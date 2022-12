"Escribir sobre el dolor es un alivio y, al tiempo, un motor"

Chus Fernández (Lugo de_Llanera, 48 años) regresa a la edición con «Los hijos» (Pre-Textos), un libro que cumple con la cadencia lenta de sus últimas novelas –siete años desde «Sin Música» (Caballo de Troya, 2015)– y con la paradoja de una escritura febril y constante que desgaja en poemarios, apuntes, cuadernos de notas y diarios.

–En «Los hijos» hay, sobre todo, una voz, una voz que camina y que se expresa de forma muy libre. También hay otra voz que hace más concesiones al relato. ¿Es consciente de esta batalla entre el discurso poético y el discurso narrativo?

–Sí, lo soy, y esa batalla, constante, es mi suerte. Dice Gus Van Sant que al rodar sus películas la tensión entre la historia y la abstracción es esencial. A esa tensión me refiero. En realidad, el discurso poético y el discurso narrativo se benefician recíprocamente. El primero le otorga vuelo y profundidad al segundo y el segundo le permite al primero enraizar y encarnarse para que pueda darse una comunión entre el lenguaje y la emoción.

–¿Se ha acentuado esa tensión en «Los hijos»?

–No lo sé, no tuve esa sensación mientras la escribía, aunque no fue algo a lo que haya estado atento.

–¿Qué supone en su caso amoldar esas voces a un género u otro?

–Proporcionarle a la sangre un cuerpo, algo así. Me interesa el género porque a través de él compartes con el lector unos códigos determinados que, bien los atiendas o los desatiendas, te sirven de referencia. Un género en concreto me da un marco, un contexto. Ultimamente, en lo que a contenido se refiere, mis historias beben de lo cinematográfico. Lo literario suele influirme en el estilo, en el tono. Lo que más me gusta de las historias de carretera es que en ellas el protagonista suele ir encontrándose con desconocidos que le van arrojando sus vidas para desahogarse, vidas que paradójicamente le permiten conocerse mejor a sí mismo. También me gusta que en esta clase de historias parece que se está yendo siempre hacia delante y hacia delante es hacia donde vas cuando no sabes dónde ir o cuando sabes que da igual donde vayas. El cómico de «Los hijos» se pasa buena parte del tiempo caminando porque en movimiento el pensamiento se detiene o encuentra un compás, y porque me gusta que se dedique a hacer tiempo alguien a quien no le queda ya tiempo.

–¿De dónde sale este libro?

–Del cruce de unos cuantos estímulos muy concretos. En un mismo fin de semana vi un documental sobre una gira de Leonard Cohen y la road movie «En el curso del tiempo» de Wim Wenders. Añádele a eso mi interés por el stand-up y la lectura del libro de conversaciones con David Foster Wallace «Pero al final terminas siendo tú mismo». Tenía un personaje y un género, me faltaba el conflicto, el «todos tienen razón», que dice Handke. Ahí entró en escena la enfermedad. En cuanto a la voz, simplemente acudió al rescate y me permitió, técnicamente hablando, escribir el libro opuesto a aquel en el que llevaba algunos años trabajando y con el que no conectaba en su totalidad. Decía Kurt Vonnegut: «No estoy bloqueado, lo que pasa es que no me gusta lo que estoy escribiendo». Eso sentía yo cuando apareció esta voz.

–¿Cómo era aquel proyecto anterior?

–En un principio esta historia y la anterior iban a formar parte de un mismo libro. Se desgajó solo en realidad: por decirlo de alguna manera, este reloj acabó dando la hora mientras que el otro aún sigue sin darla. El proyecto inicial constaba de varias historias inspiradas todas en uno o más géneros cinematográficos y conectadas entre sí.

–No es nueva en su obra la enfermedad, el dolor, pero aquí se hace patente de una forma más intensa. ¿Cómo quería afrontarla en este caso, por qué llevarla a la muerte?

–Tanto la enfermedad como la muerte me sirvieron como generadores de un conflicto en el argumento: ¿Le legitima al cómico su situación recién descubierta para pensar en sí mismo antes que en aquellos a quienes ama? La enfermedad como tema, además de teñir de un tono elegíaco la historia, resignificándola, le da al narrador un punto de vista y crea entre él y el lector una intimidad inmediata, un lazo emocional muy profundo.

–El protagonista parece acabar liberándose de su carga en una epifanía doméstica final._¿A dónde lleva el proceso de escritura y reescritura al autor?

–El dolor es un ensimismamiento sagrado y la escritura te proporciona la posibilidad de romperlo durante unos instantes. Escribir sobre el dolor es un alivio y al mismo tiempo un motor, el único motor posible cuando sufres constantemente y con tanta intensidad. El dolor te vuelve impermeable pues siempre es tu primera impresión del mundo. Pero también te distrae. Pendiente a todas horas del dolor, queda en un segundo plano la enfermedad. Ante la perspectiva de la muerte, y gracias al dolor, lo urgente te permite olvidarte de lo importante.

–Un monologuista protagoniza el libro, se cita a Seinfeld, casi estamos ante un tipo del Club de la Comedia. ¿No están los chistes en el lado contrario a su obra, de monólogo, sí, pero interior, profundo y encaminado a las revelaciones esenciales?

–Una novela es una oportunidad para reflexionar durante un tiempo sobre algo que te interesa mucho aunque no te dediques a ello, y eso es siempre estimulante. En este caso la escritura del libro me permitió pensar en la comedia y en la road movie como género tanto de manera explícita como implícita. Los monólogos supusieron para el protagonista la posibilidad de pensar en voz alta, de articular un discurso ante los demás y para sí mismo. El cómico, al menos el que protagoniza esta obra, no se sirve del chiste sino del flujo, del continuo, del tejido en el que se abre de pronto una brecha que le conecta tanto a él como al público con lo trascendente. Más que a la risa, a lo que aspira es a la iluminación. Para este cómico el humor es un medio, no un fin. Como alguien le dijo a Dave Chappelle en sus comienzos: «No tienes por qué ser gracioso todo el tiempo, basta con que seas interesante».

–¿Hay algo de extrañamiento ante la cultura popular en todo esto, algo que puede que le suceda también con el fútbol, que tanto le interesa pero de una forma muy distinta al resto?

–Me gusta esa idea, nunca lo había pensado. Sí que puede haber algo de eso y seguramente esa extrañeza sea todo lo que merece la pena señalar porque es ella la que te empuja a hablar, a seguir hablando. La perplejidad, como el miedo, te paraliza, pero la extrañeza te activa, te pone en movimiento. Utilizas aquello que te resulta más propio para hablar de lo que más te importa. El fútbol, la comedia, son ventanas distintas de una misma habitación, lo que ves a través de cada una es diferente pero forma parte de un único paisaje. Esa diferencia me sirve de detonante, de motivación, de disparadero, pero al final se trata simplemente de un espejismo, pues al fin y al cabo es la misma persona la que se asoma a esas ventanas. Encuentro lo mismo en un campo u otro porque siempre soy yo el que está buscando. Todo es metáfora, escritura potencial. No importa de qué hables sino cuál es tu relación con aquello en lo que piensas, cómo de fuerte es el vínculo que te une a tu material.

Los noventa fueron fundamentales para mí, marcaron el camino que todavía hoy sigo

–Quizá de forma más acusada al inicio de su carrera se le pudo identificar con una generación de autores entonces muy jóvenes. ¿Qué ha quedado de todo aquello? ¿Se identifica con aquel tiempo?

–Han quedado las obras de Ray Loriga, Félix Romeo, Eloy Tizón y Belén Gopegui. Y sí, los noventa fueron fundamentales para mí, marcaron el camino que todavía hoy sigo. Sin aquellas huellas no podría dar hoy estos pasos, aunque las cosas cambian, yo cambio con ellas y mi escritura, esperemos, va evolucionando gracias a esos cambios y no pese a ellos.

–¿Qué otros autores le interesan?

–En cuanto a los narradores de mi generación, y sean de donde sean, me interesan Ricardo Menéndez Salmón, Elvira Navarro, Mariano Peyrou, Juan Tallón, Alejandro Zambra, Gonçalo Tavares, Miranda July, Bárbara Blasco, Patricio Pron.

–¿Cómo ha sido el aterrizaje en Pre-Textos?

–En todo momento me transmiten su afecto, su ilusión y su seriedad. Publicar con Pre-Textos fue sentir que había llegado a casa.

–¿Cuáles son sus planes inmediatos?

Mi único plan ahora mismo es un objetivo y consiste en tratar de recuperar mi rutina cuanto antes. Estoy trabajando en la novela de la que hablé antes y tirando de una historia nueva. Por otra parte, muy pronto empezaré a darle una forma definitiva a mi segundo libro de notas, publicado por entregas en La Escena.