carrera con la idea de aprovechar el momento, sino de intentar conseguir disfrutarla. No es una persona que tenga una ambición desmedida, es un tipo normal con los pies en el suelo y al que el éxito no le ha cambiado", aseguran desde Taste The Floor.

Sin titulares

El interés por Quevedo, con un perfil tranquilo y discreto, se disparó en una industria que busca nuevos ídolos constantemente. "Las expectativas y la necesidad de que tenga una gran presencia, dé titulares... Es que realmente no es su perfil", apuntan fuentes que trabajan en la carrera del músico y que siguen "la estrategia marcada con el artista para no saturarle".

Por ahora el artista sigue su camino de manera independiente, publicando con el sello de Taste The Floor Records, a pesar de que llegan "muchísimas" ofertas. Esa independencia le permite una libertad que ahora mismo aprovecha para trabajar donde y con quien quiere. "En la independencia se siente muy cómodo. Su ambición es ser dueño de su carrera, y eso no quiere decir que si firmas con una multinacional no lo seas", exponen desde la agencia. "Ahora mismo no es algo que se esté planteando", zanjan en referencia a un hipotético contrato discográfico con un gran sello.

La última canción publicada de Quevedo resume su loco 2022. Hace unos meses se podía ver a través de las redes sociales al rapero viendo eufórico un concierto de Myke Towers, su gran referente, y cómo le saludaba después –aún como fan y no como colega–. Pues el 15 de diciembre publicó un single ('Playa del inglés') junto a él.