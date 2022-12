"A la señorita Dª Dorotea Armiño"

Silverio Cañada, Luciano Castañón y José Antonio Mases llanzaron la Gran Enciclopedia Asturiana en 1970. Obres como esa, de munchos tomos y muncha difusión popular, diben dir saliendo nos años siguientes na mayoría de tierres y ciudaes que nun tardaríen en convertise en comunidaes autónomes del Estáu democráticu español. Solo que l’asturiana foi de les primeres d’esa serie. La segunda, dempués de la enciclopedia catalana qu’entamó a salir en 1967. Les dos teníen metes propies amás de la comercial. La catalana quixo surdir en llingua catalana, pesie a les dificultaes d’entós. ¿Y l’asturiana qué? Dicen que a la xente que la fizo nun-y prestaba qu’Asturies siguiere siendo oficialmente nel futuru "provincia de Oviedo" y yo créolo. Col reconocíu escritor y editor José Antonio Mases tocóme la suerte de sacar un llibru en 1978. Pero foi pena pa mín que nun llegara a conocer en persona al mui activu y polifacéticu Luciano Castañón.

En cuantes al editor Silverio Cañada alcontréme con él cuando yá yeren éxitu y hasta moda los supermodernos llibros de la Editorial Júcar. A finales de los setenta del sieglu pasáu vamos ponenos nel Bar Bariloche de Xixón, a les cuatro la tarde. Di-y la norabona a Silverio polos éxitos editoriales y pasé a entruga-y cómo discurrir un camín paecíu na edición de textos en llingua asturiana. Silverio retrucó seguru: "No hay libros en bable y si los hubiera yo ya los habría editado". Como d’aquella yá había na cai dalguna cantidá de llibros "en bable" referíme a la necesidá d’andar a la gueta de posibles llibros, publicaciones, ediciones particulares, escondíes, estraviaes, de prosa, poesía, teatru o textos xurídico-politicos, pero Cañada afitóse no dicho y separtémonos bonalmente. De la qu’andaba de vuelta a casa viniénronme a la tiesta les cares y nomes de tantos y tantes que te xunxuriaben: "tengo una llibreta poesíes pero danme vergoña porque salieren en portfolios de fiestes", "habéis de falar cola mio tía, que tien carpetes d’escritos antigüos, de la familia". O mesmo colegues académicos: "tengo cosines, pero son mui folclóriques". Val, pero habría que velo, too eso. Clérigos, militares, monxes, fidalgos, mélicos y demás, casones, conventos, archivos, muyeres llistes, muyeres politiques, persones ardidoses…que guarden daqué escrito n’asturianu.

Agora, sentáu en casa, tengo delantre el númberu 77 de la coleición Cartafueyos de lliteratura escaecida (2002), de l’ALLA: "Un poema desconocíu nel álbum románticu de Dorotea Armiño, 1853." Lleo con enfotu la esplicación completa histórica y lliteraria del álbum que fai la editora, Ana María Cano, y llámame l’atención l’autor del poema, Marcelino Flórez de Prado, (1831-1903). ¿Por qué? Primero porque D. Marcelino ye’l retratu de tantos profesionales asturianos qu’ensin dubia escribieron n’asturianu toa la vida, tuvieran onde tuvieren, ellí onde la profesión los llevare. Flórez de Prado yera ovetense, foi estudiante na nuestra universidá , fízose Rexistrador de la Propiedá, trabayó en distintes places d’España y asocióse con otros escritores como Bernardo Acevedo y Teodoro Cuesta en delles xeres de traducción del catalán al asturianu. Y segundu motivu d’atención, non menos importante: porque’l poema "A la señorita Dª Dorotea Armiño" ye una xoya de romance en 78 versos con una rima asonante casi perfeuta y un fondu de galantería ú se mecen el suañu y l’amor: "En donde, sin saber cómo / Aparez una rapaza / Q’ente’l so brazu derechu / Y la coleta que pasa / Dando vueltes y revueltes / Mas abaxo de la’spalda / Dexa ver una cintura / Que con dos deos s’abarca".