Niño de Elche: "Reconocer la muerte del flamenco nos ayuda a entender su valía"

Un disco que es un mausoleo, dice el título. ¿Le canta las exequias al flamenco?

Entiendo que el flamenco ha muerto y que una forma de honrarlo es erigir un mausoleo ‘In memoriam’. En los últimos tiempos he leído sobre mausoleos de artistas y políticos, y los he visitado, y me ha llamado la atención lo que significan estéticamente hablando. Los de Antonio Mairena, Pepe Marchena, Camarón… Me gusta mucho el de Joselito El Gallo. Esa cosa geométrica, como cuadrada. Y la idea de dedicar algo magnífico, suntuoso, a una figura importante que ha muerto. Aunque aquí más bien se trata de un mausoleo íntimo, humilde.

¿De qué murió el flamenco, o quién lo mató?

El flamenco nace muerto, o en coma, o con la amenaza de que va a morir. Caracol, Marchena y Mairena establecieron las pautas, pero eso hoy en día nadie lo hace. Esa gente murió y son los referentes que he utilizado. Pero no tengo ánimo reformista, y nunca he entendido que haya que reformular la palabra ‘flamenco’. Reconocer la muerte del flamenco nos ayuda a entender su valía. Así funcionamos.

¿El flamenco ha sido víctima de un canon demasiado rígido?

Hay parte de eso, y de que los cantaores han muerto y su forma de hacer también. Hay un ejercicio de entender esa esencialidad, y solo se puede hacer un disco así si reconoces esa muerte. Si te sigues engañando, no puedes hacer un trabajo como este. ¿Es flamenco o no lo es? Que lo llamen como quieran al perro. Yo me sumerjo y me regocijo en las cenizas del flamenco.

Produce el álbum Raül Refree, con quien ya trabajó en ‘Antología del cante flamenco heterodoxo’ (2018), y que toca también la guitarra. La sonoridad es muy cruda, punk, incluso desafinada en, por ejemplo, ‘Alboreá in articulo mortis’.

En el disco hay un montón de guitarras del mundo de la improvisación, del ‘ruidisimo’, del punk, que tanto nos gustan. Ahora la tendencia es la contraria, y me apetecía coger el flamenco como un elemento radical. Las guitarras flamencas de los primeros años tenían una actitud y un enfoque de los que los guitarristas actuales se han deshecho, porque entienden que son pobres. Para nosotros es todo lo contrario.